Résultat net de 32,4 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 180,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2024.

Résultat net attribuable aux activités poursuivies 1 de 32,4 millions de dollars, comparativement à 8,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2024.

de 32,4 millions de dollars, comparativement à 8,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2024. Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 de 17,2 millions de dollars, comparativement à 1,9 million de dollars pour le deuxième trimestre de 2024, en raison de la vente du secteur LAR et des résultats financiers améliorés attribuables à la croissance de Voyageur et à des coûts administratifs moindres.

de 17,2 millions de dollars, comparativement à 1,9 million de dollars pour le deuxième trimestre de 2024, en raison de la vente du secteur LAR et des résultats financiers améliorés attribuables à la croissance de Voyageur et à des coûts administratifs moindres. Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 0,66 $ par action ordinaire de base, comparativement à 0,07 $ pour le deuxième trimestre de 2024.

BAIIA ajusté de 51,3 millions de dollars, comparativement à 50,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2024.

Flux de trésorerie disponibles de 34,6 millions de dollars, comparativement à 28,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2024.

Ratio de levier de 1,5, comparativement à 1,4 au 31 décembre 2024, en raison d'une encaisse supplémentaire au 31 décembre 2024 découlant d'un paiement anticipé de 58,9 millions de dollars de produits se rapportant au mois de janvier 2025.

HALIFAX, NS, le 5 août 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2025.

« Nos résultats du deuxième trimestre témoignent d'un rendement solide au regard de toutes les mesures financières clés, de même que d'actions concrètes visant à restituer du capital aux actionnaires, le tout en réinvestissant dans la croissance et les capacités à grand potentiel de Chorus », a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. « En outre, nous avons annoncé en juillet une entente pour acquérir l'entreprise montréalaise Elisen & associés inc., chef de file dans la fourniture de services d'ingénierie et de certification à l'industrie aérospatiale, une mesure stratégique au soutien de la croissance future. »

« La poursuite du rendement solide de Voyageur, combiné avec les revenus réguliers provenant du contrat d'achat de capacité (CAC) conclu entre Jazz et Air Canada, a contribué à ces résultats », a ajouté M. Copp. « Le deuxième trimestre a également marqué un jalon important pour Voyageur, qui a livré le premier de deux appareils de lutte aérienne contre les incendies Dash 8-300 Fireswift pour le compte de son client, Metrea, société multinationale américaine dans le secteur de la défense et de la sécurité nationale. Nous sommes enthousiastes à l'idée des possibilités qu'offre ce domaine. »

« La mise en place d'un dividende trimestriel que nous avons l'intention d'augmenter avec le temps au rythme de la croissance de notre entreprise constitue une mesure clé de la part de Chorus pour rendre de la valeur aux actionnaires. Nous avons également réalisé pour 27,2 millions de dollars en rachats d'actions jusqu'à présent cette année en date de la fin de juin par l'entremise de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPRCNA ») et d'une offre publique de rachat importante », a indiqué M. Copp. « Pour renforcer encore plus notre bilan, Chorus a annoncé aujourd'hui qu'elle rachètera pour un capital de 28,7 millions de dollars de ses débentures de série B en circulation. »

__________________________ 1 Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. 2 Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR ou des ratios non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » pour de plus amples renseignements.

Résumé du deuxième trimestre

Au deuxième trimestre de 2025, Chorus a dégagé un BAIIA ajusté des activités poursuivies de 51,3 millions de dollars, en hausse de 0,9 million de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2024, principalement en raison de ce qui suit :

une hausse des ventes de pièces, des vols à forfait et des services de MRR de Voyageur;

une diminution de 2,4 millions de dollars de la rémunération fondée sur des actions partiellement attribuable à la reconnaissance de l'acquisition immédiate des droits à l'égard de certaines unités d'actions incessibles au deuxième trimestre de 2024 dans le cadre de la vente du secteur LAR et la variation de la juste valeur du swap sur rendement total compensée par une hausse du cours des actions ordinaires;

une diminution des charges administratives générales attribuable principalement à une diminution des frais généraux, le tout compensé en partie par ce qui suit :

une diminution de 3,4 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC principalement attribuable à une variation des tarifs de location de certains appareils, compensée en partie par un taux de change plus élevé avec le dollar américain;

une diminution de 1,4 million de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils détenus en propriété.

