SHANGHAI, 24 avril 2025 /CNW/ - Le 23 avril, journée d'ouverture du Salon de l'auto de Shanghai, Chery a dévoilé sa nouvelle stratégie mondiale sous le thème « Naviguer dans l'avenir », annonçant son ambition de réaliser des ventes mondiales annuelles d'un million de véhicules d'ici deux ans. La marque a également lancé sa toute première série de prises. À ce jour, Chery a été largement reconnue par près de 3 000 concessionnaires, des médias nationaux et internationaux de premier plan et des utilisateurs de marques dans 97 pays. Ancrée dans ses valeurs fondamentales « sûres et familiales », Chery s'engage à faire progresser l'égalité des technologies hybrides et à approfondir les opérations localisées, en s'efforçant de devenir le choix de confiance des utilisateurs familiaux dans le monde entier. Grâce à l'innovation technologique et à l'expansion de sa gamme de produits, Chery vise à devenir un « chef de file mondial de la technologie ».

Événement de lancement de la marque Chery au Salon de l’auto de Shanghai 2025 (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Lors du Shanghai Auto Show, Chery a présenté ses véhicules Chery Super Hybrid (CSH) : TIGGO7 CSH, TIGGO8 CSH et TIGGO9 CSH. La première phase du défi d'endurance « Voyage sans tracas à horizon infini » s'est achevée avec succès avant l'événement, le TIGGO9 CSH et le ARRIZO8 CSH établissant des records impressionnants, atteignant une très longue autonomie de plus de 1 400 km et un ultra-grandune faible consommation de carburant de seulement 4,2 L par 100 km. Pour renforcer davantage son éthique « familiale », Chery lancera des initiatives comme le défi de sécurité « Mission impossible » et la « vie sans limites », offrant des expériences de mobilité exceptionnelles aux familles du monde entier.

En 2024, Chery a réalisé des ventes mondiales de 640 000 unités, et le TIGGO7 est devenu le VUS de catégorie A le plus vendu. La marque a également fait une percée réussie sur le marché européen. Soutenue par un réseau mondial de recherche et développement (R-D) couvrant 8 centres de recherche, 10 bases de production et centres de composants régionaux, Chery incarne sa philosophie « In somewhere, For somewhere », qui consiste à adapter ses solutions aux marchés locaux et à renforcer sa stratégie de mondialisation.

En s'étendant à de nouveaux segments, Chery a présenté sa toute nouvelle gamme de camionnettes, HIMLA, au Shanghai Auto Show. Conçue pour une utilisation tout-terrain et multi-scénarios, la série, inspirée de l'Himalaya, comprend des groupes motopropulseurs à essence, diesel et nouvelles énergies, conduisant la catégorie de ramassage vers une transformation haut de gamme axée sur les passagers. Cette mesure diversifie davantage le portefeuille mondial de produits de Chery.

Chery a également présenté ses progrès en matière d'IA grâce à des expositions comme le robot AiMOGA et le chien robot, offrant un aperçu de sa vision de l'avenir de la mobilité. Grâce à son positionnement familial, à ses capacités mondiales de recherche et développement et à sa stratégie de produits diversifiée, Chery trace une voie claire pour l'avenir. Ce lancement stratégique pourrait marquer un moment charnière dans sa quête de rivaliser avec les meilleurs constructeurs automobiles au monde.

