Annonce une hausse du dividende trimestriel de 38 %, des rachats d'actions prévus pouvant atteindre 100 millions de dollars sur quatre ans et une entente visant l'acquisition de Kadex Aero Supply1

Résultat net attribuable aux activités poursuivies 2 de 16,7 millions de dollars au quatrième trimestre, soit une augmentation de 66,1 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.

de 16,7 millions de dollars au quatrième trimestre, soit une augmentation de 66,1 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Résultat net attribuable aux activités poursuivies de 78,7 millions de dollars pour l'exercice complet, soit une augmentation de 94,5 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent.

Rachat et annulation de 3 759 929 actions ordinaires, environ 14 % des actions ordinaires en circulation au 31 décembre 2024, pour 85,2 millions de dollars.

Hausse du dividende trimestriel de 38 % pour le faire passer à 0,11 $ par action ordinaire, en hausse par rapport au dividende de 0,08 $ lors de sa mise en place en juin 2025.

Annonce de rachats d'actions ordinaires prévus pouvant atteindre 100 $ millions de dollars au cours des quatre prochaines années.

Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 3 de 58,6 millions de dollars pour l'exercice complet, soit une hausse de 32,0 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent.

de 58,6 millions de dollars pour l'exercice complet, soit une hausse de 32,0 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 2,27 $ par action ordinaire de base pour l'exercice complet, comparativement à 0,97 $ en 2024.

BAIIA ajusté de 206,9 millions de dollars pour l'exercice complet, soit une diminution de 2,2 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent.

Flux de trésorerie disponibles de 135,3 millions de dollars pour l'exercice complet, soit une hausse de 16,5 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent.

Annonce de l'entente visant l'acquisition de Kadex Aero Supply Limited (« Kadex »), distributeur de pièces et de fournitures pour aéronefs, pour un prix d'achat d'environ 50,0 millions de dollars.

Veuillez vous reporter aux communiqués de la Société datés du 12 février 2026 pour obtenir de plus amples renseignements sur la hausse du dividende en espèces trimestriel, le renouvellement de l'OPRCNA et l'acquisition de Kadex. Dans le cadre des rachats d'actions ordinaires, le montant ciblé de 100 millions de dollars représente la valeur maximale que prévoit affecter Chorus aux rachats au cours des quatre prochaines années et dépend du cours des actions ordinaires et de l'approbation de la TSX. Veuillez consulter la présentation aux investisseurs datée du 12 février 2026 figurant sur le site Web de Chorus à l'adresse : https://chorusaviation.com/investors/#reports-presentations. Veuillez noter que la phrase précédente renferme de l'information financière prospective; le lecteur est prié de se reporter à l'avis ci-après relatif à l'information financière prospective. Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR ou des ratios non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. Par conséquent, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » pour de plus amples renseignements.

HALIFAX, NS, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2025.

« Les annonces d'aujourd'hui marquent des jalons importants pour Chorus qui reflètent la mise en œuvre de notre stratégie. Nos résultats financiers illustrent la stabilité et la solidité de notre rendement au cours du trimestre et de l'exercice », a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. « Grâce à la hausse de 38 % de notre dividende trimestriel, à des rachats d'actions prévus pouvant atteindre 100 millions de dollars au cours des quatre prochaines années et à notre entente visant l'acquisition de Kadex, nous mettons l'accent sur l'accélération de notre croissance et l'amélioration du rendement pour les actionnaires ».

« Notre décision d'augmenter notre dividende trimestriel et de la faire passer à 0,11 $ par action ordinaire met en évidence nos solides flux de trésoreries disponibles ainsi que la confiance que nous avons dans la trajectoire à long terme de notre entreprise. En même temps, les rachats d'actions que nous prévoyons soulignent notre engagement envers la valeur pour les actionnaires », a déclaré M. Copp. « En effet, depuis le début de 2025, nous avons retourné plus de 89 millions de dollars à nos actionnaires grâce à nos dividendes et à nos rachats d'actions ».

« L'acquisition de Kadex met en évidence la capacité de Chorus d'obtenir des résultats dans le cadre de notre stratégie de croissance qui mise sur le renforcement de nos plateformes à marge plus élevée et de nos flux de trésorerie dans leur ensemble. De plus, Kadex solidifiera nos plateformes dans les secteurs de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense ».

Points saillants du quatrième trimestre :

Un résultat net de 16,7 millions de dollars, comparativement à une perte de 6,6 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2024.

