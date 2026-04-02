HALIFAX, NS, le 2 avril 2026 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) présentera les résultats financiers de l'entreprise pour le premier trimestre 2026 le vendredi 8 mai 2026 et tiendra plus tard le même jour son assemblée annuelle des actionnaires.

Voici les détails.

Conférence téléphonique sur le bénéfice du premier trimestre 2026

Colin Copp, président et chef de la direction, et Gary Osborne, chef des Affaires financières, présenteront les résultats du premier trimestre et répondront aux questions des analystes. Les médias pourront accéder à cette conférence en mode écoute seulement.

Date : Vendredi 8 mai 2026



Heure : 9 h (HE)



Par téléphone : Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à https://emportal.ink/4aAYGhK. Vous recevrez alors un appel automatisé instantané.





Vous pouvez aussi composer le 1 888 699-1199 pour qu'un opérateur vous connecte à la conférence.

Veuillez prévoir 10 minutes pour vous y connecter de cette manière.



Par webdiffusion audio : https://app.webinar.net/XMGo9PYe7xJ



En rattrapage : Vous pourrez écouter la conférence en rattrapage, sans frais, à compter d'environ deux heures après celle-ci et jusqu'à minuit (HE) le 15 mai 2026 au 1 888 660-6345. Code d'accès : 10339 # (touche dièse).

Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2026

Les actionnaires inscrits au 18 mars 2026, ou leurs fondés de pouvoir dûment désignés, auront la même possibilité de participer en ligne à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2026 (l'« assemblée »), quel que soit leur lieu géographique.

La circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « circulaire ») et le guide de l'assemblée virtuelle des actionnaires (le « guide ») contiennent des renseignements sur la manière de participer à l'assemblée, notamment sur la façon de soumettre des questions avant et pendant l'assemblée.

Chorus a adopté le système de notification et d'accès pour la transmission aux actionnaires des documents relatifs à l'assemblée, y compris la circulaire. La circulaire et le guide sont disponibles dans le site Web de Chorus, ainsi que sous le profil de Chorus à l'adresse www.sedarplus.ca et à l'adresse https://docs.tsxtrust.com/CHR. Les actionnaires peuvent également demander une copie papier de la circulaire.

Date : Vendredi 8 mai 2026



Heure : 11 h (HE)



Par webdiffusion audio : www.virtualshareholdermeeting.com/CHR2026



En rattrapage : Un enregistrement sera disponible environ 24 heures après l'assemblée dans le site Web de Chorus.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et un fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un prestataire de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; KADEX Aero Supply, un distributeur de pièces d'avions et fournisseur de services de réparation et de révision; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes; et Elisen & associés, un prestataire de services d'ingénierie aérospatiale et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition d'avions; le transport à forfait; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions, en plus d'assurer la formation des pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % de Chorus, arrivant à échéance le 30 juin 2027, sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour en savoir plus sur Chorus, consultez le site www.chorusaviation.com.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Demande de renseignements des médias : [email protected]