Chez Vooban, l'IA transforme les emplois plus qu'elle ne les remplace

L'entreprise québécoise a actuellement 70 postes ouverts et observe une profonde évolution des rôles à travers l'organisation

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Alors que les débats entourant l'intelligence artificielle portent souvent sur les pertes d'emplois liées à l'automatisation, Vooban observe une réalité bien différente sur le terrain. L'entreprise technologique établie à Québec, spécialisée en intelligence artificielle, est actuellement en forte croissance et cherche à pourvoir 70 postes afin d'augmenter ses effectifs de plus de 30 %.

Depuis plusieurs mois, Vooban a entrepris l'implantation d'agents IA dans chacun de ses départements. Résultat : certaines tâches ont effectivement été automatisées, mais plusieurs rôles ont surtout été profondément transformés, donnant naissance à de nouveaux besoins humains, de nouvelles expertises et de nouvelles façons de travailler.

« Nous vivons actuellement une transformation beaucoup plus nuancée que le discours dominant sur l'IA. Oui, certaines tâches disparaissent, mais nous voyons surtout apparaître de nouveaux besoins stratégiques, davantage de spécialisation et une redéfinition du rôle des humains dans l'organisation. L'IA devient un levier qui amplifie les capacités des équipes plutôt qu'un simple outil de remplacement », affirme Hugues Foltz, vice-président exécutif chez Vooban.

Des exemples concrets à travers l'entreprise

Cette transformation est déjà visible dans plusieurs équipes :

En marketing, une même personne gère aujourd'hui neuf comptes de médias sociaux au lieu de deux auparavant, soit une productivité multipliée par 4,5 grâce à l'utilisation d'agents IA.

En rédaction, Vooban avait fermé un poste l'an dernier. Celui-ci vient toutefois d'être rouvert afin de répondre à de nouveaux besoins liés à l'optimisation de contenus pour les grands modèles de langage (LLM), où la touche humaine devient encore plus stratégique.

Même l'équipe comptable utilise désormais GitLab -- une plateforme traditionnellement réservée aux développeurs -- afin d'automatiser certains processus internes et gagner en efficacité.

Vooban a lancé son département IA dès 2017, mais selon Hugues Foltz, la transformation actuelle dépasse tout ce que l'entreprise avait connu jusqu'ici.

« Nous sommes entrés dans une nouvelle phase où l'IA ne touche plus uniquement les équipes techniques. Tous les départements sont concernés et les employés développent rapidement de nouvelles compétences. Les profils que nous recrutons aujourd'hui sont très différents de ceux que nous recherchions il y a à peine un an », ajoute-t-il.

Une réalité qui rejoint les constats de la Banque du Canada

Cette expérience terrain rejoint plusieurs constats récemment partagés par la Banque du Canada concernant les effets actuels de l'IA sur le marché du travail canadien.

Selon les données citées par l'institution, près de 90 % des entreprises canadiennes ayant adopté l'IA n'ont observé aucun impact sur leurs niveaux d'emploi et environ 4 % ont signalé des créations de postes.

La Banque du Canada souligne également que l'IA transforme davantage les tâches qu'elle ne remplace entièrement les travailleurs. Les gains observés se situent notamment dans l'automatisation de tâches répétitives, l'analyse de données, la rédaction ou l'amélioration de la qualité du travail.

Un sondage d'Indeed cité par la Banque du Canada révèle par ailleurs que 57 % des Canadiens utilisant l'IA au travail estiment gagner entre une et deux heures par jour, tandis que 22 % évaluent ces gains entre trois et cinq heures quotidiennement.

Une transformation appelée à s'accélérer

Cette réalité s'inscrit également dans les ambitions dévoilées cette semaine par le gouvernement du Canada dans le cadre de sa nouvelle stratégie canadienne en intelligence artificielle, qui vise notamment à :

créer jusqu'à 90 000 emplois et opportunités de travail liés à l'IA pour les jeunes Canadiens;

soutenir la création de jusqu'à 250 000 nouveaux emplois grâce à l'adoption de l'IA;

faire passer l'adoption de l'IA dans les entreprises canadiennes de 12 % à plus de 50 % d'ici 2030;

améliorer l'accès des PME canadiennes aux infrastructures de calcul afin d'accélérer l'adoption et la commercialisation de l'IA.

Pour Vooban, ces orientations confirment que le véritable enjeu des prochaines années ne sera pas uniquement l'automatisation, mais surtout l'adaptation rapide des compétences et des organisations.

À propos de Vooban

Basé au Canada, pôle mondial de l'intelligence artificielle (IA), Vooban est un leader national et un pionnier dans l'IA appliquée. L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement des organisations pour le développement et l'implantation de projets d'IA pour améliorer leur productivité. Avec pour mission de favoriser l'innovation, Vooban exploite des technologies de pointe telles que l'IA, l'analyse de données, l'Internet des objets (IoT) et l'infonuagique pour créer des applications à fort impact.

SOURCE Vooban

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