Un résultat net tiré des activités poursuivies de 16,7 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 49,4 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2024, principalement attribuable à une variation positive des gains de change non réalisés de 28,2 millions de dollars et à l'absence des charges comptabilisées en 2024 liées au rachat des actions privilégiées d'un montant de 28,0 millions de dollars et à une charge de dépréciation des avions de 10,5 millions de dollars constatée en 2024.

Un bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 13,8 millions de dollars, comparativement à 9,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2024, principalement attribuable à une diminution de la charge d'intérêts nette, compensée en partie par une diminution du BAIIA ajusté.

Un bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 0,57 $ par action ordinaire de base, comparativement à 0,34 $ pour le quatrième trimestre de 2024.

Un BAIIA ajusté de 47,1 millions de dollars, comparativement à 51,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2024.

Des flux de trésorerie disponibles de 27,0 millions de dollars, comparativement à 27,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2024.

Des flux de trésorerie disponibles par action ordinaire de base de 1,10 $, comparativement à 1,01 $ pour le quatrième trimestre de 2024.

Un ratio de levier de 1,7, comparativement à 1,4 au 31 décembre 2024, en raison d'une encaisse supplémentaire au 31 décembre 2024 découlant d'un paiement anticipé de 58,9 millions de dollars de produits se rapportant au mois de janvier 2025.

Points saillants annuels :

Un résultat net de 78,7 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 156,4 millions de dollars en 2024.

Un résultat net tiré des activités poursuivies de 78,7 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 15,8 millions de dollars en 2024, principalement attribuable à une variation des gains de change non réalisés de 43,7 millions de dollars et à l'absence des charges comptabilisées en 2024 liées au rachat des actions privilégiées d'un montant de 28,0 millions de dollars et à la charge de dépréciation des avions de 10,5 millions de dollars constatée en 2024.

Un bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 58,6 millions de dollars, comparativement à 26,6 millions de dollars en 2024, principalement attribuable à une diminution de la charge d'intérêts nette.

Un bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 2,27 $ par action ordinaire de base, comparativement à 0,97 $ en 2024.

Un BAIIA ajusté de 206,9 millions de dollars, comparativement à 209,0 millions de dollars en 2024.

Des flux de trésorerie disponibles de 135,3 millions de dollars, comparativement à 118,8 millions de dollars en 2024.

Des flux de trésorerie disponibles par action ordinaire de base de 5,25 $, comparativement à 4,34 $ en 2024.

Déclaration de dividende

Chorus a annoncé la déclaration d'un dividende en espèces de 0,11 $ par action avec droit de vote variable de catégorie A et action avec droit de vote de catégorie B payable le 31 mars 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 13 mars 2026. Ce dividende déclaré représente une hausse de 38 % par rapport au dividende trimestriel antérieur.

Le dividende dont il est question ici est un dividende déterminé au Canada. Il peut également être considéré comme un dividende admissible du point de vue fiscal américain; toutefois, les actionnaires sont invités à consulter leur propre conseiller en fiscalité pour confirmer le traitement réservé à ce dividende en vertu de la législation fiscale américaine.

Analyse financière consolidée

La présente rubrique fournit des informations détaillées et une analyse du rendement des activités poursuivies de Chorus pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025 comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre 2025 2024(1) Variation Variation 2025 2024(1) Variation Variation $ $ $ % $ $ $ %

















Produits d'exploitation 320 190 353 155 (32 965) (9,3) 1 316 498 1 404 954 (88 456) (6,3) Charges d'exploitation 299 214 339 851 (40 637) (12,0) 1 216 893 1 312 308 (95 415) (7,3)

















Résultat d'exploitation 20 976 13 304 7 672 57,7 99 605 92 646 6 959 7,5 Charge d'intérêts nette (3 394) (20 479) (17 085) (83,4) (13 798) (47 385) (33 587) (70,9) Profit (perte) de change 5 614 (40 126) 45 740 114,0 12 814 (47 968) 60 782 126,7 Profit lié aux immobilisations corporelles 9 76 (67) (88,2) 19 96 (77) (80,2)

















Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 23 205 (47 225) 70 430 (149,1) 98 640 (2 611) 101 251 (3 877,9) Charge d'impôt sur le résultat (6 502) (2 200) (4 302) 195,5 (19 901) (13 152) (6 749) 51,3

















