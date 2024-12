WUHU, Chine, 20 décembre 2024 /CNW/ - Le 19 décembre, le centre de distribution régional de pièces de rechange du Chery Group au Moyen-Orient a officiellement ouvert ses portes, marquant l'établissement du plus grand entrepôt de pièces de rechange de la région par une marque automobile chinoise. Ce jalon représente une amélioration importante des capacités de service et de la réactivité de Chery sur le marché du Moyen-Orient. Il souligne également l'engagement de Chery envers sa mission de satisfaction de la clientèle, qui vise à offrir des véhicules de grande qualité et des expériences de service exceptionnelles aux clients du monde entier.

Le centre de distribution régional de pièces de rechange du Chery Group au Moyen-Orient a été officiellement inauguré. Le même jour, le Chery TIGGO 9 a été lancé simultanément aux Émirats arabes unis et au Koweït. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

L'établissement du centre de distribution régional de pièces de rechange du Moyen-Orient est un élément clé de la stratégie de mondialisation de Chery et démontre la compréhension approfondie de l'entreprise à l'égard des demandes du marché de la région. Stratégiquement situé près du port de Jebel Ali et de l'aéroport international Al Maktoum, cet emplacement de choix permet de répondre rapidement aux besoins du marché grâce à une distribution efficace et rapide des pièces de rechange. Le centre de distribution de pièces de rechange stocke plus de 20 000 types de pièces de rechange, couvrant une vaste gamme de modèles Chery disponibles au Moyen-Orient, assurant un approvisionnement rapide et précis.

Le centre régional de distribution de pièces de rechange du Moyen-Orient dispose d'installations logistiques de pointe et dispose de professionnels multilingues qui dépassent les normes de l'industrie. Avec 14 ports de répartition, le centre améliore considérablement le débit de fret. L'adoption d'un système de gestion logistique avancé et d'une structure d'entrepôt optimisée a permis de réaliser une percée en matière d'efficacité de la livraison, de réduire considérablement les cycles d'expédition et d'assurer un service plus rapide et plus efficace aux clients. De plus, le lancement du centre de pièces de rechange stimulera davantage la création de la marque et l'expansion du marché de Chery au Moyen-Orient, jetant ainsi des bases solides pour le développement à long terme de l'entreprise dans la région.

Le même jour, Chery a célébré un autre moment important : le lancement simultané du TIGGO 9 aux Émirats arabes unis et au Koweït. Guidé par le concept « Un pas en avant », le TIGGO 9 combine une qualité supérieure et une innovation de pointe tout en adoptant la philosophie selon laquelle la sécurité est le luxe ultime. Ce VUS haut de gamme élargit la gamme de produits de Chery au Moyen-Orient et répond à la demande croissante de véhicules haut de gamme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585287/image.jpg

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Yanru Li, [email protected]