Le résultat net ajusté attribuable aux activités poursuivies s'est établi à 17,2 millions de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 6,4 millions de dollars comparativement au deuxième trimestre de 2024, principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation de 0,9 million de dollars susmentionnée du BAIIA ajusté;

une diminution de 5,3 millions de dollars de la charge d'intérêts nette, liée surtout au remboursement des débentures de série A à leur échéance, au rachat partiel des débentures de série B et des débentures de série C et à l'absence de prélèvement au cours du trimestre actuel sur la facilité de crédit d'exploitation;

une diminution de 2,3 millions de dollars de la charge d'impôts sur le résultat en raison principalement d'un produit d'impôt sur le résultat de 3,1 millions de dollars lié à des reports rétrospectifs d'une perte autre qu'en capital découlant d'impôts versés sur le rachat des actions privilégiées; le tout compensé en partie par ce qui suit :

une augmentation de 1,2 million de dollars de la dotation aux amortissements découlant surtout des dépenses d'investissement;

une variation défavorable de 0,8 million de dollars du résultat lié au change.

Le résultat net des activités poursuivies s'est établi à 32,4 millions de dollars, en hausse de 24,0 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2024, principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation de 6,4 millions de dollars du résultat net ajusté dont il a été question plus haut;

une variation favorable de 17,6 millions de dollars du résultat net latent lié au change.

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires tiré des activités poursuivies s'est établi à 17,2 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 15,3 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2024, principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation de 6,4 millions de dollars du résultat net ajusté dont il a été question plus haut;

l'élimination des dividendes de 9,0 millions de dollars sur les actions privilégiées en raison du rachat des actions privilégiées.

Résumé de l'exercice à ce jour

Chorus a dégagé un BAIIA ajusté des activités poursuivies de 108,2 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2025, soit une augmentation de 3,7 millions de dollars comparativement à l'exercice précédent, en raison surtout de ce qui suit :

une hausse des ventes de pièces, des vols à forfait et des services de MRR de Voyageur;

une diminution de 2,7 millions de dollars de la rémunération fondée sur des actions en raison de la reconnaissance de l'acquisition immédiate des droits à l'égard de certaines unités d'actions incessibles au deuxième trimestre de 2024 dans le cadre de la vente du secteur LAR et la variation de la juste valeur du swap sur rendement total compensée par une hausse du cours des actions ordinaires;

une diminution des charges administratives générales attribuable principalement à une diminution des frais généraux; le tout compensé en partie par ce qui suit :

une diminution de 4,2 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC principalement attribuable à une variation des tarifs de location de certains appareils, compensée en partie par un taux de change plus élevé avec le dollar américain;

une diminution de 2,8 millions de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils détenus en propriété.

Le résultat net ajusté des activités poursuivies de 32,6 millions de dollars, en hausse de 9,2 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout de ce qui suit :

une augmentation de 3,7 millions de dollars du BAIIA ajusté comme cela est décrit ci-dessus;

une diminution de 10,8 millions de dollars de la charge d'intérêts nette, liée surtout au remboursement des débentures de série A à leur échéance, au rachat partiel des débentures de série B et des débentures de série C et à l'absence de prélèvement au cours du trimestre actuel sur la facilité de crédit d'exploitation; le tout compensé en partie par ce qui suit :

une augmentation de 2,3 millions de dollars de la dotation aux amortissements découlant surtout des dépenses d'investissement;

une variation défavorable de 1,9 million de dollars du résultat lié au change;

une augmentation de 1,2 million de dollars de la charge d'impôts sur le résultat en raison principalement de l'augmentation du BAI, ajustée afin d'éliminer les gains de change non réalisés non imposables et certaines charges non déductibles, le tout compensé en partie par un produit d'impôt sur le résultat de 3,1 millions de dollars lié à des reports rétrospectifs d'une perte autre qu'en capital découlant d'impôt payé au rachat d'actions privilégiées.

