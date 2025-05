SHANGHAI, 13 mai 2025 /CNW/ - Bakery China 2025, la principale plateforme mondiale d'innovation et de commerce dans l'industrie de la boulangerie et de la confiserie, aura lieu du 19 au 22 mai au NECC, à Shanghai. Organisé conjointement par la China Association of Bakery and Confectionery Industry (CABCI) et Bakery China Exhibitions Co., Ltd., le salon de cette année, « Empowering Innovation, Bridging the Globe, Building the Future », couvre 320 000 m2, avec plus de 2 200 exposants de plus de 30 pays et devrait accueillir 400,000 visites professionnelles. Les participants exploreront des milliers de produits, dont plus de 1 000 nouveaux lancements, et seront témoins du vaste potentiel du marché chinois de la boulangerie en croissance rapide.

En 2023, le marché chinois de la boulangerie-pâtisserie a atteint 561,42 milliards de yuans, soit une croissance de 9,2 % par rapport à l'année précédente. D'ici 2029, le marché devrait atteindre 859,56 milliards de yuans.

Une échelle inégalée et une couverture complète de la chaîne industrielle

En tant que plus grand salon mondial de la boulangerie et de la confiserie, Bakery China 2025 occupera 12 salles au NECC. L'événement couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, des matières premières et de l'équipement aux emballages, en passant par le café, les collations et plus encore.

Des zones dédiées mettront en lumière des thèmes clés tels que :

Boulangerie préfabriquée

Tendances de la boulangerie chinoise

Cuisson saine

Commerce de détail

Marques privées

Franchisage et exploitation de la chaîne

La ceinture et la route

Développement durable

Cette disposition complète assure une plateforme tout-en-un pour l'approvisionnement, le réseautage d'affaires et l'apprentissage professionnel.

L'innovation au cœur : un pionnier dans l'industrie

L'innovation stimule l'influence de Bakery China. Le salon 2025 comprendra des lancements de produits de pointe dans les domaines des ingrédients, de l'équipement et de l'emballage. Notamment, Bakery China Innovation Talk dévoilera des renseignements clés sur l'industrie et des rapports sur les tendances.

La santé et la technologie occuperont une place centrale avec :

Les produits de boulangerie-pâtisserie à faible teneur en sucre, probiotiques et fonctionnels s'inspirent du concept d'homologie alimentaire et médicale, avec des ingrédients comme le ginseng et les baies de goji dans le pain au levain, ainsi que des solutions à base d'enzymes « sans sucre ajouté ».

Les écosystèmes de fabrication intelligents font leurs débuts pour la première fois, combinant des équipements intelligents, la gestion de la nutrition numérique et des solutions carboneutres

Un centre mondial reliant les ressources dans le monde

Plus de 20 % des exposants proviendront de marchés internationaux à l'extérieur de la Chine. Le « Belt and Road Bakery Corridor » unique mettra en valeur un riche mélange de traditions de boulangerie mondiales et de fusion culturelle.

Les services commerciaux améliorés comprennent :

Jumelage d'entreprises multilingues

Services-conseils en logistique et en douane transfrontaliers

Programmes d'achat internationaux personnalisés

Une célébration du talent et de la créativité

Bakery China 2025 accueillera des concours prestigieux, comme Top Patissier of Asia 2025. Plus de 100 événements immersifs, dont le World Bread Competition China Team Selection et le Healthy bakery Festival, promettent une expérience dynamique semblable à un festival.

Les itinéraires de visite organisés offriront une exploration approfondie des éléments suivants :

Fabrication intelligente

Pâtisserie chinoise industrialisée

Innovation en matière de boulangerie-pâtisserie saine

Jumelage de précision et autonomisation numérique

Des acheteurs de premier plan des chaînes de vente au détail, des supermarchés et des plateformes de commerce électronique communiqueront avec les fournisseurs grâce à des services de jumelage précis, soutenus par des équipes multilingues.

L'iBakeryChina intégrera plus de 4 000 exposants et plus de 500 000 utilisateurs, offrant une expérience en ligne et hors ligne transparente.

Bakery China vise à devenir un super centre pour l'industrie mondiale de la boulangerie, en faisant la promotion de nouveaux produits, de nouvelles technologies et de nouvelles solutions. Il favorise des liens efficaces dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, permettant un développement de haute qualité grâce à un remue-méninges mondial sur l'avenir de la boulangerie.

