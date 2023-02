Points saillants financiers du quatrième trimestre de 2022

Un résultat net de 45,9 millions de dollars, soit une augmentation d'un trimestre à l'autre de 35,7 millions de dollars.

Un bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 22,3 millions de dollars ou 0,11 $ par action ordinaire, soit une augmentation de 0,8 million de dollars d'un trimestre à l'autre, compte non tenu des dividendes déclarés sur les actions privilégiées et de la participation ne donnant pas le contrôle.

Un résultat net ajusté de 31,8 millions de dollars, soit une hausse de 10,4 millions de dollars d'un trimestre à l'autre attribuable principalement au résultat de Falko ainsi qu'à l'augmentation des produits tirés de la reconduction des baux d'appareils de CACIL.

Un BAIIA ajusté de 129,5 millions de dollars, soit une hausse de 39,1 millions de dollars d'un trimestre à l'autre.

Points saillants financiers de l'exercice

Un résultat net de 51,9 millions de dollars, soit une augmentation d'un exercice à l'autre de 72,4 millions de dollars.

Un bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 92,9 millions de dollars ou 0,48 $ par action ordinaire, soit une augmentation de 29,0 millions de dollars d'un exercice à l'autre, compte tenu des dividendes déclarés sur les actions privilégiées et de la participation ne donnant pas le contrôle.

Un résultat net ajusté de 118,8 millions de dollars, soit une augmentation de 55,0 millions d'un exercice à l'autre, attribuable principalement au résultat de Falko sur huit mois en 2022.

Un BAIIA ajusté de 441,0 millions de dollars, soit une hausse de 111,6 millions de dollars d'un exercice à l'autre.

Points saillants de l'exercice

Chorus a réalisé l'acquisition de Falco pour 843,7 millions de dollars américains au deuxième trimestre de 2022, faisant de Chorus la plus importante société mondiale de gestion d'actifs et de location d'appareils destinés exclusivement au secteur de l'aviation régionale.

Chorus a émis des actions privilégiées de série 1 d'une valeur de 300,0 millions de dollars américains ainsi que des actions ordinaires et des bons de souscription d'actions ordinaires d'une valeur de 74,0 millions de dollars américains à un membre du groupe de Brookfield Special Investments Fund L.P. relativement à l'acquisition de Falko.

Chorus a entamé sa transition vers un modèle de location reposant sur des actifs limités, des ventes d'actifs opportunes ayant généré un produit, déduction faite des remboursements de la dette connexes, de 152,3 millions de dollars américains.

Chorus a généré des flux de trésorerie disponibles (anciennement désignés les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation ajustées) de 371,3 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, en hausse de 208,6 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent en raison principalement de solides flux de trésorerie liés à l'exploitation attribuables au résultat de Falko et à l'amélioration du résultat d'exploitation du secteur STAR, et du produit net des ventes d'actifs partiellement annulé par des dépenses d'investissement.

Chorus a racheté et annulé 1 718 972 actions ordinaires le 31 décembre 2022 aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a été amorcée le 14 novembre 2022.

Pour un deuxième trimestre consécutif, Chorus a amélioré son levier financier, le faisant passer de 5,4 au 31 décembre 2021 à 4,4 au 31 décembre 2022.

HALIFAX, NS, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2022.

« L'année 2022 fut véritablement une année de transformation pour Chorus. Avec l'acquisition de Falko, Chorus est devenue la plus importante société mondiale de location d'appareils destinés au secteur de l'aviation régionale et a diversifié davantage son bénéfice grâce à l'ajout de services de gestion d'actifs, y compris la gestion de fonds pour le compte d'investisseurs tiers. Falko fournit une plateforme éprouvée de négociation d'appareils qui nous permet de monétiser plus facilement les actifs inscrits à notre bilan. La gestion de fonds est une stratégie beaucoup plus efficace pour notre entreprise de location et permet à Chorus de désendetter son bilan et de libérer du capital intégré. L'investissement de Brookfield dans Chorus est un témoignage de la confiance accordée à notre stratégie », a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction, Chorus Aviation.

