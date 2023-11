BEIJING, 10 novembre 2023 /CNW/ -- Servant de plateforme nationale pour la publication officielle de politiques financières et l'interaction banale entre la finance et l'économie réelle, la conférence annuelle du Financial Street Forum 2023, qui se tient à Beijing de mercredi à vendredi, vise à créer une référence pour la réforme financière et le développement de la Chine et à promouvoir l'ouverture, la coopération et des résultats bénéfiques pour tous sur la scène mondiale.

Plus de 400 invités de marque participent à la conférence annuelle du Financial Street Forum 2023 à Beijing. (PRNewsfoto/China Daily)

Plus de 400 invités de marque de plus de 30 pays et régions du monde partagent leurs points de vue sur des sujets d'actualité d'ordre économique et financier et explorent les possibilités de coopération internationale et les moyens de surmonter les défis économiques mondiaux, et la façon dont le secteur financier peut contribuer plus efficacement au développement économique.

Sous le thème « Meilleure Chine, meilleur monde -- Améliorer l'ouverture et la coopération financières pour une croissance partagée et des avantages mutuels », la conférence, composée d'un forum principal, de trois forums parallèles et d'un total de 22 séances, est organisée conjointement par le gouvernement populaire de Beijing, la Banque populaire de Chine, l'Administration nationale de réglementation financière, la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la Chine, la Xinhua News Agency et l'Administration nationale du contrôle des changes.

Les cinq principaux forums portent sur des sujets comme le renforcement du dialogue international sur les politiques macroéconomiques afin d'améliorer la résilience économique et financière mondiale. Les dirigeants de services de réglementation et services financiers, membres de comités responsables de politiques, directeurs de bourses et chefs de la direction de multinationales bien connues ont été invités à participer à des discussions approfondies.

Yin Li, secrétaire du PCC à Beijing, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que le marché financier de la Chine est vaste, riche en potentiel et en développement rapide et solidement ancré dans l'économie réelle; il est devenu une des forces principales du maintien de la stabilité financière mondiale.

« En tant que centre national de gestion financière, Beijing dispose d'abondantes ressources financières, d'une concentration d'institutions financières, d'une pléthore de talents du secteur financier, et est à l'avant-garde de l'exploration et de la mise en œuvre des réformes financières », a-t-il dit.

Pan Gongsheng, gouverneur de la Banque populaire de Chine et administrateur de l'Administration nationale du contrôle des changes, a déclaré que la politique monétaire accordera plus d'attention aux ajustements entre deux cycles et anticycliques, maintiendra des liquidités raisonnables et abondantes, soutiendra une croissance économique stable et renforcera le soutien aux grandes stratégies, aux domaines clés et aux maillons faibles.

Ce dernier explique que le marché jouera un rôle décisif dans la formation du taux de change à un niveau d'équilibre raisonnable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2273642/More_than_400.jpg

SOURCE China Daily

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]