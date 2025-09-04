HALIFAX, NS, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une convention aux fins de vente de trois avions Dash 8-400 et la clôture de l'acquisition précédemment annoncée d'Elisen & associés inc.

Chorus s'attend à réaliser un produit net d'environ 20 millions de dollars américains avec la vente des trois avions Dash 8-400. Sous réserve des conditions de clôture usuelles, les ventes devraient être conclues avant la fin de l'année alors que chacun des appareils cessera de faire partie de la flotte aux termes du contrat d'achat de capacité conclu entre Jazz Aviation S.E.C. et Air Canada.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « faire », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes et expressions semblables, y compris leur forme négative. Toutes les informations et tous les énoncés, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, sont de nature prospective, sont fondés sur diverses attentes et hypothèses sous-jacentes qui sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels futurs et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. En conséquence, rien ne garantit la véracité et l'exactitude de l'information prospective présentée dans le présent communiqué.

Entre autres exemples d'information prospective, le présent communiqué comprend des déclarations et des attentes quant à la clôture prévue de la vente des avions Dash 8-400 et au produit net prévu tiré de l'opération pour Chorus. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont prévus dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, y compris : le non-respect des conditions préalables à la clôture de la vente des appareils; l'évolution du secteur de l'aviation et de la conjoncture économique en général; et les facteurs de risque décrits dans les documents d'information publics de Chorus, qui peuvent être consultés sous son profil dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle il est indiqué qu'elles ont été formulées) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

Au sujet de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'appareils, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes; et Elisen & associés, un fournisseur chef de file de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un appareil, notamment : les vols à forfait; le réaménagement des appareils; l'ingénierie et les services de certification; la modification, la réaffectation et la transition des appareils; les vols à forfait; la maintenance des appareils et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'appareils; et la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Relations avec les médias pour Chorus : [email protected] ; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]