« Notre transition vers un modèle de location reposant sur des actifs limités s'est poursuivie au quatrième trimestre alors que nous avons profité de plusieurs occasions opportunes de vente d'appareils. Les flux de trésorerie supplémentaires générés par les dispositions d'appareils nous ont permis de procéder au rachat anticipé de débentures à 6,00 % d'un capital de 115 millions de dollars pour accélérer notre désendettement. Au quatrième trimestre, nous avons annoncé le lancement d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant le rachat aux fins d'annulation d'un maximum de 10 % du flottant des actions ordinaires, avec plus de 1,7 million d'actions rachetées et annulées à la fin de l'année. »

« La reprise du secteur de l'aviation est indéniable et se poursuit alors que nous assistons au retour d'une forte demande pour les services aériens à l'échelle mondiale. Jazz a accru ses activités de transport aérien en 2022 partout au Canada et aux États-Unis pour le compte d'Air Canada et Voyageur a continué d'accroître son offre de services aériens spécialisés. L'équipe de Falko a par ailleurs accompli un travail exemplaire en tirant parti de l'environnement favorable pour procéder au placement d'appareils et d'actifs. Notre équipe a livré les résultats attendus et notre culture est solide », a ajouté M. Randell.

« Au cours des derniers mois, j'ai travaillé en étroite collaboration avec Colin Copp afin d'assurer la transition des fonctions du chef de la direction et le processus s'est effectué sans heurt. L'étendue des connaissances de M. Copp relatives à tous les aspects de notre entreprise est impressionnante et constituera pour lui un réel atout alors qu'il prendra les rênes de Chorus avec brio à compter de 2023. »

« J'aimerais exprimer ma sincère gratitude envers tous les employés pour leurs efforts et dévouement continus. Chorus est extrêmement bien positionnée pour l'avenir », a conclu M. Randell.

Sommaire du quatrième trimestre

Pour le quatrième trimestre de 2022, Chorus a déclaré un BAIIA ajusté de 129,5 millions de dollars, en hausse de 39,1 millions de dollars comparativement au quatrième trimestre de 2021.

Le BAIIA ajusté du secteur LAR s'est établi à 67,5 millions de dollars, soit une augmentation de 36,3 millions de dollars qui est principalement attribuable aux résultats de l'entreprise de Falko, compte tenu des gains nets réalisés à la vente d'actifs ainsi qu'à l'augmentation des produits tirés de la reconduction des baux d'appareils de CACIL.

Le BAIIA ajusté du secteur STAR s'est établi à 67,5 millions de dollars, soit une hausse de 4,6 millions de dollars. Les résultats du quatrième trimestre ont été touchés par ce qui suit :

une augmentation de 5,5 millions de dollars des autres produits des activités ordinaires attribuable à une progression des produits tirés des ventes de pièces et des vols à forfait, partiellement annulée par une diminution des services de MRR offerts à des tiers;

une augmentation de 2,7 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC qui est principalement attribuable à la hausse du taux de change du dollar américain, annulée par ce qui suit :

une diminution de 0,4 million de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur les appareils;

une augmentation des charges administratives générales attribuable à l'augmentation des activités.

Au quatrième trimestre de 2022, Chorus a commencé à présenter les charges du siège social séparément du secteur STAR, permettant une évaluation plus précise du rendement opérationnel de ce secteur. Le BAIIA ajusté de l'entreprise ou les dépenses nettes de 5,4 millions de dollars étaient en hausse de 1,8 million de dollars comparativement au quatrième trimestre de 2021, en raison de ce qui suit :

une hausse des charges administratives générales liées aux honoraires professionnels associés à l'acquisition de Falko, et des salaires et des avantages sociaux ainsi que des frais de déplacement plus élevés qu'au trimestre précédent en raison de l'incidence de la COVID-19 en 2021, annulés par :

une diminution de 0,4 million de dollars de la rémunération fondée sur des actions attribuable à la variation de la juste valeur du swap sur rendement total, annulée par une hausse du cours des actions ordinaires.

Le résultat net ajusté s'est établi à 31,8 millions de dollars pour le trimestre, ce qui représente une hausse de 10,4 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2021, en raison de ce qui suit :

une hausse de 39,1 millions de dollars du BAIIA ajusté auparavant décrite, partiellement annulée par ce qui suit :

une augmentation de la dotation aux amortissements de 14,9 millions de dollars qui est principalement attribuable à l'entreprise de Falko;

une augmentation de 7,4 millions de dollars de la charge d'impôt sur le résultat;

une augmentation de 4,2 millions de dollars de la charge d'intérêts nette qui est principalement attribuable à l'intérêt sur la dette à long terme prise en charge dans le cadre de l'acquisition de Falko, partiellement annulée par le remboursement du financement de certains appareils et le rachat partiel des débentures à 6,00 % effectué en décembre 2021;

une variation du résultat de change net de 1,3 million de dollars.

Le résultat net a augmenté de 35,7 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2021 principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation susmentionnée de 10,4 millions de dollars du résultat net ajusté;

une augmentation de 14,6 millions de dollars des profits de change latents nets;

une baisse de 14,6 millions de dollars des provisions pour dépréciation;

une baisse de 1,0 million de dollars de la provision pour désuétude des stocks, partiellement annulée par ce qui suit :

une augmentation de 2,5 millions de dollars des coûts liés à la reprise de possession d'appareils loués;

une baisse de 2,1 millions de dollars au titre du recouvrement des charges d'impôts sur des éléments ajustés.