Résultat net (perte nette) tiré des activités poursuivies 16 703 (49 425) 66 128 (133,8) 78 739 (15 763) 94 502 (599,5) Résultat net (perte nette) découlant des activités abandonnées après impôt -- 42 829 (42 829) (100,0) -- (140 686) 140 686 (100,0) Résultat net (perte nette) 16 703 (6 596) 23 299 (353,2) 78 739 (156 449) 235 188 (150,3) Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle -- 1 012 (1 012) (100,0) -- 2 051 (2 051) (100,0) Résultat net (perte nette) attribuable aux actionnaires 16 703 (7 608) (24 311) 319,5 78 739 (158 500) 237 239 (149,7)

















BAIIA ajusté(2) 47 124 50 990 (3 866) (7,6) 206 883 209 037 (2 154) (1,0) BAI ajusté(2) 17 181 13 495 3 686 27,3 78 536 59 551 18 985 31,9 Résultat net ajusté(2) 13 827 9 342 4 485 48,0 58 635 44 446 14 189 31,9

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période précédente, exception faite du résultat net (perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. (2) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR.

Résumé du quatrième trimestre

Au quatrième trimestre de 2025, Chorus a dégagé un BAIIA ajusté des activités poursuivies de 47,1 millions de dollars, en baisse de 3,9 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2024, en raison surtout de ce qui suit :

une diminution de 3,0 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC principalement attribuable à des variations attendues des tarifs de location de certains appareils;

une baisse des ventes de pièces, des vols à forfait et des services de MRR de Voyageur;

une diminution de 3,5 millions de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils détenus en propriété, le tout compensé en partie par ce qui suit :

une diminution des charges administratives générales attribuable principalement à une diminution des frais généraux;

une diminution de 1,4 million de dollars de la rémunération fondée sur des actions en raison de la comptabilisation de l'acquisition immédiate des droits à l'égard de certaines unités d'actions incessibles au deuxième trimestre de 2024 dans le cadre de la vente du secteur LAR et d'une baisse du cours des actions ordinaires, compensées par la variation de la juste valeur du swap sur rendement total.

Le résultat net ajusté attribuable aux activités poursuivies s'est établi à 13,8 millions de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 4,5 millions de dollars comparativement au quatrième trimestre de 2024, principalement en raison de ce qui suit :

une diminution de 6,6 millions de dollars de la charge d'intérêts nette, liée surtout au remboursement des débentures de série A et des débentures de série B et au rachat partiel des débentures de série C au premier trimestre de 2025;

une augmentation de 1,0 million de dollars de la dotation aux amortissements principalement attribuable à la variation des estimations relatives à l'amortissement de certains appareils;

une diminution de 0,8 million de dollars de la charge d'impôts sur le résultat, compensée en partie par ce qui suit :

une diminution de 3,9 millions de dollars susmentionnée du BAIIA ajusté.

Le résultat net attribuable aux activités poursuivies s'est établi à 16,7 millions de dollars, en hausse de 66,1 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2024, principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation de 4,5 millions de dollars du résultat net ajusté dont il a été question plus haut;

une perte de change réalisée de 31,3 millions de dollars, constatée en 2024 au règlement des actions privilégiées;

une variation favorable des gains de change latents de 28,2 millions de dollars.

des provisions pour dépréciation de 10,5 millions de dollars constatées en 2024 liées surtout au démantèlement prévu de certains appareils détenus en propriété non liés à l'exploitation de Voyageur;

les intérêts accumulés de 10,4 millions de dollars constatés en 2024 sur les actions privilégiées, compensés en partie par ce qui suit :

un profit de change réalisé de 13,7 millions de dollars constaté en 2024 attribuable à la trésorerie libellée en dollars américains détenue entre les dates du 6 décembre 2024 et du 31 décembre 2024, soit les dates auxquelles Chorus a tiré le produit net de l'opération et du rachat des actions privilégiées, respectivement;

une hausse de la charge d'impôt, y compris une charge d'impôt au titre des éléments rajustés de 5,1 millions de dollars, principalement liée à un ajustement relatif au report rétrospectif d'une perte autre qu'en capital de 3,1 millions de dollars.

Résumé annuel

Chorus a dégagé un BAIIA ajusté des activités poursuivies de 206,9 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, en baisse de 2,2 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout de ce qui suit :

une diminution de 9,6 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC principalement attribuable à des variations attendues des tarifs de location de certains appareils, compensée en partie par un taux de change plus élevé avec le dollar américain;

une diminution de 6,8 millions de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils détenus en propriété, le tout compensé en partie par ce qui suit :

une diminution des charges administratives générales attribuable principalement à une diminution des frais généraux;

une diminution de 4,1 millions de dollars de la rémunération fondée sur des actions en raison de la comptabilisation de l'acquisition immédiate des droits à l'égard de certaines unités d'actions incessibles au deuxième trimestre de 2024 dans le cadre de la vente du secteur LAR et d'une baisse du cours des actions ordinaires, compensées par la variation de la juste valeur du swap sur rendement total;

une hausse des ventes de pièces, des vols à forfait et des services de MRR de Voyageur.

