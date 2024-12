/DISTRIBUTION INTERDITE AUX ÉTATS‑UNIS OU AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES/

HALIFAX, NS, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR) (« Chorus » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui son plan de remboursement des financements privés afin d'optimiser la structure du capital de la Société, à la suite de la clôture de la vente du secteur de la location d'appareils régionaux de Chorus (l'« opération ») qui a eu lieu le 6 décembre 2024. Comme il a été annoncé précédemment, Chorus a l'intention d'affecter le produit net tiré de l'opération au remboursement, à l'échéance, ou au rachat des financements privés de la Société, y compris les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024 (les « débentures de série A ») en circulation, les débentures non garanties de premier rang convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 (les « débentures de série B »), les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 (les « débentures de série C ») et les actions privilégiées de série 1 du capital de la Société (les « actions privilégiées de série 1 »).

« Pour faire suite à la clôture récente de la vente du secteur LAR, nous mettons maintenant à exécution le plan annoncé précédemment visant à réduire le bilan de la Société », a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction, Chorus. « Il s'agit d'une étape importante, alors que nous repositionnons Chorus pour un avenir plus solide ».

Offres dans le cadre du changement de contrôle

Chorus remettra aujourd'hui un avis de changement de contrôle conformément aux actes de fiducie régissant les débentures de série B (d'un capital global de 72,5 millions de dollars canadiens) et les débentures de série C (d'un capital global de 85,0 millions de dollars canadiens) (les débentures de série B et les débentures de série C étant appelées collectivement, les « débentures ») et lancera des offres de rachat (collectivement, les « offres dans le cadre du changement de contrôle ») visant la totalité du capital global des débentures en circulation à un prix correspondant à ce qui suit : i) dans le cas des débentures de série B, une tranche égale à 100 % du capital racheté, et ii) dans le cas des débentures de série C, une tranche égale à 101 % du capital racheté, majoré, dans chaque cas, des intérêts courus et impayés, le cas échéant, sur ces débentures jusqu'à la date de rachat, le 3 février 2025, exclusivement.

Les porteurs de débentures ont jusqu'à 17 h (heure de Toronto) le 27 janvier 2025 (le « moment de l'expiration ») pour accepter chacune des offres dans le cadre du changement de contrôle.

Si une tranche égale à au moins 90 % du capital global des débentures de série B ou des débentures de série C en circulation a été déposée aux fins de rachat au plus tard au moment de l'expiration, Chorus aura le droit de racheter la totalité des débentures de série B ou des débentures de série C restantes, selon le cas, conformément aux modalités des actes de fiducie régissant les débentures. Si elle décide d'exercer ce droit à l'égard de l'une ou l'autre série de débentures, Chorus a l'intention de demander à la TSX de radier ces séries.

Si Chorus n'est pas en mesure d'acquérir la totalité des débentures aux termes des offres dans le cadre du changement de contrôle et des droits de rachat connexes, les débentures qui n'auront pas été acquises demeureront en circulation. En plus des autres droits de rachat prévus dans les actes de fiducie pertinents, Chorus conservera la capacité de racheter les débentures de série B restantes, à tout moment à compter du 30 juin 2025, selon le capital majoré des intérêts courus et impayés, et les débentures de série C, à tout moment à compter du 31 mars 2026, selon le capital majoré des intérêts courus et impayés.

Pour plus de détails concernant les modalités des offres dans le cadre du changement de contrôle et le rachat des débentures, veuillez consulter l'avis de changement de contrôle et offre de rachat, qui a été envoyé par la poste aux porteurs inscrits des débentures et qui peut être consulté sous le profil SEDAR+ de Chorus à www.sedarplus.ca.

Ni Chorus, ni le conseil d'administration de Chorus, ni aucun de leurs représentants respectifs ne font de recommandation quant à l'opportunité pour les porteurs de débentures de déposer leurs débentures en réponse aux offres dans le cadre du changement de contrôle. Chaque porteur de débentures doit prendre la décision de déposer ses débentures en réponse à l'offre dans le cadre du changement de contrôle applicable en fonction de sa situation personnelle. Les porteurs de débentures sont priés d'évaluer attentivement tous les renseignements concernant les débentures et les offres dans le cadre du changement de contrôle et de consulter leurs propres conseillers juridiques, financiers, fiscaux ou conseillers en placement et autres conseillers professionnels, et de prendre leur propre décision quant au dépôt de leurs débentures.

Échéance des débentures de série A

En date du 6 décembre 2024, des débentures de série A d'un capital global de 86,2 millions de dollars canadiens étaient en circulation. Les débentures de série A viendront à échéance le 31 décembre 2024, conformément aux modalités de l'acte de fiducie les régissant et seront radiées à la clôture des marchés le 31 décembre 2024.

Rachat des actions privilégiées de série 1

Chorus a également annoncé aujourd'hui qu'elle rachètera la totalité de ses actions privilégiées de série 1 émises et en circulation le 31 décembre 2024, conformément à leurs modalités. On compte actuellement 300 000 actions privilégiées de série 1 émises et en circulation. Les actions privilégiées de série 1 seront rachetées au prix d'environ 1 210,90 $ US chacune pour un prix de rachat total de 363 270 833 $ US. Un avis de rachat officiel a été remis aux porteurs d'actions privilégiées de série 1.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). Vous trouverez des exemples d'information prospective et d'énoncés prospectifs dans le présent communiqué dans les énoncés et les attentes concernant les offres dans le cadre du changement de contrôle, l'échéance des débentures de série A, le rachat des actions privilégiées de série 1 et les améliorations prévues de la situation financière de Chorus. L'information prospective comporte des risques et des incertitudes notables qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus, notamment la prise de livraison aux termes des offres dans le cadre du changement de contrôle, les répercussions éventuelles de la réalisation de l'opération sur les relations avec différentes parties prenantes, y compris les employés, les fournisseurs, les clients, les investisseurs et d'autres fournisseurs de capitaux; les variations de la conjoncture du secteur de l'aviation et de la conjoncture économique; l'émergence de litiges relativement au contrat d'achat de capacité intervenu entre une filiale de Chorus, Jazz Aviation LP, et Air Canada; une détérioration de la situation financière d'Air Canada; tout défaut par Chorus à ses clauses restrictives; la dépréciation des actifs; ainsi que les modifications apportées aux lois. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans l'information prospective en raison de risques connus ou inconnus, notamment les facteurs de risque décrits dans les documents d'information publics de Chorus que l'on peut consulter sous le profil de Chorus sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elle est autrement déclarée avoir été établie) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