Sommaire de l'exercice

Chorus a déclaré un BAIIA ajusté de 441,0 millions de dollars pour 2022, en hausse de 111,6 millions de dollars par rapport à la période correspondante à l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté du secteur LAR s'est établi à 219,5 millions de dollars, soit une augmentation de 108,2 millions de dollars qui est principalement attribuable à l'inclusion des résultats de l'entreprise de Falko pour une période de huit mois, aux gains nets réalisés à la vente d'actifs, aux sommes récupérées aux termes des réclamations dans le cadre des faillites de Virgin Australia et d'Aeromexico ainsi qu'à l'augmentation des produits tirés de la reconduction des baux d'appareils de CACIL.

Le BAIIA ajusté du secteur STAR s'est établi à 248,8 millions de dollars, soit une hausse de 14,0 millions de dollars qui est attribuable à ce qui suit :

une augmentation de 15,2 millions de dollars des autres produits des activités ordinaires attribuable à une progression des produits tirés des ventes de pièces et des vols à forfait et à la vente de quatre appareils Dash 8-100 qui étaient détenus aux fins de revente, partiellement annulée par une diminution des services de MRR offerts à des tiers;

une augmentation de 5,6 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC qui est principalement attribuable à la hausse du taux de change du dollar américain;

une augmentation de 2,0 millions de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils dont Chorus est propriétaire, partiellement annulée par ce qui suit :

une augmentation des charges administratives générales attribuable à l'augmentation des activités.

Le BAIIA ajusté de l'entreprise ou les dépenses nettes de 27,2 millions de dollars étaient en hausse de 10,6 millions de dollars par rapport à 2021 en raison de ce qui suit :

une augmentation de 6,4 millions de dollars de la rémunération fondée sur des actions attribuable à des frais de restructuration non récurrents et à une hausse du cours des actions ordinaires, annulée par la variation de la juste valeur du swap sur rendement total;

une hausse des charges administratives générales liées aux honoraires professionnels associés à l'acquisition de Falko, et des salaires et des avantages sociaux ainsi que des frais de déplacement plus élevés en raison de l'incidence de la COVID-19 en 2021.

Le résultat net ajusté de 118,8 millions de dollars est en hausse de 55,0 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent principalement en raison de ce qui suit :

une hausse de 111,6 millions de dollars du BAIIA ajusté auparavant décrite, partiellement annulée par ce qui suit :

une augmentation de la dotation aux amortissements de 35,6 millions de dollars qui est principalement attribuable à l'entreprise de Falko;

une hausse de 13,2 millions de dollars de la charge d'impôt annulée par une baisse au titre du recouvrement des charges d'impôts sur des éléments ajustés;

une augmentation de 4,5 millions de dollars de la charge d'intérêts nette attribuable principalement à l'intérêt sur la dette à long terme prise en charge dans le cadre de l'acquisition de Falko et à l'intérêt sur les débentures de série B et les débentures de série C, partiellement contrebalancée par le remboursement du financement de certains appareils et le rachat partiel des débentures à 6,00 % en décembre 2021;

une baisse de 1,6 million de dollars des gains attribuables aux immobilisations corporelles;

une perte sur la juste valeur des placements de 1,1 million de dollars.

Le bénéfice net de 51,9 millions de dollars est en hausse de 72,4 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation susmentionnée de 55,0 millions de dollars du résultat net ajusté;

des frais de restructuration non récurrents de 80,7 millions de dollars en 2021 liés aux modifications apportées au CAC, annulés par ce qui suit :

une augmentation de 19,1 millions de dollars des coûts liés à la reprise de possession d'appareils loués;

une baisse de 16,1 millions de dollars au titre du recouvrement des charges d'impôts sur des éléments ajustés;

une augmentation de 10,4 millions de dollars de la provision pour pertes de crédit liée à la restructuration;

une variation de 8,7 millions de dollars du résultat de change net;

des frais de services de consultation stratégique de 8,5 millions de dollars liés à l'acquisition de Falko;

une hausse de 2,1 millions de dollars des provisions pour dépréciation dans le secteur LAR;

une hausse des coûts liés au programme de départ des employés, exclusion faite du coût attribuable au programme de retraite anticipée des pilotes et des primes à la signature de 1,9 million de dollars.

Analyse financière consolidée

Le tableau qui suit présente le rendement de Chorus pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022 comparativement au trimestre et à l'exercice clos le 31 décembre 2021.