Le résultat net ajusté attribuable aux activités poursuivies de 58,6 millions de dollars, en hausse de 14,2 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout de ce qui suit :

une diminution de 23,1 millions de dollars de la charge d'intérêts nette, liée surtout au remboursement des débentures de série A et des débentures de série B et au rachat partiel des débentures de série C au premier trimestre de 2025; le tout compensé en partie par ce qui suit :

la diminution de 2,2 millions de dollars susmentionnée du BAIIA ajusté;

une augmentation de 4,8 millions de dollars de la charge d'impôts sur le résultat en raison principalement de l'augmentation du BAI, ajustée afin d'éliminer les gains de change non réalisés non imposables et certaines charges non déductibles;

une augmentation de 1,4 million de dollars de la dotation aux amortissements principalement attribuable aux dépenses d'investissement; le tout compensé par la variation des estimations relatives à l'amortissement de certains appareils;

une variation défavorable de 0,5 million de dollars du résultat lié au change.

Un résultat net attribuable aux activités poursuivies de 78,7 millions de dollars, en hausse de 94,5 millions de dollars comparativement à l'exercice précédent principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation de 14,2 millions de dollars du résultat net ajusté dont il a été question plus haut;

une variation favorable des gains de change latents de 43,7 millions de dollars;

une perte de change réalisée de 31,3 millions de dollars constatée en 2024 au règlement des actions privilégiées;

des provisions pour dépréciation de 10,5 millions de dollars constatées en 2024 liées surtout au démantèlement prévu de certains appareils détenus en propriété non liés à l'exploitation de Voyageur;

les intérêts accumulés de 10,4 millions de dollars constatés en 2024 sur les actions privilégiées, compensés en partie par ce qui suit :

un profit de change réalisé de 13,7 millions de dollars constaté en 2024 attribuable à la trésorerie libellée en dollars américains détenue entre les dates du 6 décembre 2024 et du 31 décembre 2024, soit les dates auxquelles Chorus a tiré le produit net de l'opération et du rachat des actions privilégiées, respectivement;

une diminution du produit d'impôt sur le résultat, y compris une charge d'impôt au titre des éléments rajustés de 2,0 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires tiré des activités poursuivies s'est établi à 58,6 millions de dollars, en hausse de 32,0 millions de dollars comparativement à l'exercice précédent, principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation de 14,2 millions de dollars du résultat net ajusté dont il a été question plus haut;

l'élimination des dividendes de 17,8 millions de dollars sur les actions privilégiées en raison du rachat des actions privilégiées.

Perspectives

Le texte qui suit renferme de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces perspectives sont fondées sur les estimations et les hypothèses formulées par la direction dont il est question à la rubrique « Information prospective » et énoncées dans les notes du tableau qui suit. Les perspectives au sujet de Chorus servent à fournir des renseignements sur les attentes actuelles pour 2026. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

Le tableau ci-après présente les perspectives de Chorus pour 2026, y compris les prévisions portant sur le BAIIA ajusté, les flux de trésorerie disponibles, le remboursement d'emprunts à terme à amortissement du capital, les flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital et les mesures clés liées à la location d'appareils aux termes du CAC. Le CAC prévoit des marges fixes pour Jazz, indépendamment du nombre d'heures de vol. En conséquence, les variations du nombre d'heures de vol ne devraient pas avoir d'incidence sur les résultats de Jazz. En outre, Jazz reçoit une contrepartie pour les appareils loués aux termes du CAC qui génère des flux de trésorerie disponibles prévisibles. Les appareils de Jazz sont assortis d'un emprunt amortissable qui sera entièrement remboursé à la fin de la période de location initiale aux termes du CAC. À la fin de chaque contrat de location, Jazz prolongera le contrat de location, vendra l'appareil ou le désassemblera. Les contrats de location ultérieurs relatifs aux appareils continueront à produire des flux de trésorerie disponibles prévisibles à des taux inférieurs; toutefois, ces appareils ne seront pas grevés.



