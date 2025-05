SHANGHAI, 27 mai 2025 /CNW/ - Bakery China 2025 a terminé son parcours record de quatre jours le 22 mai 2025 au National Exhibition and Convention Center (NECC) à Shanghai, réaffirmant son statut d'événement international de premier plan pour le développement des affaires et l'innovation industrielle dans les secteurs de la boulangerie et de la confiserie. Le salon a fourni des renseignements prospectifs grâce à des expériences immersives et pratiques et a favorisé les liens avec l'industrie mondiale, rassemblant le leadership éclairé chinois et international pour façonner l'avenir du domaine.

Accent mis sur l'innovation dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement

Organisée sous le thème Empowering Innovation, Bridging the Globe, Building the Future, l'édition de cette année a réuni plus de 2 200 exposants qui ont dévoilé plus de 10 000 innovations dans les domaines suivants :

Technologies d'ingrédients

Systèmes de cuisson intelligents

Formulations axées sur la santé

Solutions d'emballage écologiques

Outils numériques pour la transformation opérationnelle

L'exposition a été le pionnier de démonstrations interactives de « scénarios réels », notamment :

Chaînes de production automatisées alimentées par l'IA

Dégustations en direct de produits de boulangerie-pâtisserie à faible glycémie

Expériences de boulangerie en réalité augmentée (RA)

L'approche pratique a transformé le site en un laboratoire d'innovation dynamique, accélérant le passage de l'industrie des modèles à volume élevé aux solutions axées sur la valeur et la qualité.

Le lancement du « Belt and Road Bakery Corridor » renforce l'engagement mondial

Renforçant son rôle de plaque tournante mondiale de l'innovation, Bakery China 2025 a lancé son important « Belt and Road Bakery Corridor », qui met en lumière les échanges interculturels grâce à des ingrédients spécialisés, à des techniques patrimoniales et à la fusion culinaire East-meets-West.

L'exposition a attiré des acheteurs professionnels de plus de 130 pays et régions, facilitant plus de 3 000 séances de jumelage d'entreprises, notamment :

Négociations commerciales mondiales

Sommets sur l'approvisionnement des supermarchés

Forums de partenariat sur le commerce électronique

L'événement de cette année a renforcé la position de Bakery China en tant que principale plateforme mondiale pour le commerce et la collaboration transfrontaliers dans le domaine de la boulangerie.

Faire progresser l'industrie grâce à l'éducation, à la concurrence et à des zones axées sur l'expérience

Bakery China 2025 a renforcé sa position de principal centre de partage des connaissances de l'industrie, combinant des concours à enjeux élevés, des forums dirigés par des experts et des zones d'innovation pratique pour stimuler l'avancement mondial de la boulangerie.

Les concours sectoriels rehaussent la barre

Les événements de renom comprenaient :

Top Patissier of Asia 2025 , organisé en partenariat avec des associations de boulangerie de premier plan de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud

, organisé en partenariat avec des associations de boulangerie de premier plan de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud Qualifications nationales pour la Coupe du monde de la boulangerie et la Coupe du monde de la pâtisserie

et la Concours de talents émergents dans les secteurs de la pizza artisanale, du café de spécialité et de la pâtisserie de prochaine génération

Forums sur le leadership éclairé

Plus de 20 séances de conférence ont porté sur des sujets essentiels dans l'ensemble de la chaîne de valeur :

Solutions de vente au détail alimentées par l'IA

Percées dans l'emballage durable

Stratégies de transformation numérique de bout en bout

Analyse du paysage réglementaire

Des centaines d'experts de l'industrie ont fourni des renseignements exploitables, attirant un nombre record de décideurs et de professionnels de haut niveau.

Innovation immersive présentée

Des zones spéciales ont offert un apprentissage expérientiel :

Conférence sur l'innovation dans le secteur de la boulangerie en Chine - Mettre en lumière les entreprises en démarrage perturbatrices et les technologies émergentes

- Mettre en lumière les entreprises en démarrage perturbatrices et les technologies émergentes Corridor de boulangerie-pâtisserie Belt and Road - Un voyage culinaire à travers les traditions mondiales de boulangerie-pâtisserie

- Un voyage culinaire à travers les traditions mondiales de boulangerie-pâtisserie 7e Festival du pain et du café - Expériences destinées aux consommateurs favorisant la notoriété des catégories

Bakery China continue d'établir le programme pour l'avenir de l'industrie. La participation record de cette année démontre le rôle croissant de l'événement dans l'élaboration de normes mondiales grâce à la collaboration ouverte et au leadership technologique.

Inscrivez la prochaine étape à votre calendrier :

Bakery China Autumn 2025 et China Home Baking Show 2025, du 17 au 19 octobre 2025, au Wuhan International Expo Center

17 au 19 octobre 2025, au Wuhan International Expo Center 28e édition de Bakery China, du 20 au 23 mai 2026, au NECC, à Shanghai