(en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2022 2021 Variation Variation 2022 2021 Variation Variation $ $ $ % $ $ $ %

















Produits d'exploitation 439 755 346 516 93 239 26,9 1 595 804 1 023 275 572 529 56,0 Charges d'exploitation 367 150 309 952 57 198 18,5 1 407 538 952 296 455 242 47,8

















Résultat d'exploitation 72 605 36 564 36 041 98,6 188 266 70 979 117 287 165,2 Charge d'intérêts nette (28 809) (24 565) (4 244) 17,3 (100 843) (96 333) (4 510) 4,7 Profit (perte) de change 14 146 899 13 247 1 473,5 (13 612) (4 595) (9 017) 196,2 Profit lié aux immobilisations corporelles 16 7 9 128,6 172 1 725 (1 553) (90,0) Profit (perte) de juste valeur des placements 440 -- 440 100,0 (133) -- (133) (100,0) Autre -- 344 (344) 100,0 -- 344 (344) 100,0

















Profit (perte) avant impôt sur le résultat 58 398 13 249 45 149 340,8 73 850 (27 880) 101 730 364,9 (Charge) produit d'impôt sur le résultat (12 546) (3 090) (9 456) (306,0) (21 933) 7 395 (29 328) (396,6)

















Résultat net (perte nette) 45 852 10 159 35 693 351,3 51 917 (20 485) 72 402 353,4 Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle 650 -- 650 100,0 3 027 -- 3 027 100,0 Résultat net (perte nette) attribuable aux actionnaires 45 202 10 159 35 043 344,9 48 890 (20 485) 69 375 338,7 Dividendes sur les actions privilégiées déclarés (8 913) -- (8 913) 100,0 (22 902) -- (22 902) 100,0 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 36 289 10 159 26 130 257,2 25 988 (20 485) 46 473 (226,9)

















BAIIA ajusté1) 129 542 90 463 39 079 43,2 441 046 329 440 111 606 33,9 BAI ajusté1) 44 956 27 209 17 747 65,2 150 937 82 742 68 195 82,4 Résultat net ajusté1) 31 826 21 456 10 370 48,3 118 842 63 890 54 952 86,0

1) Mesures financières non conformes aux PCGR.



Perspectives

(Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci-après)

Chorus dispose des éléments clés pour exécuter avec succès sa stratégie de transition vers un modèle de location reposant sur des actifs limités tout en faisant croître ses activités contractuelles de gestion de fonds et son secteur STAR. Ces éléments clés comprennent :

Un résultat tiré des activités de base solide et prévisible en provenance du secteur STAR, offrant une possibilité d'expansion vers des secteurs d'activité connexes et complémentaires;

D'importants actifs du secteur de l'aviation détenus en propriété exclusive ou majoritaire qui peuvent être monétisés pour réduire la dette et générer un rendement pour nos actionnaires ordinaires tout en nous procurant des fonds pour améliorer la croissance et le profil de rendement de l'entreprise au fil du temps par le biais d'investissements relutifs;

Le développement des séries de fonds de Falko à partir desquelles Chorus peut générer des rendements attrayants par le biais de frais de gestion d'actifs, de rendements sur les coinvestissements et de paiements incitatifs.

Le modèle de location reposant sur des actifs limités permettra à Chorus d'accroître la portée de ses activités de location en coinvestissant dans des fonds gérés par Falko aux côtés d'investisseurs en actions tiers, tout en diminuant son exposition au risque grâce à une utilisation moindre du financement par emprunt avec recours. À mesure que Chorus effectuera la transition vers un modèle de location reposant sur des actifs limités, les ventes d'actifs généreront des flux de trésorerie disponibles pouvant être utilisés pour saisir des occasions d'investissement relutives et/ou pour générer un rendement pour les actionnaires ordinaires. Dans le cadre de cette transformation reposant sur des actifs limités, Chorus vise ce qui suit :

Ventes d'actifs du secteur de l'aviation : Chorus a l'intention de vendre de manière opportune les appareils détenus en propriété exclusive ou majoritaire du secteur LAR, notamment dans le cadre de la liquidation prévue de sa participation de 67,45 % dans Ravelin Holdings LP, d'ici son dixième anniversaire en 2025. Au 31 décembre 2022, Ravelin Holdings LP détenait une participation dans 39 appareils d'une valeur comptable nette de 405,4 millions de dollars américains assortis d'une dette garantie de 228,6 millions de dollars américains. À mesure que des actifs seront vendus, les produits connexes tirés de la location d'appareils dans le secteur LAR subiront une diminution qui sera partiellement annulée par une baisse de la dotation aux amortissements et des frais de service de la dette et par les produits tirés des fonds gérés par Falko.