Prévisions annuelles(1) (en milliers de dollars canadiens) 2026 $

De À BAIIA ajusté(2)(3) 170 000 185 000 Flux de trésorerie disponibles(2)(3) 100 000 110 000 Remboursement d'emprunts à terme à amortissement du capital(4) (64 000) (64 000) Flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital(2)(3)(4) 36 000 46 000





Marge fixe(5) 43 900 43 900 Location d'appareils aux termes du CAC 104 000 105 000 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes du CAC (fin de la période)(6) 39 39 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes du CAC disponibles pour la vente(6) 8 8

(1) Les prévisions sont établies en fonction d'un taux de change de 1,3500. (2) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. (3) Les prévisions reposent sur les résultats prévisionnels conformément aux termes des contrats existants et aux tarifs de location du marché par les contrats. De plus, les prévisions tiennent compte de l'incidence de l'acquisition anticipée de Kadex. (4) Les remboursements prévus de la dette sont fondés sur l'échéancier actuel des remboursements de la dette pour les appareils loués aux termes du CAC et du prêt accordé par le fonds pour l'emploi de la Nouvelle-Écosse, compte non tenu des remboursements de capital aux termes des débentures de série C de 47,2 millions de dollars et de la facilité de crédit d'exploitation. (5) La marge fixe sera de 43,9 millions de dollars en 2026, sans autre modification attendue par la suite. (6) En 2025, Chorus a conclu des ententes visant à vendre neuf de ces appareils. La clôture de la vente de l'un de ceux-ci a eu lieu en décembre 2025, et la vente des huit appareils restants devrait être menée à bien en février et en juillet 2026, sous réserve de conditions de clôture d'usage de même que de la survenance de certains événements d'entretien prévus par contrat.

Portefeuille d'appareils loués aux termes du CAC

Flotte d'appareils comptant actuellement 47 appareils détenus en propriété exclusive et cinq moteurs de rechange

Valeur comptable nette actuelle de 720,5 millions de dollars

Produits de location contractuels futurs de 300,6 millions de dollars américains 1,2

Âge moyen pondéré actuel de la flotte d'appareils de 9,4 ans 3

Durée résiduelle moyenne pondérée actuelle des contrats de location de 4,0 ans 3

Dette à long terme de 261,3 millions de dollars (190,6 millions de dollars américains)

La totalité de la dette est à taux fixe

Coût d'emprunt moyen pondéré actuel de 3,29 %

1 Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci-après. 2 Les estimations sont fondées sur les tarifs de location convenus dans le CAC. 3 L'âge de la flotte d'appareils et la durée résiduelle des contrats de location sont calculés d'après la valeur comptable nette moyenne pondérée des appareils.

Jazz a entamé la phase initiale d'un vaste programme de rénovation de la cabine des avions exploités sous la marque Air Canada Express. Ce programme de rénovation comprend une connexion Wi-Fi améliorée, des compartiments de rangement supérieur plus spacieux, de nouveaux sièges légers, une alimentation électrique intégrée aux sièges et un rafraîchissement de l'intérieur de la cabine des appareils E-175 et CRJ900. En outre, un certain nombre d'appareils Dash 8-400 seront équipés d'une connexion Wi-Fi pour le service de l'aéroport Billy Bishop à Toronto, en plus du fait que, comme annoncé précédemment par Jazz en mai 2024, de nouveaux sièges légers seront installés sur sa flotte Dash 8-400 dans le cadre d'une initiative de réduction des émissions. La totalité des 39 appareils détenus en propriété et loués dans le cadre du CAC après 2026 sont inclus dans ce programme de rénovation de la cabine des passagers, dont tous les coûts seront pris en charge par Air Canada.

Dépenses d'investissement

En 2026, les dépenses d'investissement devraient s'établir comme suit :

(en milliers de dollars canadiens) Exercice clos le

31 décembre 2025

$ Prévisions annuelles pour 2026 $ Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils 18 651 24 000 à 29 000 Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif(1) 11 623 3 000 à 8 000 Achats d'appareils et améliorations 4 618 9 500 à 14 500

34 892 36 500 à 51 500

(1) Les montants réels pour 2025 rendent compte d'une somme de 5,8 millions de dollars qui fait partie des coûts contrôlables. Les montants prévus pour 2026 tiennent compte de dépenses comprises entre 1,0 million de dollars et 5,0 millions de dollars qui devraient être incluses dans les coûts contrôlables et récupérés par le biais de ceux‑ci.

Utilisation de termes définis

Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion daté du 6 mai 2025 (le « rapport de gestion ») et qui peut être consulté sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Dans le présent communiqué, le terme « actionnaires » désigne uniquement les porteurs d'actions ordinaires.

