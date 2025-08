HALIFAX, NS, le 5 août 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX: CHR) (« Chorus ») a annoncé aujourd'hui son intention de racheter le 30 septembre 2025 (la « date de rachat ») la totalité des débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % restantes échéant le 30 juin 2026 (les « débentures de série B ») conformément aux modalités de l'acte de fiducie conclu en date du 6 avril 2021 entre Chorus et Société de fiducie Computershare du Canada (le « fiduciaire »), lequel acte a été modifié par l'acte supplémentaire s'y rapportant (collectivement, l'« acte de fiducie »), aux termes duquel les débentures de série B ont été émises (le « rachat »). Les débentures de série B sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.B ».

À la date de rachat, les porteurs de débentures de série B recevront (à moins que ces dernières ne soient conveties avant la date de rachat conformément à l'acte de fiducie) environ 1 015 $ pour chaque tranche d'un montant en capital de 1 000 $ de débentures de série B, ce qui représente leur capital, ainsi que tout intérêt accumulé et impayé y afférent jusqu'à la date de rachat, exclusivement. Les débentures de série B cesseront de porter intérêt à compter de la date de rachat. Un avis officiel du rachat sera remis aujourd'hui au fiduciaire et aux porteurs des débentures de série B conformément aux modalités de l'acte de fiducie.

Les porteurs de débentures de série B ont le droit, s'ils remettent au fiduciaire un avis de conversion ainsi que tous les documents nécessaires au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le 8 septembre 2025, de faire le choix de convertir leurs débentures de série B en actions à droit de vote variable de catégorie A ou en actions à droit de vote de catégorie B de Chorus au prix de conversion en vigueur à la date de conversion conformément aux modalités de l'acte de fiducie. Si les porteur détiennent leurs débentures de série B par l'intermédiaire d'un courtier ou d'une autre institution financière, ils devraient communiquer avec ces derniers bien avant la date limite pour la conversion afin qu'ils aient suffisamment de temps pour se conformer au processus de conversion ainsi qu'aux échéances fixées à l'interne par leur courtier ou leur institution financière. Les porteurs qui souhaitent obtenir le rachat au comptant de leurs débentures de série B ne doivent entreprendre aucune démarche.

Le capital global des débentures de série B en circulation à la date des présentes s'établit à 28 727 000 $. Chorus utilisera son encaisse pour financer le rachat.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît notamment par l'utilisation de termes comme « est d'avis », « s'attend à », « prévoit », « prend pour hypothèse », « perspective », « planifie », « cible », « pourrait », « a l'intention de », « projette » ou d'autres termes et expressions semblables, y compris leurs formes négatives, bien que l'information prospective ne contienne pas toujours de tels termes. Les exemples d'information prospective dans le présent communiqué comprennent des déclarations et la formulation des attentes quant au rachat. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont décrits dans l'information prospective en raison de risques connus et inconnus, notamment les facteurs de risque décrits dans la notice annuelle et le rapport de gestion les plus récents ainsi que dans les documents d'information publics de Chorus qui peuvent être consultés sous son profil dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle il est indiqué qu'elles ont été formulées) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

Au sujet de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui est propriétaire des filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : les services aériens sous contrat; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions, en plus d'assurer la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.