: Chorus a l'intention de vendre de manière opportune les appareils détenus en propriété exclusive ou majoritaire du secteur LAR, notamment dans le cadre de la liquidation prévue de sa participation de 67,45 % dans Ravelin Holdings LP, d'ici son dixième anniversaire en 2025. Au 31 décembre 2022, Ravelin Holdings LP détenait une participation dans 39 appareils d'une valeur comptable nette de 405,4 millions de dollars américains assortis d'une dette garantie de 228,6 millions de dollars américains. À mesure que des actifs seront vendus, les produits connexes tirés de la location d'appareils dans le secteur LAR subiront une diminution qui sera partiellement annulée par une baisse de la dotation aux amortissements et des frais de service de la dette et par les produits tirés des fonds gérés par Falko. Réduction du levier financier : Chorus prévoit que son ratio de levier financier s'établira entre 2,5 et 3,5 d'ici le 31 décembre 2024, compte tenu de la nature contractuelle des revenus de Chorus, du remboursement d'emprunts amortissables et des ventes d'actifs prévues. Les sommes affectées à la réduction du niveau d'endettement varieront d'un trimestre à l'autre en fonction du moment et du montant des ventes d'actifs.

: Chorus prévoit que son ratio de levier financier s'établira entre 2,5 et 3,5 d'ici le 31 décembre 2024, compte tenu de la nature contractuelle des revenus de Chorus, du remboursement d'emprunts amortissables et des ventes d'actifs prévues. Les sommes affectées à la réduction du niveau d'endettement varieront d'un trimestre à l'autre en fonction du moment et du montant des ventes d'actifs. Croissance : L'expansion des fonds gérés par Falko et du secteur STAR vers des secteurs connexes et complémentaires de services aériens spécialisés.

Les prévisions de Chorus pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 sont les suivantes :



Secteurs consolidés (en milliers de dollars canadiens) De À

$ $





Produits d'exploitation1)2) 1 500 000 1 700 000 BAIIA ajusté1)3) 410 000 450 000 BAI ajusté1)3) 135 000 165 000 Dette nette sur le BAIIA ajusté1)3) 3,6x 4,0x Flux de trésorerie disponibles3) 260 000 330 000







1) Les prévisions du secteur LAR pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 sont les suivantes : les produits d'exploitation devraient s'établir entre 240,0 millions de dollars et 260,0 millions de dollars, le BAIIA ajusté devrait s'établir entre 210,0 millions de dollars et 235,0 millions de dollars et le BAI ajusté devrait s'établir entre 70,0 millions de dollars et 85,0 millions de dollars. 2) Les produits à coûts contrôlables et les produits refacturés devraient s'établir entre 0,95 milliard de dollars et 1,1 milliard de dollars, inclus dans les produits d'exploitation et les dépenses. 3) Mesures financières non conformes aux PCGR.



Principales hypothèses économiques pour 2023 :

Les prévisions tiennent compte du lancement, au cours du premier semestre de 2023, d'un nouveau fonds d'investissement géré par Falko qui prévoit i) des engagements en capital d'au moins 500,0 millions de dollars américains et ii) des frais de gestion et des conditions économiques semblables à ceux des fonds antérieurs de Falko.

Le résultat prévisionnel est calculé en fonction des produits de location aux termes des contrats de location en vigueur et des produits prévisionnels tirés de la location d'appareils et des frais de gestion d'actifs. Les produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC et la marge fixe à recevoir devraient s'établir respectivement à 110,0 millions de dollars américains et à 63,0 millions de dollars américains en 2023 (2022 : 114,5 millions de dollars américains et 66,3 millions de dollars américains, respectivement).

Des ventes d'actifs d'environ 50,0 millions de dollars américains à 100,0 millions de dollars américains en 2023, avec un ratio prêt/valeur s'établissant entre 50 % et 60 %, généreront un produit net de 25,0 millions de dollars américains à 50,0 millions de dollars américains. Tout dépendant du moment où elles sont réalisées, d'importantes ventes d'actifs en 2023 pourraient faire diminuer les produits tirés du secteur LAR.

Les prévisions sont effectuées en fonction d'un taux de change de 1,00 $ US = 1,30 $ CA pour 2023 utilisé pour convertir en dollars canadiens les produits exprimés en dollars américains.

En raison des allègements des frais de location1) et des attentes relatives aux remboursements, le montant brut des créances du secteur LAR pourrait diminuer par rapport au solde de 104,7 millions de dollars américains au 31 décembre 2022 et s'établir entre 95,0 millions de dollars américains et 100,0 millions de dollars américains d'ici la fin de 2023.

