BAODING, Chine, 9 novembre 2023 /CNW/ - Récemment, China Unicom et Huawei ont commencé à aider la filiale technologie et automatisation d'Exquisite Automotive Systems Co., Ltd. (« EA »), située à Baoding, à déployer une chaîne de production commerciale flexible dotée de la technologie 5G avancée, qui offre une très grande fiabilité et une très faible latence.

Yuan Zhanjiang, directeur général adjoint du département d'intelligence industrielle d'EA, qui a pris la parole lors la conférence de presse
Fan Ji'an, responsable scientifique des mégadonnées de China Unicom, s'exprimant lors de la conférence de presse

Dans l'usine de Great Wall Motor de Baoding, située dans la province du Hebei, des équipements faisant appel à la 5G avancée sont utilisés dans la chaîne de production des toits de voiture. Le contrôle industriel traditionnel repose sur des réseaux câblés en vue de réaliser la connexion en série et le contrôle des équipements terminaux. Cependant, après une certaine période d'activité, l'abrasion des fils dans les scénarios d'applications mobiles, comme les bras de robot, les unités à glissière et les tables pivotantes, entraîne souvent des interruptions de production, causant en moyenne environ 60 heures d'arrêt par an.

Les réseaux utilisant la 5G avancée offrent une très grande fiabilité et une très faible latence, ce qui en fait le choix idéal pour les processus essentiels de fabrication haut de gamme qui nécessitent des vitesses de réponse élevées. Les réseaux industriels sans fil peuvent éliminer complètement les contraintes associées à la présence de fils. Comparativement aux réseaux câblés, la solution 5G avancée facilite le déploiement du réseau et peut soutenir de meilleure façon des processus de fabrication flexibles. Les réseaux utilisant la 5G avancée améliorent également l'efficacité en intégrant de multiples fonctions, comme la collecte de données (TI) et les fonctions de contrôle industriel (TO), qui sont fournies par deux lignes privées distinctes dans les réseaux câblés.

EA est une filiale de Great Wall Motor Co., Ltd. (GWM) située à Baoding, dans la province du Hebei. Son chiffre d'affaires annuel dépasse les 2 milliards de yuans. EA est responsable du développement d'équipements intelligents et de la conception et de l'intégration de chaînes de production automatisées pour GWM et d'autres constructeurs automobiles.

Lors de la conférence de presse, Yuan Zhanjiang, directeur général adjoint du département d'intelligence industrielle d'EA, a déclaré : « La numérisation est une nécessité pour la transformation et la mise à niveau des entreprises manufacturières. La 5G avancée offre une fiabilité ultra-élevée, une faible latence et un déploiement facile. Ces caractéristiques ont été vérifiées par le laboratoire d'Internet industriel de 5G avancée d'EA, et seront bientôt mises en œuvre sur nos chaînes de production commerciale. Nous saisirons l'occasion offerte par la transformation et la mise à niveau de l'entreprise, et nous tirerons parti des technologies numériques pour améliorer continuellement nos capacités de fabrication intelligente, et contribuer à la transformation et à la mise à niveau de GWM et de l'industrie manufacturière dans son ensemble. »

Aujourd'hui, de nombreux pays considèrent la transformation numérique industrielle comme un nouveau moteur de la croissance économique. Par conséquent, ils s'efforcent de rendre les processus de fabrication de plus en plus numériques, connectés et intelligents. Les capacités d'exploitation numérique sont désormais indispensables pour les entreprises manufacturières, et les processus de fabrication intelligents et flexibles gagnent continuellement du terrain.

Fan Ji'an, responsable scientifique des mégadonnées de China Unicom, a souligné que son entreprise accélérait la construction d'infrastructures numériques et approfondissait l'innovation intégrée dans les technologies numériques. M. Fan Ji'an a ajouté : « Alimentées par la 5G avancée, les applications industrielles passent de la production auxiliaire aux systèmes de production essentiels. Nous voyons apparaître de plus en plus d'applications typiques basées sur la 5G avancée dans des scénarios clés, ce qui pousse davantage l'industrie manufacturière à passer au numérique. »

China Unicom est d'avis que les applications utilisant la 5G avancée peuvent créer une plus grande valeur pour les entreprises. « Nous sommes prêts à travailler avec tous les secteurs afin de créer un nouvel élan en matière d'innovation, et à promouvoir un développement de grande qualité en intégrant les économies numériques et réelles », a poursuivi Fan Ji'an.

L'industrie mondiale encourage activement le développement de la technologie 5G avancée. Au cours du Global Mobile Broadband Forum, qui s'est terminé le mois dernier, 13 exploitants mondiaux, dont China Unicom, ont lancé conjointement la première vague de réseaux utilisant la 5G avancée, marquant la transition entre la phase de vérification technique de la 5G avancée et son déploiement commercial. 2024 marquera la première année d'utilisation commerciale de la technologie 5G avancée.