Le résultat net attribuable aux activités poursuivies de 51,4 millions de dollars, en hausse de 37,5 millions de dollars comparativement à l'exercice précédent principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation de 9,2 millions de dollars du résultat net ajusté dont il a été question plus haut;

une variation favorable de 28,3 millions de dollars du résultat net latent lié au change.

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires tiré des activités poursuivies s'est établi à 32,6 millions de dollars, en hausse de 27,0 millions de dollars comparativement à l'exercice précédent, principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation de 9,2 millions de dollars du résultat net ajusté dont il a été question plus haut;

l'élimination des dividendes de 17,8 millions de dollars sur les actions privilégiées en raison du rachat des actions privilégiées.

Analyse financière consolidée

La présente rubrique fournit des informations détaillées et une analyse du rendement des activités poursuivies de Chorus pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2025 comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2025 2024(1) Variation Variation 2025 2024(1) Variation Variation $ $ $ % $ $ $ %

















Produits d'exploitation 324 612 351 218 (26 606) (7,6) 672 741 709 812 (37 071) (5,2) Charges d'exploitation 300 540 326 769 (26 229) (8,0) 618 959 657 401 (38 442) (5,8)

















Résultat d'exploitation 24 072 24 449 (377) (1,5) 53 782 52 411 1 371 2,6 Charge d'intérêts nette (3 509) (8 805) 5 296 (60,1) (7 253) (18 096) 10 843 (59,9) Profit (perte) de change 12 261 (4 510) 16 771 (371,9) 12 413 (14 060) 26 473 (188,3) Profit lié aux immobilisations corporelles 9 15 (6) (40,0) 10 15 (5) (33,3)

















Résultat avant impôt sur le résultat 32 833 11 149 21 684 194,5 58 952 20 270 38 682 190,8 Charge d'impôt sur le résultat (396) (2 699) 2 303 (85,3) (7 582) (6 410) (1 172) 18,3

















Résultat net tiré des activités poursuivies 32 437 8 450 23 987 283,9 51 370 13 860 37 510 270,6 Perte nette découlant des activités abandonnées après impôt -- (189 023) 189 023 (100,0) -- (182 123) 182 123 (100,0) Résultat net (perte nette) 32 437 (180 573) 213 010 (118,0) 51 370 (168 263) 219 633 (130,5) Résultat net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle -- (1 100) 1 100 (100,0) -- 2 391 (2 391) (100,0) Résultat net (perte nette) attribuable aux actionnaires 32 437 (179 473) (211 910) 118,1 51 370 (170 654) 222 024 (130,1)

















BAIIA ajusté(2) 51 329 50 475 854 1,7 108 190 104 488 3 702 3,5 BAI ajusté(2) 17 605 13 538 4 067 30,0 40 173 29 817 10 356 34,7 Résultat net ajusté(2) 17 209 10 839 6 370 58,8 32 591 23 407 9 184 39,2

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. (2) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR.

Perspectives

(Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci-après.)

Le texte qui suit renferme de l'information prospective. Les présentes perspectives sont présentées dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles à l'égard des activités de Jazz en 2025 et en 2026. Ces informations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

Le CAC prévoit des marges fixes pour Jazz, indépendamment du nombre d'heures de vol. En conséquence, les variations du nombre d'heures de vol ne devraient pas avoir d'incidence sur les résultats de Jazz. En outre, Jazz reçoit une contrepartie pour les appareils loués aux termes du CAC qui génère des flux de trésorerie disponibles prévisibles. Les appareils de Jazz sont assortis d'un emprunt amortissable qui sera entièrement remboursé à la fin de la période de location initiale aux termes du CAC. À la fin de chaque contrat de location, Jazz prolongera le contrat de location, vendra l'appareil ou le désassemblera. Les contrats de location ultérieurs relatifs aux appareils continueront à produire des flux de trésorerie disponibles prévisibles à des taux inférieurs; cependant, ces appareils ne seront pas grevés.