Le risque du secteur LAR lié au montant des créances au titre des paiements de contrats de location reportés est partiellement atténué par des sûretés détenues totalisant environ 17,1 millions de dollars américains (21,1 millions de dollars américains au 31 décembre 2021).

1) Après l'éclosion de la pandémie de COVID-19, le secteur LAR a reçu des demandes de bon nombre de ses clients pour une certaine forme d'allègement temporaire des frais de location tandis qu'ils faisaient face à une réduction sans précédent de la demande pour le transport aérien de passagers. Aux termes d'ententes d'allègement des frais de location, dont certaines prévoient une prolongation de la durée du bail, la période de remboursement des montants reportés coïncide généralement avec les prolongations de la durée des baux.



Dépenses d'investissement

En 2023, les dépenses d'investissement devraient s'établir ainsi :

(en milliers de dollars canadiens)





Réels





Exercice clos le Exercice clos le Prévus pour 20231) 31 décembre 2022 31 décembre 20212) $

$ $ $ Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils De 26 000 à 32 000 15 914 7 019 Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif3) De 5 000 à 10 000 15 974 20 296 Achats d'appareils et améliorations De 5 000 à 8 000 30 392 47 392

De 36 000 à 50 000 62 280 74 707

1) Les montants prévus pour 2023 tiennent compte des coûts de reconfiguration d'appareils et de certaines améliorations apportées à ceux-ci dans le secteur LAR, convertis en fonction du taux de change de 1 $ US = 1,3544 $ CA, soit le taux de clôture de la Banque du Canada au 31 décembre 2022. 2) Les montants prévus pour 2023 tiennent compte de dépenses comprises entre 3,0 millions de dollars et 5,0 millions de dollars qui devraient être incluses dans les coûts contrôlables. Les montants réels pour 2022 et 2021 tiennent compte de dépenses de 10,1 millions de dollars et de 8,1 millions de dollars, respectivement, qui ont été incluses dans les coûts contrôlables.



Utilisation de termes définis

Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion qui est disponible sur le site Web de Chorus ( www.chorusaviation.com ) et sous le profil de Chorus sur SEDAR ( www.sedar.com ).

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 9 h, heure de l'Est, le 16 février, afin d'analyser les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2022. Il sera possible de participer à la conférence en composant le 1 888 664-6392. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio à l'adresse : https://app.webinar.net/Ld09Pzd7gp5.

Il s'agit d'une diffusion Web en mode audio seulement.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.com, sous Investisseurs > Rapports > Présentations de la haute direction. Il sera également possible de l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 23 février, en composant le 1 888 390-0541(sans frais), et en entrant le code d'accès 611996#.

1)MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures financières non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats de Chorus. Chorus utilise certaines mesures financières non conformes aux PCGR décrites ci-après pour évaluer le rendement. Ces mesures non conformes aux PCGR sont en général des mesures numériques du rendement financier, de la situation financière ou des flux de trésorerie d'une entreprise qui incluent ou excluent des sommes de la mesure conforme aux PCGR pouvant le mieux servir de comparaison. En tant que telles, ces mesures ne sont pas reconnues aux termes des PCGR pour la présentation des états financiers, leur signification n'est pas normalisée et, par conséquent, elles ne sont probablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entités ouvertes.

Résultat net ajusté, BAI ajusté et BAIIA ajusté

Pour faciliter la comparaison de ses résultats, au cours du deuxième trimestre de 2022, Chorus a modifié sa définition du « résultat net ajusté » de façon à tenir compte de la provision pour pertes de crédit prévues liées aux reprises de possession d'appareils prévues (la « provision pour pertes de crédit prévues liée à la restructuration »).

Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont utilisés par Chorus pour évaluer le rendement sans les effets des profits ou pertes de change latents sur la dette à long terme et du passif locatif lié aux appareils, des primes de signature, des coûts liés au programme de départ des employés, des provisions pour dépréciation, des coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour pertes de crédit prévues liée à la restructuration, de la provision pour désuétude des stocks constituée à l'égard de l'appareil Dash 8-300, de la charge au titre de la compression du régime de retraite à prestations déterminées, des coûts d'intégration, des frais de consultation stratégique et de la charge (du recouvrement) d'impôt applicable. Chorus gère son exposition au risque de change lié aux titres de créance à long terme par la facturation des paiements de location connexes prévus par le CAC dans la monnaie sous-jacente (dollar américain) qui se rapportent aux titres de créance liés aux appareils. Ces éléments sont exclus puisqu'ils ont une incidence sur la comparaison possible entre les résultats financiers de Chorus, d'une période à l'autre, et pourraient déformer l'analyse des tendances dans le rendement de l'entreprise. L'exclusion de ces éléments ne suppose pas qu'ils ne soient pas récurrents en raison de la fluctuation permanente du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

Pour faciliter la comparaison de ses résultats, au cours du deuxième trimestre de 2022, Chorus a modifié sa définition de « BAI ajusté » et de « BAIIA ajusté » de façon à tenir compte de la provision pour pertes de crédit prévues liée aux reprises de possession d'appareils prévues (la « provision pour pertes de crédit prévues liée à la restructuration »).