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 9 h, heure de l'Est, le vendredi 13 février 2026, afin d'analyser les résultats financiers du quatrième trimestre de 2025 et de l'exercice clos en 2025. Il sera possible de participer à la conférence en composant le 1-888-699-1199. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio à l'adresse https://app.webinar.net/LV26kaxqB0n.

Il s'agit d'une diffusion Web en mode audio seulement.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.com sous Investors > Reports (en anglais seulement). Il sera également possible de l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 20 février 2026, en composant le 1‑888‑660‑6345 (sans frais), et en entrant le code d'accès 38667 #.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures financières et ratios non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats de Chorus. Chorus utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour évaluer le rendement. Ces mesures non conformes aux PCGR sont en général des mesures numériques du rendement financier, de la situation financière ou des flux de trésorerie de Chorus qui incluent ou excluent des sommes de la mesure conforme aux PCGR pouvant le mieux servir de comparaison. En conséquence, ces mesures ne sont pas reconnues pour la présentation des états financiers aux termes des PCGR, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres entités et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Pour de plus amples renseignements sur les mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué, se reporter à la rubrique 17 (Mesures financières non conformes aux PCGR) du rapport de gestion et qui peut être consulté sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR qui s'y rapprochent le plus est présenté ci-après.

Résultat net ajusté, BAI ajusté, BAIIA ajusté

(en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre 2025 $ 2024(1) $ Variation $ 2025 $ 2024(1) $ Variation $













Résultat net (perte nette) 16 703 (6 596) 23 299 78 739 (156 449) 235 188 Déduire : Résultat net (perte nette) découlant des activités abandonnées, après impôt -- 42 829 (42 829) -- (140 686) 140 686 Résultat net (perte nette) tiré des activités poursuivies 16 703 (49 425) 66 128 78 739 (15 763) 94 502 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le résultat net ajusté











Provisions pour dépréciation(2) -- 10 517 (10 517) -- 10 517 (10 517) Intérêts accumulés sur les actions privilégiées -- 10 445 (10 445) -- 10 445 (10 445) Profit de change réalisé sur la trésorerie(3) -- (13 732) 13 732 -- (13 732) 13 732 Perte de change réalisée sur les actions privilégiées(4) -- 31 307 (31 307) -- 31 307 (31 307) (Profit) perte de change latent (6 024) 22 183 (28 207) (20 104) 23 625 (43 729) Charge d'impôt, y compris au titre des éléments ajustés(5) 3 148 (1 953) 5 101 -- (1 953) 1 953

(2 876) 58 767 (61 643) (20 104) 60 209 (80 313) Résultat net ajusté 13 827 9 342 4 485 58 635 44 446 14 189 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le BAI ajusté











Charge d'impôt sur le résultat 6 502 2 200 4 302 19 901 13 152 6 749 Charge d'impôt, y compris au titre des éléments ajustés(5) (3 148) 1 953 (5 101) -- 1 953 (1 953) BAI ajusté 17 181 13 495 3 686 78 536 59 551 18 985 Ajouter (déduire) les éléments

suivants pour obtenir le BAIIA ajusté











Charge d'intérêts nette 3 394 10 034 (6 640) 13 798 36 940 (23 142) Dotations aux amortissements, sauf la dépréciation 26 148 27 169 (1 021) 107 278 105 874 1 404 Perte de change 410 368 42 7 290 6 768 522 Profit à la cession d'immobilisations corporelles (9) (76) 67 (19) (96) 77

29 943 37 495 (7 552) 128 347 149 486 (21 139) BAIIA ajusté 47 124 50 990 (3 866) 206 883 209 037 (2 154)

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période précédente, exception faite du résultat net (perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. (2) Les provisions pour dépréciation liées au démantèlement de certains appareils détenus en propriété non liés à l'exploitation de Voyageur. (3) Des profits de change réalisés attribuables à la trésorerie libellée en dollars américains détenue entre les dates du 6 décembre 2024 et du 31 décembre 2024, soit les dates auxquelles Chorus a tiré le produit net de l'opération et du rachat des actions privilégiées, respectivement. (4) Le résultat réalisé lié au change sur les actions privilégiées a trait à la perte de change au règlement du passif lié aux actions privilégiées. (5) Au quatrième trimestre de 2025, Chorus a enregistré un ajustement relatif au report rétrospectif d'une perte autre qu'en capital de 3,1 millions de dollars.

Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire est une mesure utilisée par Chorus pour évaluer le rendement et il correspond au résultat net ajusté moins la participation ne donnant pas le contrôle et les dividendes déclarés sur les actions privilégiées, compte non tenu du MDCI.

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Trimestre clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre 2025 $ 2024(1) $ Variation $ 2025 $ 2024(1) $ Variation $













Résultat net ajusté tiré des activités poursuivies 13 827 9 342 4 485 58 635 44 446 14 189 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le bénéfice ajusté

attribuable aux actionnaires ordinaires











Dividendes déclarés sur les actions privilégiées(2) -- -- -- -- (17 827) 17 827 Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires - activités

poursuivies 13 827 9 342 4 485 58 635 26 619 32 016 Bénéfice ajusté pro forma attribuable aux actionnaires ordinaires

par action ordinaire de base - activités poursuivies 0,57 0,34 0,23 2,27 0,97 1,30

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période précédente, exception faite du résultat net (perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. (2) Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires ne tient pas compte du paiement de 91,2 millions de dollars au titre du MDCI, car les actions privilégiées ont été rachetées par anticipation en raison de la vente du secteur LAR.

Ratio de levier

Le ratio de levier financier est utilisé par Chorus pour évaluer son levier financier. Le ratio de levier financier correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. La direction estime que le ratio de levier financier est un ratio utile dans la surveillance et la gestion des niveaux d'endettement. En outre, comme le levier financier est une mesure fréquemment analysée dans le cas des sociétés ouvertes, Chorus calcule cette donnée afin d'aider les lecteurs dans leur analyse. Le ratio de levier financier ne doit pas être interprété comme une mesure des flux de trésorerie. La dette nette est une composante clé de la gestion du capital pour Chorus et constitue une mesure dont la direction prend acte.

(en milliers de dollars canadiens) 31 décembre 2025 31 décembre 2024(1) Variation $ $ $







Dette à long terme et obligations locatives (y compris la tranche courante) 374 156 516 379 (142 223) Déduire :





Trésorerie (28 656) (222 216) 193 560 Dette nette ajustée 345 500 294 163 51 337 BAIIA ajusté(1) 206 883 209 037 (2 154) Ratio de levier financier 1,7 1,4 0,3

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période précédente, exception faite du résultat net (perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital, mesures non conformes aux PCGR, sont utilisés comme un indicateur de la solidité et de la performance financières. Chorus estime que cette mesure est utile en tant qu'indicateur de sa capacité à assurer le service de sa dette, à remplir d'autres obligations courantes, à réinvestir dans la Société et à restituer du capital aux actionnaires ordinaires. Les lecteurs doivent savoir que les flux de trésorerie disponibles ne représentent pas les flux de trésorerie résiduels disponibles pour des dépenses discrétionnaires.

Les flux de trésorerie disponibles s'entendent des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, déduction faite des variations nettes des soldes hors trésorerie liés aux activités d'exploitation, des dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils et des améliorations. Par suite de la vente du secteur LAR en décembre 2024, les ventes d'actifs ne sont plus considérées comme faisant partie du cours normal des activités de Chorus. Par conséquent, le produit net provenant des ventes d'actifs n'est plus inclus dans les flux de trésorerie disponibles.

Les flux de trésorerie disponibles par action sont calculés en fonction des flux de trésorerie disponibles divisés par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période en cause.

Les flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital s'entendent des flux de trésorerie disponibles comme ils sont décrits ci-dessus, déduction faite des remboursements des emprunts à termes à amortissement du capital, compte non tenu des paiements aux termes de la facilité de crédit d'exploitation, de la facilité de crédit non garantie et des débentures de série C.

Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, qui constituent la mesure financière la plus comparable calculée et présentée conformément aux PCGR.

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Trimestre clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre 2025 2024(1) Variation 2025 2024(1) Variation $ $ $ $ $ $













Flux de trésorerie provenant des activités poursuivies 23 213 21 099 2 114 62 747 172 806 (110 059) Ajouter (déduire)











Variation nette des soldes hors trésorerie liés à l'exploitation 10 839 16 867 (6 028) 102 823 (21 020) 123 843 Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats appareils (5 794) (4 244) (1 550) (18 651) (13 547) (5 104) Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif (1 288) (6 240) 4 952 (11 623) (19 452) 7 829 Flux de trésorerie disponibles 26 970 27 482 (512) 135 296 118 787 16 509 Flux de trésorerie disponibles par action de base - activités poursuivies 1,10 $ 1,01 $ 0,09 $ 5,25 $ 4,34 $ 0,91 $













