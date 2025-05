HALIFAX, NS, le 15 mai 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR) (« Chorus » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui, relativement à son offre publique de rachat importante en cours (l'« offre »), dans le cadre de laquelle la Société a offert d'acheter jusqu'à une valeur de 25 millions de dollars de ses actions avec droit de vote variable de catégorie A et actions avec droit de vote de catégorie B (collectivement, les « actions ») par adjudication à la hollandaise modifiée, que la commission des valeurs mobilières de la Nouvelle-Écosse, à titre d'autorité principale, a prononcé une ordonnance de dispense qui permet à Chorus de prolonger l'offre, à son appréciation, si le nombre d'actions déposées en réponse à l'offre est insuffisant, sans avoir pris livraison au préalable des actions déposées en réponse à l'offre. Les modalités de l'offre sont décrites dans les communiqués de presse de la Société datés du 7 avril 2025 et du 14 avril 2025.

À l'heure actuelle, le conseil d'administration de Chorus n'a pas encore décidé s'il allait prolonger ou non l'offre; l'heure et la date d'expiration de l'offre sont maintenues à 17 h (heure de Toronto) le 20 mai 2025 (la « date d'expiration »). Si elle décide de prolonger l'offre, la Société produira un nouveau communiqué de presse qui précisera les détails de cette prolongation.

Les modalités de l'offre, notamment les directives concernant le dépôt des actions en réponse à l'offre, sont décrites dans l'offre de rachat, la note d'information, la lettre d'envoi et l'avis de livraison garantie (collectivement, les « documents de l'offre »).

Le présent communiqué n'est diffusé qu'à des fins d'information et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente des actions. La sollicitation et l'offre d'acheter des actions ne seront faites qu'aux termes des documents d'offre.

Les actionnaires sont invités à examiner l'ensemble des modalités et des conditions de l'offre, y compris les instructions pour le dépôt des actions en réponse à l'offre, qui sont décrites dans les documents d'offre dont des exemplaires ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sont affichés sur le site Web de Chorus à l'adresse www.chorusaviation.com.

Les questions et les demandes de renseignements relatives à l'offre devraient être adressées à Compagnie Trust TSX, en sa qualité de dépositaire, par courrier au 301-100 Adelaide Street West, Toronto (Ontario) M5H 4H1, par téléphone au 1-416-682-3860, par appel sans frais au 1-800-387-0825 ou par courriel au [email protected], ou à Scotia Capitaux Inc., en sa qualité de courtier gérant, par courrier au 40 Temperance Street, 6th Floor, Toronto (Ontario) M5H 1Y4 ou par courriel au [email protected].

Au sujet de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui est propriétaire des filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : les services aériens sous contrat; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions, en plus d'assurer la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). Des exemples d'information prospective dans le présent communiqué comprennent des déclarations et des attentes quant à l'offre. L'information prospective implique des incertitudes et des risques importants qui sont susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus, notamment le calendrier, la réalisation et l'annonce des résultats de l'offre, les intentions et les attentes de la Société relativement à l'offre, les modalités et les conditions de l'offre, le nombre et le montant total en dollars d'actions devant être achetées aux fins d'annulation aux termes de l'offre et les effets et les avantages attendus de l'offre. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont décrits dans l'information prospective en raison de risques connus et inconnus, notamment le non-respect d'une condition visant l'offre; l'incapacité de Chorus de financer l'offre telle qu'elle l'entend; la mesure dans laquelle les actionnaires choisissent de déposer leurs actions aux termes de l'offre; le fait que Chorus ait suffisamment de ressources financières et de fonds de roulement après la réalisation de l'offre (y compris afin de financer ses obligations financières actuellement prévues et de chercher à réaliser des occasions d'affaires désirables); la réalisation de l'offre après le deuxième trimestre de 2025 et les facteurs de risque décrits dans les documents d'information publics de Chorus qui peuvent être consultés sous son profil dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et bon nombre d'autres facteurs sur lesquels Chorus n'exerce aucun contrôle.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elles sont déclarées avoir été formulées) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]