Chorus a modifié sa définition de « BAIIA ajusté » au cours du quatrième trimestre de 2022 de façon à tenir compte du profit (de la perte) de la juste valeur des placements de fonds, puisqu'il s'agit d'un élément d'exploitation clé pour Chorus.

Le BAI ajusté et le BAIIA ajusté ne doivent pas être les seules mesures d'évaluation du flux de trésorerie utilisées étant donné qu'elles ne tiennent pas compte de l'incidence de la croissance du fonds de roulement ni des dépenses en immobilisations, des remboursements sur la dette et des autres sources et affectations de liquidités, qui sont indiqués dans les tableaux des flux de trésorerie, qui font partie des états financiers de Chorus.

Le BAI désigne le bénéfice avant impôt sur le résultat. Le BAI ajusté (le BAI avant les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés, les provisions pour dépréciation, les coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour pertes de crédit prévues liée à la restructuration, de la provision pour désuétude des stocks constituée à l'égard de l'appareil Dash 8-300, de la charge au titre de la compression du régime de retraite à prestations déterminées, des coûts d'intégration, des frais de consultation stratégique et d'autres éléments, comme les profits et les pertes de change) est une mesure financière non conforme aux PCGR qui est utilisée par Chorus en guise de mesure financière supplémentaire du rendement de ses activités d'exploitation. La direction est d'avis que le BAI ajusté aide les investisseurs à comparer les résultats de Chorus, car il exclut des éléments qui, selon elle, ne sont pas récurrents à long terme (comme les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés, les provisions pour dépréciation, les coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour pertes de crédit prévues liée à la restructuration, de la provision pour désuétude des stocks constituée à l'égard de l'appareil Dash 8-300, de la charge au titre de la compression du régime de retraite à prestations déterminées, des coûts d'intégration et des frais de consultation stratégique) et qui, de par leur nature, sont des éléments hors trésorerie, comme les profits et les pertes de change.

Le BAIIA désigne le bénéfice avant charge d'intérêts nette, impôt, amortissement et dépréciation et il s'agit d'une mesure financière non conforme aux PCGR qui est couramment utilisée par les sociétés du secteur de l'aviation en guise de mesure du rendement. Le BAIIA ajusté (le BAIIA avant les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés, les frais de consultation stratégique, les provisions pour dépréciation, les coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour pertes de crédit prévues liée à la restructuration, de la provision pour désuétude des stocks constituée à l'égard de l'appareil Dash 8-300, de la charge au titre de la compression du régime de retraite à prestations déterminées, des coûts d'intégration et d'autres éléments, comme les profits ou les pertes de change) est une mesure financière non conforme aux PCGR qui est utilisée par Chorus en guise de mesure financière supplémentaire du rendement de ses activités d'exploitation. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté aide les investisseurs à comparer les résultats de Chorus, car il exclut des éléments qui, selon elle, ne sont pas récurrents à long terme (comme les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés, les provisions pour dépréciation, les coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour pertes de crédit prévues liée à la restructuration, de la provision pour désuétude des stocks constituée à l'égard de l'appareil Dash 8-300, de la charge au titre de la compression du régime de retraite à prestations déterminées, des coûts d'intégration et des frais de consultation stratégique) et qui, de par leur nature, sont des éléments hors trésorerie, comme les profits et les pertes de change. Le BAIIA ajusté ne devrait pas être utilisé comme mesure exclusive des flux de trésorerie, car il ne tient pas compte de l'incidence de la croissance du fonds de roulement, des dépenses en immobilisations, du remboursement de la dette et d'autres entrées et sorties de fonds, qui figurent dans les états des flux de trésorerie faisant partie des états financiers de Chorus.

Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté

Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté des 12 derniers mois (également appelé « ratio de levier financier ») est utilisé par Chorus pour mesurer son levier financier. Le ratio de levier financier correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. Comme le levier financier n'est pas une mesure reconnue par les PCGR, il est peu probable qu'il soit comparable à des mesures analogues présentées par d'autres sociétés. La direction estime que le levier financier est un paramètre utile dans la surveillance et la gestion des niveaux d'endettement. En outre, comme le levier financier est une mesure fréquemment analysée dans le cas des sociétés ouvertes, Chorus calcule cette donnée afin d'aider les lecteurs dans leur analyse. Le levier financier ne doit pas être interprété comme une mesure des flux de trésorerie.