Prévisions annuelles(1) (non audités) (en milliers de dollars canadiens) 2025 $ 2026(2) $ Marge fixe(3) 59 600 43 900 Location d'appareils aux termes du CAC



Produits(4) 121 000 104 000 Paiement de la dette à long terme et des intérêts 80 000 70 000 Total de la marge fixe et de la location d'appareils aux termes du CAC, après le paiement de la dette à long terme et des intérêts 100 600 77 900 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes du CAC (fin de la période)(4) 45 39 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes du CAC disponibles à la vente ou pour une nouvelle location (fin de la période)(4) 3 6

(1) Les prévisions sont établies en fonction d'un taux de change de 1,3500 pour le second trimestre de 2025 et pour 2026 utilisé pour convertir les dollars américains en dollars canadiens. (2) Comprend des tarifs de location pour 12 appareils Dash 8-400 en 2026, dont les contrats de location sont prolongés jusqu'en 2030. (3) La marge fixe diminuera pour atteindre au moins 59,6 millions de dollars en 2025 et au moins 43,9 millions de dollars en 2026, sans autre changement par la suite. (4) Les contrats de location de trois appareils Dash 8-400 viennent à échéance à la fin de 2025 et ceux de six appareils Dash 8-400 viennent à échéance au milieu de 2026. Chorus projette de vendre ces avions.

Portefeuille d'appareils loués aux termes du CAC

Flotte d'appareils comptant actuellement 48 appareils détenus en propriété exclusive et cinq moteurs de rechange

Valeur comptable nette actuelle de 761,2 millions de dollars

Produits de location contractuels futurs de 340,5 millions de dollars américains 1,2

Âge moyen pondéré actuel de la flotte d'appareils de 9,0 ans 3

Durée résiduelle moyenne pondérée actuelle des contrats de location de 4,4 ans 3

Dette à long terme de 291,1 millions de dollars (213,4 millions de dollars américains)

La totalité de la dette est à taux fixe

Coût d'emprunt moyen pondéré actuel de 3,31 %

1. Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci-après. 2. Les estimations sont fondées sur les tarifs de location convenus dans le CAC. 3. L'âge de la flotte d'appareils et la durée résiduelle des contrats de location sont calculés d'après la valeur comptable nette moyenne pondérée des appareils.

Appareils visés

Les appareils visés réels et prévus aux termes du CAC pour les exercices 2025 à 2026 sont les suivants :





Nombre réel Variation Prévisions Variation Prévisions (non audités) 30 juin 2025 2025 2025 2026 2026













Dash 8-400 Appareils loués aux termes du CAC 34 (3) 31 (6) 25

Autres appareils visés 5 -- 5 (5) --



39 (3) 36 (11) 25













CRJ900 Appareils loués aux termes du CAC 14 -- 14 -- 14

Autres appareils visés 21 -- 21 (5) 16



35 -- 35 (5) 30













CRJ200 Appareils loués aux termes du CAC -- -- -- -- --

Autres appareils visés(1) 15 -- 15 (15) --



15 -- 15 (15) --













E175 Appareils loués aux termes du CAC -- -- -- -- --

Autres appareils visés 25 -- 25 -- 25



25 -- 25 -- 25













Total Appareils loués aux termes du CAC(2)(3) 48 (3) 45 (6) 39

Autres appareils visés 66 -- 66 (25) 41



114 (3) 111 (31) 80

(1) En date du 30 juin 2025, les 15 appareils CRJ200 sont non opérationnels aux termes du CAC. (2) Après 2026, les 39 appareils détenus en propriété loués aux termes du CAC ont des dates d'échéance entre 2027 à 2033. Air Canada déterminera la composition de la flotte d'appareils visés à la condition que celle-ci soit constituée d'au moins 80 appareils de 75 à 78 sièges. À mesure que les contrats de location des appareils détenus en propriété arriveront à échéance, la flotte d'au moins 80 appareils visés sera composée d'appareils détenus en propriété dont le contrat de location aura été prolongé et/ou d'autres appareils visés provenant d'Air Canada. (3) Les dates d'échéance des contrats de location des appareils détenus en propriété sont les suivantes : Dash 8-400 : 6 échéances en novembre 2027; 7 échéances en 2028 et 12 échéances en 2030; et pour les CRJ900 : 5 échéances en 2028; 8 échéances en 2032 et 1 échéance en 2033.

