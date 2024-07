De récentes acquisitions exposées au Musée des beaux-arts du Canada

OTTAWA, ON, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présente CHEZ-SOI : un lieu de partage et d'ancrage, une exposition mettant en lumière de récentes acquisitions du MBAC qui explore l'idée du chez-soi comme un lieu fertile, mais fragile. S'ouvrant le 2 août, l'exposition se poursuit jusqu'au 15 décembre 2024.

Les six artistes en vedette dans l'exposition -- Sarah Anne Johnson (établie à Winnipeg), Jimmy Manning (Inuk, établi à Kinngait [Cape Dorset]), Siwa Mgoboza (Hlubi, basé à Le Cap), Curtis Talwst Santiago (d'origine trinidadienne, basé à Edmonton), Frank Shebageget (Anishinaabe, établi à Ottawa) et Pamela Phatsimo Sunstrum (née au Botswana, maintenant basée à La Haye) -- illustrent la portée mondiale des pratiques artistiques fondées sur les préoccupations locales et communautaires.

Les 16 œuvres exposées, réalisées en divers médiums comme la photographie, la sculpture, la peinture et la gravure, ont été acquises par le Musée des beaux-arts du Canada entre 2020 et 2024.

CHEZ-SOI : un lieu de partage et d'ancrage suggère qu'un chez-soi est un lieu qui inspire le respect, nourri d'expériences, de valeurs et de souvenirs partagés. À travers leurs œuvres, les artistes rappellent de précieux souvenirs liés au chez-soi collectif et individuel en résistance à l'héritage destructeur des programmes gouvernementaux sur leurs communautés. Elles rappellent aussi qu'un lieu non humain, comme la nature, est un lieu partagé par plusieurs espèces.

« Cette exposition invite le public à prendre son temps et à réfléchir à la signification du chez-soi dans le contexte actuel et à comprendre comment la notion du chez-soi peut varier selon les personnes. Les artistes que nous présentons s'inspirent de leurs propres expériences et racines pour exprimer la notion du chez-soi de diverses manières », a souligné Andrea Kunard, conservatrice principale, Photographies, au MBAC. « Cette exposition est aussi une occasion unique de découvrir, dans un même espace, comment les plus récentes acquisitions du MBAC reflètent certaines des préoccupations les plus pressantes des pratiques artistiques contemporaine. »

« Cette exposition présente ces œuvres nouvellement acquises en dialogue avec des pratiques curatoriales décoloniales et des pratiques critiques dynamiques ancrées dans les concepts de création de lieux et d'appartenance », a déclaré Rachelle Dickenson, conservatrice associée, Voies autochtones et décolonisation au MBAC. « Les artistes Inuk, anichinabé, canadiens, et hlubi nous offrent une mosaïque de perspectives uniques sur la signification du chez-soi, et nous sommes heureux d'attirer l'attention bien méritée sur ces artistes. »

CHEZ-SOI : un lieu de partage et d'ancrage reçoit le soutien du Programme de photographie Banque Scotia au MBAC. L'exposition est le fruit d'une collaboration entre les départements de l'art contemporain, des Voies autochtones et décolonisation (VAD) et de la photographie du MBAC, représentés par Andrea Kunard, conservatrice principale, Photographies ; Wahsontiio Cross, Rachelle Dickenson et Jocelyn Piirainen, conservatrices associées, VAD ; Ooleepeeka Eegeesiak, adjointe à la conservation, VAD ; Stephanie Burdzy, conservatrice adjointe, Art contemporain, et Jasmine Inglis, conservatrice adjointe, Art contemporain et photographies.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir plus, visitez le site beaux-arts.ca.