Flux de trésorerie disponibles (anciennement appelés les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation ajustées)

Les flux de trésorerie disponibles s'entendent des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, déduction faite des variations nettes des soldes hors trésorerie liés aux activités d'exploitation, des dépenses d'investissement compte non tenu des achats d'appareils et des améliorations, plus le produit net provenant des ventes d'actifs (le produit tiré de la cession d'immobilisations corporelles moins les remboursements de dettes connexes pour les actifs vendus).

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs. Les informations prospectives et les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, ainsi qu'à des renvois à des hypothèses. Cette information et ces énoncés peuvent porter sur des observations concernant des stratégies, des attentes, des activités planifiées ou des mesures futures. L'information prospective et les énoncés prospectifs concernent des analyses et d'autres informations qui sont fondées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants ne pouvant être établis dans l'immédiat et d'autres événements incertains. De par leur nature même, l'information prospective et les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses, y compris celles mentionnées ci-après, et sont soumis à d'importants risques et à d'importantes incertitudes. Les prévisions, projections ou énoncés prospectifs ne sont donc pas fiables parce qu'ils sont tributaires, notamment, de circonstances externes, de l'évolution des conditions du marché et des incertitudes générales inhérentes au secteur. Cette information et ces énoncés mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués dans l'information prospective et les énoncés prospectifs.

Vous trouverez des exemples d'information prospective et d'énoncés prospectifs dans le présent communiqué à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans les énoncés au sujet des attentes concernant les liquidités et la santé financière ainsi que les produits de location prévus par contrat futurs de Chorus, la reprise du trafic aérien au Canada et ailleurs dans le monde, la croissance future et la position concurrentielle de Chorus, la capacité de Chorus de faire croître l'entreprise de gestion d'actifs de Falko et de tirer profit des synergies entre ses filiales et la conclusion d'opérations en cours ou prévues (y compris la clôture réussie d'un nouveau fonds géré par Falko). Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats évoqués par l'information prospective en raison de divers facteurs, notamment la capacité de Chorus d'intégrer les activités et les employés de Falko et de tirer les avantages prévus de l'acquisition de Falko, y compris la transition vers un modèle reposant sur des actifs limités; les répercussions éventuelles de la réalisation de l'acquisition de Falko sur les relations avec différentes parties prenantes, y compris les employés, les fournisseurs, les clients, les investisseurs et d'autres fournisseurs de capitaux; la capacité de Falko de lancer avec succès un nouveau fonds ou de le faire selon les modalités actuellement envisagées; les écarts par rapport aux principales hypothèses économiques décrites à la rubrique « Perspectives »; une durée prolongée de la pandémie de COVID-19 (y compris par suite de l'émergence de nouveaux variants) et/ou des mesures restrictives supplémentaires pour réduire le plus possible ses conséquences sur la santé publique; l'incidence changeante de la COVID-19 sur les cocontractants de Chorus; les fluctuations dans l'industrie de l'aviation et l'économie en général, notamment l'inflation; le versement continu (en totalité ou en partie) des montants dus aux termes du CAC et/ou de contrats de location d'appareils conclus avec des clients de Chorus; le risque de litiges Iiés au CAC et/ou aux contrats de location d'appareils; la capacité de Chorus de rembourser ses dettes et de continuer par ailleurs de respecter ses engagements d'emprunt; le risque de défauts croisés aux termes de conventions de prêt et d'autres contrats importants; le risque de dépréciation d'actifs et les provisions pour pertes de crédit prévues; l'incapacité de conclure des opérations (y compris des financements potentiels) dont il est fait mention dans le présent communiqué ainsi que dans le dossier d'information de Chorus disponible à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et pourraient changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier ces énoncés pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Chorus est un fournisseur intégré de solutions d'aviation régionale, notamment de services de gestion d'actifs. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, la plus importante société mondiale de gestion d'actifs et de location d'appareils destinés exclusivement au secteur de l'aviation régionale; Jazz Aviation, le fournisseur exclusif de services de vols nolisés régionaux sous la marque Air Canada Express; et Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de services de modification d'appareils et d'approvisionnement en pièces à des clients du secteur de l'aviation régionale du monde entier. Ensemble, les filiales de Chorus fournissent des services de soutien qui englobent chaque étape du cycle de vie d'un appareil régional, dont l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition, les vols à forfait, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

