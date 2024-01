LA SOLUTION D'ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE DEL DE SOLLUM SÉLECTIONNÉE DANS LE CADRE D'UNE PRODUCTION DE CANNABIS UNIQUE EN SON GENRE.

MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Cheers Cannabis, le premier client de Sollum® dans le secteur du cannabis, se réjouit à la perspective de bénéficier de la précision que l'éclairage dynamique DEL de Sollum peut offrir pour augmenter la teneur en cannabinoïdes.

Des recherches menées par l'Université de Wageningen ont récemment indiqué que la mise en place de niveaux plus élevés de rouge lointain au cours de la phase initiale d'enracinement améliore l'enracinement sans provoquer d'élongation excessive des tiges. Des études menées en Italie, en Israël et au Canada ont toutes démontré que l'ajustement du spectre lumineux peut permettre aux producteurs d'améliorer le profil cannabinoïde de la fleur. Ce niveau de contrôle spectral est d'une importance capitale pour les consommateurs qui exigent de plus en plus d'uniformité et de précision dans la teneur en THC et en CBD.

En activité depuis 2018, Cheers Cannabis est une entreprise familiale basée à Varennes, au Québec (Canada). L'équipe est composée d'un groupe de producteurs chevronnés et passionnés, spécialisés dans la production en intérieur de cannabis à usage récréatif et médical. Reconnue comme l'une des industries parmi les plus compétitives et les plus complexes, la production de cannabis exige un environnement hautement contrôlé et les producteurs font face à une pression constante pour innover et mettre à jour leur technologie afin de soutenir leur activité. Cheers Cannabis installera la solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum dans l'une de ses six salles de culture.

Un nombre croissant de recherches soutient que l'éclairage dynamique peut améliorer significativement la production de cannabis, en particulier la capacité d'adapter le spectre de la lumière aux différentes phases de croissance, pour ainsi aider les producteurs à favoriser une production spécifique de cannabinoïdes. Par exemple, des recherches menées par l'Université de Wageningen ont récemment indiqué que la mise en place de niveaux plus élevés de rouge lointain au cours de la phase initiale d'enracinement améliore l'enracinement sans provoquer d'élongation excessive des tiges. Des études menées en Italie, en Israël et au Canada ont toutes démontré que l'ajustement du spectre lumineux peut permettre aux producteurs d'améliorer le profil cannabinoïde de la fleur. Ce niveau de contrôle spectral est d'une importance capitale pour les consommateurs qui exigent de plus en plus d'uniformité et de précision dans la teneur en THC et en CBD.

« Notre équipe est toujours à la recherche de moyens d'innover dans notre production de cannabis et d'investir dans de nouvelles technologies", déclare Kevin Laliberté, responsable de la production chez Cheers Cannabis. « C'était un choix évident pour nous d'investir dans la solution dynamique DEL de Sollum, car elle nous offre la possibilité de peaufiner nos recettes de lumière avec une précision inégalée afin de cibler des cannabinoïdes spécifiques, ce qui nous confère un énorme avantage par rapport à la concurrence. »

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec notre premier client dans l'industrie du cannabis », déclare Rose Séguin, agronome pour Sollum Technologies. « Il est de plus en plus reconnu que la qualité de la lumière a un impact sur la croissance des plantes en fonction du stade de croissance et de la variété de cannabis. La possibilité de moduler le spectre et l'intensité de l'éclairage d'appoint donne aux producteurs la flexibilité d'expérimenter et de s'adapter à l'évolution de la recherche. »

Les produits Cheers Cannabis sont disponibles à la SQDC et dans des comptoirs médicaux.

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise est basée à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

