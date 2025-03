BARCELONE, Espagne, 5 mars 2025 /CNW/ - Lors du salon MWC 2025 à Barcelone, China Unicom a organisé un atelier de développement sur le thème 5G-A Empowering, AI Transforming, Digital Living. Jian Qin, directeur général (DG) de China Unicom, et Yang Chaobin, membre du conseil d'administration de Huawei et chef de la direction du ICT Business Group, ont pris part à la conférence de presse et prononcé des discours. Plusieurs représentants du secteur, dont la GSMA, ont fait part de leurs idées. Le plan d'AI Unites All et les réalisations qui l'accompagnent ont été présentés officiellement lors de la conférence, en mettant fortement l'accent sur l'intégration des réseaux, des services et de l'IA.

Dans son discours, Jian Qin a déclaré : « China Unicom s'engage à faire de l'innovation technologique son principe directeur, à adopter activement la révolution de l'informatique et à contribuer à la transformation intelligente mondiale grâce à « Unicom Intelligence » et à « Unicom Solutions ». Grâce à une planification prospective et à un investissement soutenu dans l'informatique, nous accordons la priorité à l'innovation intégrée reposant sur cinq piliers : l'infrastructure informatique, la connectivité réseau, les ressources de données, le développement de modèles et les scénarios d'application. « Notre objectif est de mener et de stimuler la convergence des technologies Al et des applications industrielles. »

Yang Chaobin a indiqué dans son discours que Huawei se réjouit de travailler avec China Unicom pour soutenir sa stratégie AI Unites All. « Nous y parviendrons en facilitant le développement d'un large éventail d'applications intelligentes pour les utilisateurs grâce aux dernières technologies d'IA. « Cela permettra à China Unicom de créer de nouveaux portails de services d'IA ayant un impact mondial et de rendre l'intelligence plus accessible à tous », a-t-il déclaré.

En tant que partenaire stratégique de China Unicom, Huawei et China Unicom maintiennent une coopération étroite et travaillent ensemble sur l'innovation convergente en matière d'IA afin de saisir de nouvelles opportunités commerciales à l'ère de l'IA. Les deux parties ont construit une plateforme de service d'IA infonuagique pour les utilisateurs individuels et à domicile, combinant l'infonuagique, l'informatique, les réseaux et les appareils pour un portail de services d'IA unifié. Par exemple, pendant les Jeux d'hiver asiatiques, China Unicom a lancé des téléphones d'IA personnalisés et infonuagiques équipés de l'assistant IA appelé Tone. Le produit utilise des modèles de base classiques et des réseaux 5G-A pour offrir aux utilisateurs une expérience cohérente dans tous les scénarios et des services d'IA sécurisés et fiables. Huawei et China Unicom ont également utilisé l'IA pour renforcer des secteurs tels que l'administration, les soins de santé et la fabrication, ainsi que les industries culturelles et créatives, en rendant l'expérience du réseau plus sûre, plus fiable, plus flexible, plus évolutive, plus efficace et plus collaborative. China Unicom s'est également activement engagée à faire progresser la synergie entre l'IA et les réseaux. En ce qui concerne les services domestiques intelligents, China Unicom est un acteur de premier plan dans le domaine du haut débit par fibre optique dans toute la maison. L'opérateur a lancé le premier système de communication HI-CON (Home Intelligent Collaborative Optical Network) de l'industrie, qui propose une collaboration optique et Wi-Fi. Ce système est basé sur un algorithme de programmation intelligent qui améliore considérablement l'expérience globale du réseau pour les utilisateurs domestiques.

Lors de la conférence, China Unicom a lancé son plan AI Unites All. Sous la direction de sa stratégie de convergence et d'innovation, China Unicom fera progresser de manière globale la synergie des réseaux et de l'IA afin de mettre une connexion intelligente à la portée de tous. L'entreprise cherche également à rendre l'IA accessible pour une utilisation dans un éventail beaucoup plus large de technologies. En facilitant l'intégration des services et de l'IA, China Unicom souhaite permettre à diverses industries de devenir intelligentes et d'en faire bénéficier des milliers de foyers.

Le salon MWC 2025 de Barcelone se tiendra du 3 au 6 mars à Barcelone, en Espagne. Pendant l'événement, Huawei présentera ses derniers produits et solutions au kiosque 1H50 dans le Hall 1, Fira Gran. En 2025, le déploiement commercial de la 5G avancée s'accélérera, et l'IA aidera les opérateurs à remodeler leurs activités, leurs infrastructures, ainsi que les opérations d'exploitation et d'entretien. Actuellement, Huawei travaille activement avec des opérateurs et des partenaires du monde entier pour accélérer la transition vers un monde intelligent. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : http://carrier-back.huawei.com/cn/events/mwc2025

