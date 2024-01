SHANGHAI, le 18 janv. 2024 /CNW/ - La China Association of Bakery and Confectionery Industry, en collaboration avec Bakery China Exhibitions Co., Ltd., est ravie de présenter Bakery China 2024. Cet événement de premier plan aura lieu du 21 au 24 mai au National Exhibition and Convention Center (NECC), à Shanghai. La 26e édition de l'événement, qui promet d'être grandiose, couvrira une impressionnante surface d'exposition de 320 000 m2. Plus de 2 200 marques de renom de près de 30 pays et régions se réuniront pour présenter leur gamme variée de produits exquis. Avec une participation estimée à plus de 400 000 visiteurs en provenance de plus de 130 pays et régions, cet événement est sans contredit un incontournable pour les professionnels de l'industrie de la boulangerie.

image

Fondée en 1997, Bakery China est la plus grande exposition consacrée aux professionnels de la boulangerie au monde. Il s'agit d'un événement annuel qui répond aux besoins de l'ensemble de la chaîne industrielle de la boulangerie. Comptant sur plus de 20 % de participants internationaux, y compris les 100 principaux distributeurs chinois de produits de boulangerie, des chaînes de magasins et des décideurs d'entreprises de production alimentaire de boulangerie, l'événement attire une présence importante pour les visites sur place et l'approvisionnement.

L'un des principaux points saillants de cette exposition, qui en est à sa 26e édition, est l'ajout d'espaces consacrés aux produits de marques de boulangerie indépendantes, de fabricants d'équipement d'origine, de fournisseurs de concepts d'origine et de franchisés de l'industrie de la boulangerie. Il s'agit d'un espace consacré à la mise en valeur de l'autonomie des marques de boulangerie, des occasions de collaboration entre les fabricants d'équipement d'origine et les fournisseurs de concepts d'origine, et des franchises florissantes de l'industrie de la boulangerie. Les événements professionnels de l'industrie comprennent des concours locaux de poids lourds de l'industrie et servent de critères d'admissibilité pour la Chine à divers concours de boulangerie de calibre mondial. En tant que l'une des expositions de renommée mondiale dans l'industrie de la boulangerie et de la confiserie, Bakery China est la plateforme que privilégient les entreprises pour dévoiler leurs nouveaux produits et nouvelles technologies, ce qui en fait une plaque tournante intéressante pour de nombreux lancements de produits. Les principaux exposants ayant confirmé leur présence sont Fonterra, Lesaffre, Yihai Kerry, Richs, Puratos et Nestlé.

La Chine est l'un des plus grands producteurs et consommateurs de l'industrie mondiale de la boulangerie et connaît une croissance remarquable, tant sur le plan de l'industrie que de la taille du marché. Selon les statistiques , la valeur de l'industrie chinoise de la boulangerie a bondi à 285,3 milliards de yuans en 2022, bénéficiant du rétablissement postpandémique et de la tendance à l'amélioration et à la diversification de la consommation. En mettant l'accent sur la santé et l'aspect nutritif des produits de boulangerie, l'industrie devrait connaître une croissance constante, avec un volume estimé à 351,8 milliards de yuans d'ici 2025. Cette croissance rapide met en valeur l'industrie de la boulangerie en plein essor en Chine, stimulée par l'augmentation de la demande des consommateurs et l'évolution des préférences.

Bakery China a toujours été la plateforme privilégiée pour pénétrer le marché et l'industrie de la boulangerie en Chine. Il est maintenant possible de réserver un kiosque ou de vous inscrire comme visiteur à l'exposition. Pour réserver un kiosque, consultez : https://tianbao.bakerychina.com/ex-register-en/register . Pour vous inscrire à l'avance en tant que visiteur, visitez le https://bakerychina.7-event.cn/cgi/index?action=language¶m=en .

À propos de Bakery China

L'événement Bakery China, qui est organisé par la China Association of Bakery and Confectionery Industry et Bakery China Exhibitions Co., Ltd., a été lancé en 1997. Bakery China est le plus important événement mondial de la région de l'Asie-Pacifique et répond aux besoins de l'ensemble de la chaîne de valeur du marché de la boulangerie et de la confiserie.

