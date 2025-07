JAKARTA, Indonésie, le 18 juill. 2025 /CNW/ - En avril de cette année, Chery Group a officiellement dévoilé sa nouvelle marque LEPAS, entamant son parcours mondial pour offrir des expériences de style de vie raffinées. En tant qu'étape clé de sa stratégie de mondialisation, LEPAS devrait faire ses débuts à l'étranger au Salon international de l'automobile d'Indonésie, qui débutera le 23 juillet.

Portefeuille de produits LEPAS (PRNewsfoto/Chery Group)

En choisissant l'Indonésie, le marché central de l'Asie du Sud-Est, pour ses débuts à l'étranger, la LEPAS démontre sa stratégie prospective et sa confiance inébranlable dans les marchés émergents du monde entier. Lors du Salon international de l'auto d'Indonésie de cette année, LEPAS donnera vie à sa philosophie de marque « Colorful Life, Masterful Drive » grâce à l'espace d'exposition le plus dynamique de l'événement. La marque transformera sa zone d'affichage en une piste de style de vie haut de gamme, où des couleurs audacieuses, une conception sophistiquée et des éléments interactifs se réuniront pour offrir une expérience véritablement immersive qui se distingue des démonstrations automobiles conventionnelles. Le concepteur en chef de la LEPAS sera également présent sur le site, amorçant des discussions approfondies avec les visiteurs et les représentants des médias afin d'explorer les possibilités infinies d'une mobilité élégante pour l'avenir.

Conformément à sa philosophie de développement « In Somewhere, For Somewhere », LEPAS s'intègre activement au marché indonésien en accélérant l'établissement d'un réseau complet de ventes et de services pour répondre précisément aux besoins des consommateurs locaux.

Lors de ce salon, LEPAS présentera son portefeuille de produits vedettes - L8, L6 et L4 - faisant leur première apparition collective. L8, un VUS de référence dans son segment, combine un style élégant à un poste de pilotage avant-gardiste, un confort spacieux et des caractéristiques de sécurité complètes, ce qui en fait un choix idéal pour les élites urbaines qui recherchent un mode de vie haut de gamme. Le salon accueillera également le lancement des tout nouveaux modèles L6 et L4. Grâce à des performances de pointe, ces véhicules étendront l'attrait de la LEPAS à des clients plus larges, des citadins avant-gardistes aux sophistiques à la recherche de l'individualité, offrant collectivement une expérience de marque haut de gamme qui allie une valeur exceptionnelle à une qualité supérieure pour les clients du monde entier.

La première mondiale de LEPAS n'est qu'un début. Faisant de l'Indonésie son tremplin stratégique, la marque fait progresser rapidement sa mission de devenir la « marque de choix pour les modes de vie haut de gamme » dans le monde entier. Lors de ce salon automobile, LEPAS dévoilera l'affichage le plus vibrant, non seulement en tant que spectacle visuel, mais aussi en tant que symbole de son engagement à explorer et à embrasser la vie colorée et la diversité culturelle. Propulsée par une technologie centrée sur l'humain et parlant le langage universel des couleurs, la LEPAS entreprend maintenant son voyage mondial à partir de la Chine, dirigeant une nouvelle génération d'urbanistes vers leur vision ambitieuse de la mobilité haut de gamme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2733942/LEPAS_product_portfolio.jpg

