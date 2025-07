JAKARTA, Indonésie, 24 juillet 2025 /CNW/ - Le 23 juillet, le Salon international de l'automobile de Jakarta a été le théâtre des débuts remarqués à l'étranger de LEPAS, une marque lancée en avril dernier en Chine par le groupe Chery afin de renforcer sa stratégie de mondialisation.

LEPAS apporte une touche de couleur au Salon international de l’automobile de Jakarta (PRNewsfoto/Chery Group)

LEPAS a volé la vedette avec sa philosophie de marque « UNE VIE HAUTE EN COULEURS, UNE CONDUITE MAÎTRISÉE », mise en avant par un kiosque aux couleurs vives, à l'esthétique léopard et des interactions immersives. Sa gamme complète de produits a fait une entrée remarquée : le L8 pour ceux qui recherchent un style de vie élégant, le L6 comme poste de travail mobile pour les créateurs et le L4 pour les jeunes conducteurs raffinés. Ces débuts, qui incarnent une mobilité élégante, ont été un moment fort du salon.

Zhong Wei, chef de la direction adjoint de LEPAS, a souligné que les jeunes élites urbaines recherchent des voitures qui correspondent à leur esthétique et à leur style de vie, et pas seulement à leurs spécifications techniques. Conçue pour les « maîtres de la vie raffinée », LEPAS allie technologie et chaleur dans sa philosophie de marque afin de redéfinir la mobilité. Pour LEPAS, la « maîtrise » reflète une attitude face à la vie : les voitures sont un prolongement de notre vie, et une vie raffinée est accessible à tous ceux qui aspirent à mieux.

Le L8, modèle phare de la marque, incarne cette vision. Avec son esthétique léopard (carrosserie épurée, phares verticaux, calandre arrondie), il allie puissance et élégance. Un partenariat avec Miss Univers renforce son image de raffinement.

Axé sur le confort, l'intérieur spacieux et le poste de conduite convivial du L8 créent un « troisième espace raffiné », adaptable au travail ou à la détente. Sa « super plateforme tous scénarios » développée en interne permet de rouler aussi bien en ville qu'à la campagne, tandis que le système hybride ultra-efficace de Chery garantit une efficacité élevée, une faible consommation de carburant et une grande autonomie, incarnant ainsi la valeur technologique.

Forte de 22 ans d'avance dans l'exportation de véhicules particuliers en Chine et de la confiance de 5 millions d'utilisateurs, LEPAS accélère sa mondialisation. Zhong Wei prévoit de s'implanter en Europe, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient dans les trois prochaines années. « LEPAS souhaite co-créer un style de vie raffiné qui marquera notre époque et apportera de la couleur au monde », a-t-il déclaré.

À propos du groupe Chery

Le groupe Chery est une marque automobile de premier plan en Chine. Sa filiale, Chery Automobile, fondée en 1997, est l'une des premières marques chinoises à avoir dépassé le million, les 3 millions et les 5 millions de véhicules vendus. Le groupe Chery est devenu un groupe diversifié dont l'industrie automobile est le cœur de métier. Ses activités s'étendent à 120 pays et régions à travers le monde. Il occupe la première place des exportations de véhicules particuliers parmi les marques chinoises depuis 22 années consécutives, avec plus de 5 millions d'utilisateurs à l'étranger.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2737465/1.jpg

SOURCE Chery Group

PERSONNE-RESSOURCE : Kelvin, +86-13602457596, [email protected]