Jazz a entamé la phase initiale d'un vaste programme de rénovation de la cabine des avions exploités sous la marque Air Canada Express. Ce programme de rénovation comprend une connexion Wi-Fi améliorée, des compartiments de rangement supérieur plus spacieux, de nouveaux sièges légers, une alimentation électrique intégrée aux sièges et un rafraîchissement de l'intérieur de la cabine des appareils E-175 et CRJ900. En outre, un certain nombre d'appareils Dash 8-400 seront équipés d'une connexion Wi-Fi pour le service de l'aéroport Billy Bishop à Toronto, en plus du fait que, comme annoncé précédemment par Jazz en mai 2024, de nouveaux sièges légers seront installés sur sa flotte Dash 8-400 dans le cadre d'une initiative de réduction des émissions. La totalité des 39 appareils détenus en propriété et loués dans le cadre du CAC après 2026 sont inclus dans ce programme de rénovation de la cabine des passagers, dont tous les coûts seront pris en charge par Air Canada.

Dépenses d'investissement

En 2025, les dépenses d'investissement devraient s'établir comme suit :

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Prévisions annuelles pour 2025 $ Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils 18 000 à 23 000 Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif(1) 10 000 à 15 000 Achats d'appareils et améliorations 2 500 à 7 500

30 500 à 45 500

(1) Les montants prévus pour 2025 tiennent compte de dépenses comprises entre 4,0 millions de dollars et 8,0 millions de dollars qui devraient être incluses dans les coûts contrôlables et récupérés par le biais de ceux-ci.

Utilisation de termes définis

Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion daté du 6 mai 2025 et qui peut être consulté sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Dans le présent communiqué, le terme « actionnaires » désigne uniquement les porteurs d'actions ordinaires.

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 9 h, heure de l'Est, le mercredi 6 août 2025, afin d'analyser les résultats financiers du deuxième trimestre de 2025. Il sera possible de participer à la conférence en composant le 1-888-699-1199. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio à l'adresse https://app.webinar.net/QxZv6bkoemR.

Il s'agit d'une diffusion Web en mode audio seulement.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.com sous Investors > Reports (en anglais seulement). Il sera également possible de l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 13 août 2025, en composant le 1-888-660-6345 (sans frais), et en entrant le code d'accès 45013 #.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures financières et ratios non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats de Chorus. Chorus utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour évaluer le rendement. Ces mesures non conformes aux PCGR sont en général des mesures numériques du rendement financier, de la situation financière ou des flux de trésorerie de Chorus qui incluent ou excluent des sommes de la mesure conforme aux PCGR pouvant le mieux servir de comparaison. En conséquence, ces mesures ne sont pas reconnues pour la présentation des états financiers aux termes des PCGR, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres entités et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Pour de plus amples renseignements sur les mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué, se reporter à la rubrique 17 (Mesures financières non conformes aux PCGR) du rapport de gestion et qui peut être consulté sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR qui s'y rapprochent le plus est présenté ci-après.

