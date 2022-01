HALIFAX, NS, le 31 déc. 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) annonce qu'elle a racheté aujourd'hui des débentures de premier rang à 6 % de Chorus échéant le 31 décembre 2024 (les « débentures à 6,00 %) d'un capital de 85 000 000 $ (les « débentures rachetées »). À la suite de ce rachat, des débentures à 6,00 % d'un capital global de 115 000 000 $ sont actuellement en circulation.

Les débentures rachetées ont été rachetées à un prix correspondant à leur valeur nominale (soit 1 000 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de capital des débentures rachetées), majoré de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de rachat, exclusivement. Le rachat a été financé au moyen du produit net des débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 (émises par Chorus le 27 septembre 2021), ainsi qu'au moyen des liquidités disponibles.

Les débentures à 6,00 % sont garanties par certains appareils Dash 8-100 et Dash 8-300 ainsi que des biens immobiliers appartenant à des filiales de Chorus (les « biens donnés en garantie »). Les biens donnés en garantis seront libérés à la première des éventualités suivantes : i) Fairfax Financial Holdings Limited, ses filiales ou les membres de son groupe (collectivement, « Fairfax ») cessent de détenir la totalité des débentures à 6,00 % émises ou en circulation ou ii) le rachat de la totalité des débentures à 6,00 %.

Dans le cadre de l'émission des débentures à 6,00 %, Chorus a émis 24 242 424,242 bons de souscription en faveur de Fairfax conférant à leur porteur le droit d'acquérir, à l'exercice de chaque bon de souscription et sous réserve de certains rajustements, une action à droit de vote variable de catégorie A ou une action à droit de vote de catégorie B de Chorus à un prix de 8,25 $ chacune (les « bons de souscription »). Les bons de souscription peuvent être exercés jusqu'à la première des éventualités suivantes : i) le jour ouvrable précédant immédiatement la date d'échéance des débentures à 6,00 % ou ii) la date à laquelle la totalité des débentures à 6,00 % sont rachetées.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devra » et « devrait » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. Cette information comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Par exemple, l'information prospective qui figure dans le présent communiqué porte, notamment, sur le remboursement prévu des débentures à 6,00 %. Les résultats indiqués dans l'information prospective pourraient différer sensiblement des résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment les facteurs de risque décrits dans la dernière notice annuelle et dans le dernier rapport de gestion de Chorus. Les énoncés qui figurent dans l'information prospective présentée dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué, et Chorus ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte notamment de nouveaux renseignements ou d'événements subséquents, sauf si les lois en valeurs mobilières applicables l'y obligent.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'appareils régionaux de premier plan d'envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation ; les vols à contrat, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures à 6,00 %, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]