Remboursements d'emprunts à terme à remboursement du capital(2) (17 005) (25 561) 8 556 (72 055) (85 224) 13 169 Flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à

terme à amortissement du capital 9 965 1 921 8 044 63 241 33 563 29 678

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période précédente, exception faite du résultat net (perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. (2) Compte non tenu des remboursements de néant et de 33,9 millions de dollars aux termes de la facilité de crédit non garantie respectivement pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Rendement des capitaux propres ajusté

Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR utilisée pour évaluer la rentabilité d'une entreprise et son efficacité à générer des profits. Le rendement des capitaux propres ajusté est calculé en déduisant la participation ne donnant pas le contrôle et les dividendes déclarés sur les actions privilégiées, compte non tenu du MDCI, du résultat net ajusté de Chorus, le tout divisé par les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires, compte non tenu de la participation ne donnant pas le contrôle, les actions privilégiées et la trésorerie.

(en milliers de dollars canadiens) 12 derniers mois clos les 31 décembre 31 décembre

2025 2024 Variation $ $ $







Résultat net ajusté tiré des activités poursuivies(1) 58 635 44 446 14 189 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le bénéfice ajusté

attribuable aux actionnaires ordinaires





Dividendes déclarés sur les actions privilégiées, compte non tenu du MDCI(2) -- (17 827) 17 827 Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires(2) 58 635 26 619 32 016







Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires,

compte non tenu de la trésorerie





Capitaux propres moyens 509 893 896 209 (386 316) Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir les capitaux propres

moyens attribuables aux actionnaires ordinaires, compte non tenu de la

trésorerie





Moyenne de la participation ne donnant pas le contrôle -- (43 293) 43 293 Moyenne des actions privilégiées -- (187 609) 187 609 Moyenne de la trésorerie(3) (125 436) (126 385) 949

384 457 538 922 (154 465) Rendement des capitaux propres ajusté(1) 15,3 % 4,9 % 10,4 %

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période précédente, exception faite du résultat net (perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. (2) Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires ne tient pas compte du paiement de 91,2 millions de dollars au titre du MDCI en décembre 2024, car les actions privilégiées ont été rachetées par anticipation en raison de la vente du secteur LAR. (3) L'encaisse supplémentaire détenue au 31 décembre 2024 découlait d'un paiement anticipé de 58,9 millions de dollars de produits se rapportant au mois de janvier 2025 et de l'encaisse excédentaire tirée de l'opération.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, y compris leur forme négative. Toutes les informations et tous les énoncés, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, sont de nature prospective, sont fondés sur diverses attentes et hypothèses sous-jacentes qui, de l'avis de Chorus, sont raisonnables, mais qui sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels futurs et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. En conséquence, rien ne garantit la véracité et l'exactitude de l'information prospective présentée dans le présent communiqué.

Vous trouverez des exemples d'information prospective dans le présent communiqué à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans les énoncés concernant les occasions de croissance et le rendement futurs de Chorus, y compris la croissance interne et la croissance tirée d'acquisitions ainsi que la réalisation anticipée des acquisitions prévues et les avantages attendus de celles-ci, les ventes d'appareils envisagées, les attentes de Chorus quant au retour du capital aux actionnaires ordinaires, y compris les rachats d'actions prévus pouvant atteindre 100 millions de dollars au cours des quatre prochaines années et le versement de dividendes, la rentabilité future du CAC et les liquidités prévues de la Société.

Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, y compris les variations de la conjoncture du secteur de l'aviation et de la conjoncture économique; l'émergence de litiges avec des cocontractants (y compris par rapport au CAC); une détérioration de la situation financière d'Air Canada; les attentes quant à la rentabilité et au remboursement de frais relativement au CAC; l'incapacité de Chorus de mener à bien des occasions de croissance; tout défaut par Chorus à ses clauses restrictives; la dépréciation des actifs; les modifications apportées aux lois; les litiges; l'imposition de tarifs sur les exportations ou les importations canadiennes ou des modifications défavorables aux ententes commerciales existantes et/ou aux relations; ainsi que les facteurs de risque dont il est question dans la notice annuelle de Chorus datée du 12 février 2026 et dans les documents d'information publics de Chorus, disponibles sous son profil dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca .

L'information prospective figurant dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elle est autrement déclarée avoir été établie) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, la compagnie aérienne régionale la plus importante au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes et Elisen & associés inc., un fournisseur chef de file de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : les vols à forfait; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions; et la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez vous rendre au site : www.chorusaviation.com.