Résultat net ajusté, BAI ajusté, BAIIA ajusté

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2025 $ 2024(1) $ Variation $ 2025 $ 2024(1) $ Variation $













Résultat net (perte nette) 32 437 (180 573) 213 010 51 370 (168 263) 219 633 Déduire : Perte nette découlant des activités abandonnées, après impôt -- (189 023) 189 023 -- (182 123) 182 123 Résultat net tiré des activités poursuivies 32 437 8 450 23 987 51 370 13 860 37 510 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le résultat net ajusté











Perte (profit) de change latent (15 228) 2 389 (17 617) (18 779) 9 547 (28 326)

(15 228) 2 389 (17 617) (18 779) 9 547 (28 326) Résultat net ajusté 17 209 10 839 6 370 32 591 23 407 9 184 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le BAI ajusté











Charge d'impôt sur le résultat 396 2 699 (2 303) 7 582 6 410 1 172 BAI ajusté 17 605 13 538 4 067 40 173 29 817 10 356 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le BAIIA ajusté











Charge d'intérêts nette 3 509 8 805 (5 296) 7 253 18 096 (10 843) Dotations aux amortissements, sauf la dépréciation 27 257 26 026 1 231 54 408 52 077 2 331 Perte de change 2 967 2 121 846 6 366 4 513 1 853 Profit à la cession d'immobilisations corporelles (9) (15) 6 (10) (15) 5

33 724 36 937 (3 213) 68 017 74 671 (6 654) BAIIA ajusté 51 329 50 475 854 108 190 104 488 3 702

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire.

Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire est une mesure utilisée par Chorus pour évaluer le rendement et il correspond au résultat net ajusté moins la participation ne donnant pas le contrôle et les dividendes déclarés sur les actions privilégiées, compte non tenu du MDCI.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2025 $ 2024(1) $ Variation $ 2025 $ 2024(1) $ Variation $













Résultat net ajusté tiré des activités poursuivies 17 209 10 839 6 370 32 591 23 407 9 184 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires











Dividendes déclarés sur les actions privilégiées -- (8 979) 8 979 -- (17 827) 17 827 Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires - activités poursuivies 17 209 1 860 15 349 32 591 5 580 27 011 Bénéfice ajusté pro forma attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire de base - activités poursuivies 0,66 0,07 0,59 1,23 0,20 1,03

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire.

Ratio de levier

Le ratio de levier financier est utilisé par Chorus pour évaluer son levier financier. Le ratio de levier financier correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. La direction estime que le ratio de levier financier est un ratio utile dans la surveillance et la gestion des niveaux d'endettement. En outre, comme le levier financier est une mesure fréquemment analysée dans le cas des sociétés ouvertes, Chorus calcule cette donnée afin d'aider les lecteurs dans leur analyse. Le ratio de levier financier ne doit pas être interprété comme une mesure des flux de trésorerie. La dette nette est une composante clé de la gestion du capital pour Chorus et constitue une mesure dont la direction prend acte.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) 30 juin 2025 31 décembre 2024(1) Variation $ $ $







Dette à long terme et obligations locatives (y compris la tranche courante) 384 277 516 379 (132 102) Déduire :





Trésorerie (56 090) (222 216) 166 126 Dette nette ajustée 328 187 294 163 34 024 BAIIA ajusté(1) 212 739 209 037 3 702 Ratio de levier financier 1,5 1,4 0,1

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles, mesure non conforme aux PCGR, sont utilisés comme un indicateur de la solidité et de la performance financières. Chorus estime que cette mesure est utile en tant qu'indicateur de sa capacité à assurer le service de sa dette, à remplir d'autres obligations courantes, à réinvestir dans la Société et à restituer du capital aux actionnaires ordinaires. Les lecteurs doivent savoir que les flux de trésorerie disponibles ne représentent pas les flux de trésorerie résiduels disponibles pour des dépenses discrétionnaires.

Les flux de trésorerie disponibles s'entendent des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, déduction faite des variations nettes des soldes hors trésorerie liés aux activités d'exploitation, des dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils et des améliorations. Par suite de la vente du secteur LAR en décembre 2024, les ventes d'actifs ne sont plus considérées comme faisant partie du cours normal des activités de Chorus. Par conséquent, le produit net provenant des ventes d'actifs n'est plus inclus dans les flux de trésorerie disponibles.

Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, qui constituent la mesure financière la plus comparable calculée et présentée conformément aux PCGR :

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2025 2024(1) Variation 2025 2024(1) Variation $ $ $ $ $ $













Flux de trésorerie provenant des activités poursuivies 22 829 55 834 (33 005) 315 124 050 (123 735) Ajouter (déduire)











Variation nette des soldes hors trésorerie liés à l'exploitation 17 392 (20 890) 38 282 86 849 (50 612) 137 461 Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats appareils (3 553) (2 497) (1 056) (6 724) (5 534) (1 190) Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif (2 078) (4 278) 2 200 (5 296) (9 046) 3 750 Flux de trésorerie disponibles 34 590 28 169 6 421 75 144 58 858 16 286

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire.

Rendement des capitaux propres ajusté

Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR utilisée pour évaluer la rentabilité d'une entreprise et son efficacité à générer des profits. Le rendement des capitaux propres ajusté est calculé en déduisant la participation ne donnant pas le contrôle et les dividendes déclarés sur les actions privilégiées du résultat net ajusté de Chorus, compte non tenu du MDCI, divisés par les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires, compte non tenu de la participation ne donnant pas le contrôle, les actions privilégiées et la trésorerie.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) 12 derniers mois clos les





30 juin 2025 31 déc. 2024 Variation $ $ $















Résultat net ajusté tiré des activités poursuivies(1) 53 630 44 446 9 184 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires





Dividendes déclarés sur les actions privilégiées, compte non tenu du MDCI(2) -- (17 827) 17 827 Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires(2) 53 630 26 619 27 011







Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires, compte non tenu de la trésorerie





Capitaux propres moyens 831 543 896 209 64 666 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires, compte non tenu de la trésorerie





Moyenne de la participation ne donnant pas le contrôle (45 753) (43 293) (2 460) Moyenne des actions privilégiées (187 609) (187 609) -- Moyenne de la trésorerie(1) (42 699) (126 385) 83 686

555 482 538 922 16 560 Rendement des capitaux propres ajusté(1) 9,7 % 4,9 % 4,8 %

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. (2) Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires ne tient pas compte du paiement de 91,2 millions de dollars au titre du MDCI en décembre 2024, car les actions privilégiées ont été rachetées par anticipation en raison de la vente du secteur LAR.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « cibler », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, y compris leur forme négative. Toutes les informations et tous les énoncés, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, sont de nature prospective, sont fondés sur diverses attentes et hypothèses sous-jacentes qui sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels futurs et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. En conséquence, rien ne garantit la véracité et l'exactitude de l'information prospective présentée dans le présent communiqué.

Vous trouverez des exemples d'information prospective dans le présent communiqué à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans les énoncés concernant le rendement futur de Chorus, la probabilité future du CAC, les perspectives de croissance de Chorus (y compris la croissance de Voyageur) et sa capacité à restituer du capital aux actionnaires ordinaires. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, y compris les variations de la conjoncture du secteur de l'aviation et de la conjoncture économique; l'émergence de litiges avec des cocontractants (notamment relativement au CAC); une détérioration de la situation financière d'Air Canada; l'incapacité de Jazz de recouvrer complètement tous les coûts contrôlables au moyen des produits à coûts contrôlables, l'incapacité de Voyageur de réaliser des possibilités de croissance éventuelle; tout défaut par Chorus à ses clauses restrictives; la dépréciation des actifs; les modifications apportées aux lois; les litiges; l'imposition de tarifs sur les exportations ou les importations canadiennes, ou des modifications défavorables aux ententes commerciales existantes et/ou aux relations; ainsi que les facteurs de risque dont il est question dans la notice annuelle de Chorus datée du 19 février 2025 et dans les documents d'information publics de Chorus, disponibles sous son profil dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

L'information prospective figurant dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elle est autrement déclarée avoir été établie) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui est propriétaire des principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et le fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'appareils, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un appareil, notamment : les vols à forfait; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à forfait; la maintenance des appareils et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location; en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez vous rendre à l'adresse www.chorusaviation.com.

