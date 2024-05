Chemin de fer de la Gaspésie - Québec poursuit le travail pour réhabiliter les structures ferroviaires entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé

GASPÉ, QC, le 6 mai 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce l'octroi d'un important contrat de près de 75 M$ pour le troisième et dernier tronçon du projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, soit les 127 km du corridor ferroviaire entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé.

C'est une entreprise locale située à Sainte-Flavie, Groupe Sema Structures Ferroviaires, qui sera responsable des chantiers dans les secteurs des villes de Grande-Rivière, Percé et Gaspé. Ces travaux visent la reconstruction de cinq ponceaux et d'un pont, de même que la réhabilitation de trois ponts ferroviaires. Il est prévu que les interventions débutent au cours de la période estivale et soient terminées d'ici la fin de 2026.

« La signature de ce contrat marque une nouvelle étape dans notre engagement d'assurer la réhabilitation du chemin de fer jusqu'à Gaspé. Nous sommes conscients de l'importance que revêt le retour du passage des trains dans la région pour le développement économique et touristique. Le chemin de fer de la Gaspésie est fort attendu par les citoyens, et notre gouvernement est fier de miser sur l'expertise d'une entreprise établie au Bas-Saint-Laurent pour assurer la poursuite des travaux. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette nouvelle étape nous rapproche de l'objectif ultime : le retour du train en Gaspésie. La réhabilitation du chemin de fer apportera des avantages économiques, sociaux et environnementaux importants. Cette annonce était très attendue par nos citoyens et je suis fière que notre gouvernement avance dans la concrétisation de ce projet d'une importance capitale pour l'avenir de notre région. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Le plus important chantier de transport de l'histoire moderne de la Gaspésie continue d'avancer rondement avec l'octroi de cet important contrat, qui fera en sorte de réhabiliter plusieurs infrastructures situées sur le 3e tronçon du chemin de fer entre Port-Daniel et Gaspé. Notre gouvernement croit que le chemin de fer peut devenir un élément majeur dans la poursuite de l'essor économique de la région et nous sommes déterminés à maximiser ses retombées. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

Le chemin de fer de la Gaspésie, qui s'étend sur 325 km entre Matapédia et Gaspé, est la propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable depuis 2015.

Le projet de réhabilitation se divise en 3 tronçons : Le tronçon 1 de Matapédia à Caplan - tronçon en exploitation; Le tronçon 2 de Caplan à Port-Daniel-Gascons - travaux en cours et mise en service prévue pour 2024; Le tronçon 3 de Port-Daniel - Gascons à Gaspé - travaux en cours et mise en service prévue pour 2026.

Un investissement total de 871,8 M$ a été confirmé par le gouvernement du Québec pour l'ensemble du projet.

Le gouvernement du Canada appuie le projet par le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) avec une contribution financière de 45,8 M$ allouée aux travaux de réparation et de consolidation du réseau entre Port-Daniel - Gascons et Gaspé, lequel a été extrêmement fragilisé par l'érosion et la submersion côtières au cours des dernières années.

