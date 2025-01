OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 7 janv. 2025 /CNW/ - Le Canada ne peut pas déterminer ce qui est le mieux pour les enfants des Premières Nations, mais il a un rôle important à jouer pour ce qui est de réparer les injustices et de soutenir les familles des Premières Nations. Aujourd'hui, les Chiefs of Ontario, Nishnawbe Aski Nation et le Canada sont heureux d'annoncer qu'ils continueront à travailler en tant que partenaires en vue d'un changement transformateur sur la réforme à long terme du Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations.

Les Chiefs of Ontario et Nishnawbe Aski Nation ont soutenu et ratifié les réformes énoncées dans l'Entente définitive sur la réforme à long terme du programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, conclue en juillet 2024.

Tout comme le Canada, les Chiefs of Ontario et Nishnawbe Aski Nation continuent de croire que l'entente définitive représente un changement historique et transformateur dans l'approche de son programme de services à l'enfance et à la famille et qu'elle permettrait aux Premières Nations de déterminer elles-mêmes la meilleure façon de fournir de tels services. Par conséquent, ils continueront à travailler avec le Canada pour parvenir à une entente dans le cadre des dispositions existantes de l'Entente définitive, dont le financement prévu dans l'entente pour les Premières Nations de l'Ontario.

Ces négociations garantiront la viabilité à long terme des investissements clés déjà réalisés pour éviter que les enfants ne soient pris en charge, pour permettre aux Premières Nations de disposer d'une certaine souplesse dans l'utilisation de leurs ressources visant à aider leurs enfants qui sont actuellement pris en charge à rester en contact avec leur famille et leur communauté, et d'aider les jeunes adultes à faire la transition vers l'indépendance.

Citations

« Notre priorité demeure la réduction du nombre d'enfants des Premières Nations pris en charge par des organismes mandatés par la province. Nos communautés exerceront leur droit à l'autodétermination quant à l'incidence du programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations sur les communautés de l'Ontario. Il faut absolument veiller à ce que les programmes relèvent de la compétence des Premières Nations. Notre mandat consiste maintenant à veiller à ce que les enfants et les familles de l'Ontario puissent s'épanouir, bénéficier d'une continuité culturelle et établir les conditions nécessaires à la guérison de communautés saines. »

Ontario Regional Chief Abram Benedict

Chiefs of Ontario

« Nos dirigeants nous ont donné le mandat clair de rejeter le statu quo et d'affirmer leur autorité dans le contrôle de la prise en charge et du bien-être de leurs enfants. Il est regrettable que nous n'ayons pas pu nous entendre sur une entente nationale, mais nous croyons fermement que cette nouvelle voie est le meilleur moyen d'apporter des changements significatifs à la prestation des services de protection de l'enfance dans nos nations en Ontario. Nous nous engageons à poursuivre ce travail dans le cadre d'un processus de collaboration afin de garantir que nos familles puissent avoir accès aux mesures de soutien dont elles ont besoin et que nos enfants restent dans leurs communautés. »

Grand Chief Alvin Fiddler

Nishnawbe Aski Nation

« Aujourd'hui marque une étape importante alors que les Chiefs of Ontario et Nishnawbe Aski Nation vont de l'avant en partenariat avec le Canada afin d'améliorer la vie des familles des Premières Nations de l'Ontario. L'avenir de toutes nos communautés dépend de la santé des familles et des enfants, et j'ai bon espoir que nous parviendrons à une entente qui permettra à toutes les Premières Nations de jouir de cette réalité. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

En bref

Depuis la décision rendue en 2016 par le Tribunal canadien des droits de la personne, le Canada a tout mis en œuvre pour parvenir à une résolution juste, équitable et globale sans recourir aux tribunaux, notamment en garantissant des niveaux de financement sans précédent et en multipliant par cinq le budget global du programme depuis 2015.

décision rendue en 2016 par le Tribunal canadien des droits de la personne, le Canada a tout mis en œuvre pour parvenir à une résolution juste, équitable et globale sans recourir aux tribunaux, notamment en garantissant des niveaux de financement sans précédent et en multipliant par cinq le budget global du programme depuis 2015. S'il avait été approuvé par les dirigeants des Premières Nations et le Tribunal canadien des droits de la personne, l'entente définitive proposée aurait légalement obligé le Canada à fournir 47,8 milliards de dollars en financement stable et prévisible sur une période de 10 ans afin de mettre en place un programme entièrement réformé qui réduirait le nombre d'enfants des Premières Nations pris en charge et maintiendrait les liens entre les enfants et leurs familles, leurs communautés et leurs cultures.

