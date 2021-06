Charlotte Lemieux de l'Université Laval obtient la Bourse de recherche UMQ 2021

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est fière de décerner, en partenariat avec Énergir, la Bourse de recherche UMQ 2021 à madame Charlotte Lemieux, étudiante au baccalauréat en génie civil à l'Université Laval.

Dans le cadre de son mémoire de maîtrise, qu'elle entreprendra dès septembre à Polytechnique Montréal, Madame Lemieux s'intéressera à la conception d'un corridor multiservice pour la gestion des eaux pluviales et la mobilité active à Montréal. La candidature de Madame Lemieux s'est démarquée par sa grande qualité et sa pertinence académique. Les membres du jury ont été interpellés par la perspective intégrée et innovante de son projet de recherche, sa pertinence pour plusieurs enjeux d'actualité et son utilité pour les municipalités du Québec. Une vidéo présentant la lauréate 2021 est disponible en ligne ici.

Au total, 14 personnes ont soumis leur candidature cette année. Les membres du jury ont apprécié la qualité et la diversité des projets de recherche. Parmi quelques-uns des sujets traités, on retrouve notamment les changements climatiques, la gestion municipale, les communications politiques et la gestion des matières résiduelles.

Les membres du jury ayant participé à l'étude des dossiers sont messieurs Pierre Delorme, professeur honoraire au Département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM), Jasmin Savard, directeur général de l'UMQ, et Frédéric Krikorian, vice-président, Développement durable, Affaires publiques et gouvernementales chez Énergir.

« J'ai eu l'honneur de recevoir la Bourse de recherche UMQ qui me permettra d'entamer mon projet de maîtrise portant sur la conception d'un corridor multiservice pour la gestion des eaux pluviales et la mobilité active à Montréal. L'étude contribuera à outiller les municipalités dans le développement du transport et de la mobilité, l'aménagement du territoire et l'urbanisme ainsi que la planification d'infrastructures adaptées aux enjeux modernes. En offrant cette bourse interdisciplinaire, l'Union des municipalités du Québec soutient, encore une fois, des projets novateurs soucieux de l'environnement et des communautés locales », a déclaré madame Charlotte Lemieux, lauréate de l'édition 2021 de la Bourse de recherche UMQ.

« L'UMQ est fière de soutenir encore cette année la relève et de valoriser la recherche universitaire sur des questions au cœur de l'action municipale. Alors que les élues et élus locaux font face à de nouveaux défis et à des responsabilités croissantes, il est essentiel de développer des connaissances qui pourront guider les politiques publiques municipales afin que celles-ci contribuent encore davantage à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens », a ajouté le directeur général de l'UMQ et membre du jury, monsieur Jasmin Savard.

« Toutes nos félicitations à Mme Charlotte Lemieux pour l'obtention de la Bourse de recherche UMQ 2021, qui lui permettra d'approfondir la question des corridors multiservices en milieu urbain. Ses travaux permettront de répondre aux enjeux d'intégration de la planification des transports et des infrastructures souterraines dans une perspective de développement durable et pourront être utiles à plusieurs municipalités. Énergir est fière de contribuer à l'avancement des politiques publiques et de permettre aux administrations municipales québécoises d'offrir de meilleurs services et ainsi améliorer la qualité de vie de leurs citoyens », a conclu monsieur Frédéric Krikorian, vice-président, Développement durable, Affaires publiques et gouvernementales chez Énergir.

À propos de la Bourse de recherche UMQ

D'une valeur de 10 000 $ et remise grâce au soutien financier d'Énergir, la Bourse de recherche UMQ a été créée en 2019, à l'occasion du centenaire de l'Union. Elle vise à améliorer la connaissance sur les municipalités, en appuyant financièrement une étudiante ou un étudiant à la maîtrise dont le projet de recherche porte sur les municipalités québécoises.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

