SHANGHAI, 27 février 2025 /CNW/ - La 27e boulangerie chinoise, prévue du 19 au 22 mai au National Exhibition and Convention Center (NECC) de Shanghai, se prépare à établir de nouvelles références dans l'industrie. Avec un espace d'exposition élargi de 330 000 mètres carrés et plus de 2 200 exposants avec des milliers de marques de près de 30 pays et régions participant, l'événement devrait attirer plus de 400 000 visites de plus de 130 pays.

Lancée en 1997, Bakery China a été la plus grande exposition de boulangeries au monde et une plateforme de premier plan pour les marques qui entrent sur les marchés chinois et asiatiques. L'événement de cette année mettra en vedette une vaste gamme de produits, dont des milliers font leurs débuts. Plus de 20 % des exposants sont des marques internationales d'Europe de l'Ouest, d'Amérique du Nord et d'Asie, entre autres.

L'exposition n'est pas seulement une question d'échelle; elle intègre divers aspects de l'industrie de la boulangerie, y compris des concours, des forums et d'autres événements de jumelage sur le thème de l'innovation et des marchés, avec la participation de plus d'un millier de chefs de file de l'industrie.

Créer un événement dynamique tout-en-un

Divers : l'événement comprend cinq compétitions thématiques, des douzaines de forums, de multiples espaces d'exposition de grappes industrielles, et plus encore. Avec le Top Patissier of Asia 2025, d'autres concours et forums, il attire plus de 1 000 chefs d'entreprise, experts de l'industrie et maîtres techniques. Cet événement intègre harmonieusement les expositions, les conférences, les concours, les vitrines et les marchés dans une célébration annuelle complète. En particulier, les Bakery China Innovation Awards reconnaissent les produits les plus novateurs et les plus prêts à être commercialisés de la chaîne d'approvisionnement de la boulangerie chinoise et ont attiré près de 200 entreprises.

Immersive : les participants peuvent interagir avec plus de 2 200 entreprises de la chaîne industrielle, participer à divers concours et observer de près des démonstrations techniques. Les zones thématiques, y compris "Innovative New Forces", "Pre-made Baking Experience" et "Healthy Baking Experience", présenteront les produits d'une manière qui met en évidence l'intégration profonde de l'application des produits et des tendances de consommation.

Plus de 30 forums aborderont des sujets comme la boulangerie préfabriquée, la boulangerie saine et la marque privée, en mettant l'accent sur l'innovation différenciée et les stratégies de marché pour doter les professionnels de connaissances stratégiques.

Soutien : l'exposition présentera également divers services visant à améliorer les liens commerciaux internationaux, y compris une zone de jumelage du commerce international, qui offrira des milliers de services de jumelage ciblés aux participants de l'industrie mondiale.

Combler les lacunes grâce à des solutions numériques avancées

Bakery China continue d'étendre et de perfectionner sa plateforme numérique de pointe, iBakeryChina. Elle stimule l'innovation dans l'industrie de la boulangerie avec plus de 4 000 fournisseurs, près d'un million d'acheteurs et de nombreuses listes de produits, offrant des solutions numériques personnalisées pour aider les entreprises à prospérer dans un marché concurrentiel.

Ma Og Chun, président de la Korea Bakery Association, a déclaré : « L'industrie du pain en Chine connaît une croissance rapide, avec une expansion importante par rapport à il y a quelques années seulement. » Entre-temps, un visiteur du Tadjikistan a félicité Bakery China pour l'équipement de pointe exposé.

Bakery China met l'accent sur l'innovation comme force motrice, créant de la valeur dans l'ensemble de la chaîne industrielle pour stimuler les mises à niveau et la croissance dans l'industrie de la boulangerie et le marché de la consommation.

