DOWNERS GROVE, Illinois, 19 octobre 2024 /CNW/ - ChemPoint LLC (« ChemPoint »), une filiale d'Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou la « Société »), un important fournisseur mondial de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, et PLZ Corp (« PLZ ») sont heureux d'annoncer leur nouveau partenariat pour la vente, le marketing et la distribution des agents de démoulage alimentaire et substituts de dorure à l'œuf de premier plan de PLZ. La collaboration entre PLZ, un leader nord-américain dans la fabrication de produits en aérosol spécialisés, et Univar Solutions couvrira une vaste région géographique, notamment les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Amérique du Sud et les Caraïbes.

Par-Way Tryson Company, qui fait maintenant partie de la famille PLZ Corp, est connue pour sa fabrication d'un solide portefeuille d'aides et d'ingrédients de transformation alimentaire. Dans le cadre de la nouvelle entente, ChemPoint fournira les agents de démoulage alimentaire tout usage de VegaleneMD, les agents de démoulage de pain et de gâteau Bak-kleneMD, les agents de transformation alimentaire Par-WayMD et le substitut à la dorure à l'œuf Bake-SheenMD.

Nick LeVasseur, directeur national principal des ventes chez PLZ Corp, a déclaré : « PLZ Corp, anciennement Par-Way Tryson, est très enthousiaste à l'égard de notre partenariat avec ChemPoint. En tant que partenaire de distribution pour les ingrédients industriels/en vrac, le vaste réseau de l'empreinte de ChemPoint permettra à nos produits de démoulage et de boulangerie de pointe de joindre un auditoire plus vaste. Avec PLZ axé sur la fabrication, ChemPoint sera en mesure de gérer la partie expédition dans des régions que PLZ ne peut pas toujours atteindre. »

ChemPoint s'engage à fournir des ingrédients de haute qualité à ses clients grâce à un processus de vérification rigoureux et à une sélection minutieuse des partenaires producteurs. Le partenariat avec PLZ Corp renforce l'engagement de ChemPoint à fournir aux clients des ingrédients de confiance. Apprenez-en davantage sur la façon d'établir des liens entre les produits spécialisés et les clients qui en ont besoin.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés qui présente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com.

À propos de ChemPoint

ChemPoint LLC, filiale d'Univar Solutions LCC, est une entreprise de distribution unique qui offre des services de marketing et de vente de produits chimiques fins et spécialisés en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. La Société entretient des relations exclusives en matière de gamme de produits avec des fabricants de premier plan, offrant des solutions sur mesure à plus de 90 fournisseurs partenaires et à plus de 200 gammes de produits à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site chempoint.com.

À propos de PLZ Corp

PLZ Corp, dont le siège social est situé à Downers Grove, en Illinois, est un leader nord-américain dans la fabrication de produits aérosols spécialisés. La Société développe, fabrique, emballe et distribue plus de 2 500 produits de marque et de marque privée pour les secteurs de la maison, des soins personnels, des services alimentaires, de l'automobile et de l'industrie. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web https://www.plzcorp.com/.

Énoncés et renseignements prospectifs

La présente communication contient des « énoncés prospectifs » en vertu de la loi applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la Société. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Tous les énoncés prospectifs contenus dans la présente communication sont assortis de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les énoncés prospectifs soient basés sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans la présente communication ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter le rapport annuel le plus récent de la Société et d'autres rapports financiers, y compris les renseignements présentés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doivent pas être considérés comme les points de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour tout énoncé prospectif.

