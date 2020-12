Chase, Air Canada et Mastercard annoncent un partenariat pour une carte de crédit aux États-Unis

L'accord pluriannuel mettra à la portée des clients américains des primes avantageuses et la flexibilité du programme de fidélité Aéroplan, récemment remanié par la société aérienne

WILMINGTON, Del., MONTREAL et PURCHASE, N.Y., le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Chase, le plus grand émetteur de cartes comarquées, et Air Canada, principale société aérienne du Canada et membre cofondateur du réseau Star Alliance, ont annoncé un partenariat stratégique qui fera de Chase l'émetteur exclusif de la carte de crédit Aéroplan américaine du transporteur aérien. Dans le cadre de ce partenariat, Mastercard deviendra le réseau de paiement unique pour la nouvelle offre aux États-Unis.

Cette annonce a lieu un mois après qu'Air Canada a lancé son programme de fidélité Aéroplan transformé, qui offre plus de valeur, une plus grande flexibilité, un accès inégalé aux services d'Air Canada et des primes aériennes avec plus de 35 sociétés aériennes partenaires.

« Nous sommes heureux de nous associer à Chase et à Mastercard pour notre carte de crédit comarquée américaine. Les nombreuses qualités de Chase, comme sa capacité d'innovation numérique, l'excellence de son service clientèle et sa renommée mondiale, nous aideront à fournir un service de premier ordre aux membres Aéroplan installés aux États-Unis, a déclaré Mark Nasr, vice-président - Fidélisation et Commerce électronique, d'Air Canada. Le programme Aéroplan transformé, combiné à ce partenariat, favorisera considérablement la croissance et la fidélité, avec un intérêt particulier pour plus de deux millions de résidents américains qui entretiennent des liens étroits des deux côtés de la frontière. »

« Nous sommes enchantés de collaborer avec Air Canada, une entreprise que nous admirons beaucoup, afin de proposer cette carte de crédit aux consommateurs américains, a affirmé Ed Olebe, président des cartes comarquées de Chase. Nous sommes impatients de fournir conjointement des avantages innovants et des primes flexibles liés au programme de fidélité Aéroplan transformé. »

« Mastercard, Air Canada et Chase partagent le même engagement : donner la priorité au titulaire de carte, en lui offrant des expériences enrichissantes qui correspondent à ses achats du quotidien et à ses passions, a précisé Linda Kirkpatrick, présidente - Émetteurs américains à Mastercard. Nous avons hâte de travailler avec ces partenaires formidables pour fournir une proposition de valeur convaincante à laquelle les titulaires de carte pourront s'identifier. »

Aéroplan deviendra également un partenaire de transfert du programme Ultimate Rewards de Chase à la fin de 2021.

La carte de crédit Aéroplan de Chase devrait être lancée à la fin de 2021.

À propos de Chase

Chase est l'entreprise bancaire américaine commerciale et grand public de JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM), un leader mondial des services financiers, à la tête d'actifs de 3,2 billions de dollars et des activités dans le monde entier. Au service de près de la moitié des foyers américains, Chase offre une large gamme de services financiers, dont des services bancaires personnels, des cartes de crédit, des hypothèques, du financement automobile, des conseils en investissement, des prêts aux petites entreprises et le traitement des paiements. Avec plus de 4 900 succursales dans 38 États et dans le district de Colombia, ainsi que 16 000 guichets automatiques et des services mobiles, en ligne et par téléphone, les clients peuvent décider eux-mêmes des conditions dans lesquelles ils souhaitent effectuer des opérations bancaires. Plus d'information à chase.com.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

À propos de Mastercard

Mastercard est une entreprise technologique mondiale dans le secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et à soutenir une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les opérations sûres, simples, intelligentes et accessibles. Grâce à des données et à des réseaux sécurisés, des partenariats et de la passion, nos innovations et nos solutions aident les particuliers, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Notre quotient de considération inspire notre culture, ainsi que toutes les activités au sein de notre entreprise et à l'extérieur de celle-ci. Par notre présence dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable qui ouvre des possibilités inestimables pour tous.



www.mastercard.com

