HALIFAX, NS, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR) (« Chorus » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le lancement de son offre publique de rachat importante précédemment annoncée (l'« offre »), dans le cadre de laquelle la Société offrira d'acheter jusqu'à une valeur de 50 millions de dollars de ses actions avec droit de vote variable de catégorie A et actions avec droit de vote de catégorie B (collectivement, les « actions ») des porteurs des actions (les « actionnaires ») pour un prix d'achat au comptant d'au moins 23,00 $ et d'au plus 25,00 $ par action. L'offre a été lancée aujourd'hui et expirera à 17 h (heure de Toronto) le 10 novembre 2025, ou aux heure et date ultérieures d'une éventuelle prolongation de l'offre par Chorus (ces date et heure, la « date d'expiration »).

Les détails de l'offre, y compris des instructions de dépôt des actions en réponse à l'offre et les facteurs pris en considération par le conseil dans sa décision d'approuver l'offre, sont exposés dans l'offre de rachat et note d'information formelle, la lettre d'envoi et l'avis de livraison garantie (collectivement, les « documents d'offre »). Les documents d'offre ont été envoyés par la poste aux actionnaires inscrits et déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et ont également été affichés sur le site Web de Chorus à l'adresse www.chorusaviation.com. Les actionnaires devraient lire les documents d'offre attentivement avant de prendre une décision relativement à l'offre.

L'actionnaire non inscrit qui souhaite déposer des actions en réponse à l'offre et qui détient ces actions par l'intermédiaire d'un courtier en placement, d'un courtier en valeurs, d'une banque, d'une société de fiducie ou d'un autre prête-nom doit immédiatement communiquer avec ce prête-nom en vue de prendre les mesures nécessaires au dépôt de ces actions en réponse à l'offre.

Tout actionnaire qui, en raison du conflit de travail à Postes Canada, reçoit en retard une version papier des documents d'offre peut demander à recevoir une copie électronique de ces documents par courrier électronique à l'adresse [email protected].

Le présent communiqué n'est diffusé qu'à des fins d'information et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente des actions. La sollicitation et l'offre d'acheter des actions ne seront faites qu'aux termes des documents d'offre.

Au sujet de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui est propriétaire des filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes; et Elisen & associés, un fournisseur chef de file de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : les services aériens sous contrat; le réaménagement, l'ingénierie et les services de certification, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions, en plus d'assurer la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). Des exemples d'information prospective dans le présent communiqué comprennent des déclarations et des attentes quant à l'offre. L'information prospective implique des incertitudes et des risques importants qui sont susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont décrits dans l'information prospective en raison de risques connus et inconnus, notamment le non-respect d'une condition visant l'offre; l'incapacité de Chorus de financer l'offre telle qu'elle l'entend; la mesure dans laquelle les actionnaires choisissent de déposer leurs actions aux termes de l'offre; le fait que Chorus ait suffisamment de ressources financières et de fonds de roulement après la réalisation de l'offre (y compris afin de financer ses obligations financières actuellement prévues et de chercher à réaliser des occasions d'affaires désirables); la réalisation de l'offre après le quatrième trimestre de 2025; et les facteurs de risque décrits dans les documents d'information publics de Chorus qui peuvent être consultés sous son profil dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et bon nombre d'autres facteurs sur lesquels Chorus n'exerce aucun contrôle.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elles sont déclarées avoir été formulées) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]