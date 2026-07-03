Avis - Chorus Aviation Inc. Présentera Les Résultats Financiers Du Deuxième Trimestre 2026 Le 5 Août 2026

HALIFAX, NS, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) présentera les résultats financiers du deuxième trimestre 2026 le mercredi 5 août 2026.

En voici les renseignements détaillés :

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LE BÉNÉFICE DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2026

Colin Copp, président et chef de la direction, et Gary Osborne, chef des Affaires financières, présenteront les résultats du deuxième trimestre et répondront aux questions des analystes. Les médias pourront accéder à cette conférence en mode écoute seulement.

Date : Mercredi 5 août 2026







Heure : 10 h (HA) | 9 h (HE)







Par téléphone : Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à https://emportal.ink/4wOfniL. Vous recevrez alors un appel automatisé instantané.









Vous pouvez aussi composer le 1 888 699-1199 pour qu'un opérateur vous connecte à laconférence. Veuillez prévoir 10 minutes pour vous y connecter de cette manière.







Par webdiffusion audio : https://app.webinar.net/Kvk7Px7ZB8g







En rattrapage : Vous pourrez écouter la conférence en rattrapage, sans frais, à compter d'environ deux heures après celle-ci et jusqu'à minuit (HE) le 12 août 2026 au 1 888 660-6345. Code d'accès : 31759 # (touche dièse).



SOURCE Chorus Aviation Inc.

Demande de renseignements des médias : [email protected], www.chorusaviation.com