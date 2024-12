HALIFAX, NS, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX: CHR) (« Chorus ») a annoncé aujourd'hui la réalisation de la vente précédemment annoncée de son secteur de la location d'appareils régionaux (le « secteur LAR ») (l'« opération »).

« Chorus est heureuse d'annoncer la réalisation de la vente de son secteur LAR, y compris Falko. Grâce à la clôture de cette opération, nous pouvons compter sur une position financière plus solide pour l'avenir de notre entreprise. », a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. « L'importante réduction de l'endettement et l'amélioration de la liquidité à la suite de cette vente nous permettront de mettre en œuvre un programme de rendement du capital durable pour nos actionnaires et de financer une croissance soutenue dans nos activités de services d'aviation. »

« Nous exprimons notre sincère gratitude à toutes les parties qui ont rendu possible la réalisation de cette opération, notamment les employés de Chorus et de Falko ainsi que nos conseillers. », a indiqué M. Copp. « Nous remercions également notre conseil d'administration et nos actionnaires, dont les conseils et le soutien sans faille à l'opération ont joué un rôle déterminant dans le repositionnement de Chorus en vue de sa réussite future. »

Chorus a également annoncé le départ à la retraite de Jolene Mahody, vice‑présidente générale et chef de la Stratégie, avec prise d'effet en janvier 2025, après une carrière de 32 ans au sein de Chorus et des sociétés qui l'ont précédée. Randolph deGooyer a été nommé au poste de chef de l'exploitation de Chorus, avec prise d'effet le 1er janvier 2025. M. deGooyer est actuellement président de Jazz Aviation, la plus importante filiale de Chorus, et apporte à son nouveau poste une expérience opérationnelle et sectorielle significative. Doug Clarke, qui est l'actuel vice‑président, Finances et services aux entreprises de Jazz, remplacera M. deGooyer à titre de président de Jazz.

« Je remercie Mme Mahody pour sa contribution au cours de ses 32 années au sein de Chorus, notamment pour le rôle central qu'elle a joué dans la préparation de l'annonce d'aujourd'hui concernant le repositionnement de nos activités. » a déclaré M. Copp. « Je souhaite à MM. deGooyer et Clarke le meilleur dans leurs nouvelles fonctions et je me réjouis de leur contribution à Chorus et à Jazz, alors que nous entamons un nouveau chapitre de notre histoire. »

La vente du secteur LAR permet à Chorus de réduire les frais généraux de l'entreprise dans de nombreux domaines, notamment en réduisant la taille de son conseil d'administration de moitié. Par conséquent, les administrateurs de Chorus, soit Gail Hamilton, R Stephen Hannahs, Alan Jenkins et David Levenson, se retirent du conseil d'administration à compter du 1er janvier 2025, et Karen Cramm restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

« Nous sommes reconnaissants envers les administrateurs qui nous quittent pour les conseils avisés qu'ils nous ont donnés au fil des ans et, plus récemment, pour les précieux conseils qu'ils nous ont prodigués tout au long de la dernière année, alors que nous travaillions à la vente de nos activités de location. Je leur souhaite la meilleure des chances pour la suite. » a ajouté M. Copp.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective comporte des risques et des incertitudes notables qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Vous trouverez des exemples d'information prospective dans les énoncés concernant la mise en œuvre éventuelle d'un programme de rendement du capital pour les actionnaires et la croissance future des activités de services d'aviation de Chorus. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans l'information prospective en raison de risques connus ou inconnus, notamment les facteurs de risque décrits dans les documents d'information publics de Chorus que l'on peut consulter sous le profil de Chorus sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elle est autrement déclarée avoir été établie) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société canadienne axée sur les activités de services d'aviation. Ses principales filiales en exploitation sont : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et le fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'appareils, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un appareil, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à forfait; la maintenance des appareils et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures non garanties de premier rang convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Chorus, veuillez vous rendre au www.chorusaviation.com.

