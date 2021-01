Charles Morissette, de Montréal, effectue un stage prestigieux à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Originaire du quartier Ahuntsic, Charles Morissette fait partie de la cohorte 2020-2021 du programme de stages de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Ce stage unique permet à cinq personnes de plonger au cœur de la vie parlementaire à l'Assemblée nationale, en plus d'obtenir une bourse de 24 000 $.



Commencé en septembre 2020, le stage de Charles consiste à :



appuyer un député du gouvernement et un député de l'opposition avec qui il est jumelé;

participer à des missions exploratoires virtuelles, à analyser différents systèmes parlementaires et à rencontrer des acteurs de la vie politique;

rédiger un essai sur un sujet lié à la démocratie.

Voici son témoignage : « Que ce soit pour les rencontres, le travail avec les parlementaires, l'accès unique à l'Assemblée nationale ou le regard incomparable sur l'actualité politique du Québec, le stage est une occasion en or pour toute personne ayant un intérêt envers la sphère politique du Québec. Chaque moment du stage devient pour nous une possibilité de découvrir, au sein de cette institution marquée par son unicité, quelque chose de nouveau et d'approfondir nos connaissances sur les enjeux de société du Québec. Au-delà de cela, la variété de dossiers sur lesquels nous sommes amenés à travailler nous permet non seulement d'acquérir une maitrise de plusieurs sujets, mais aussi de développer nos compétences professionnelles. »



Charles partage cette expérience exceptionnelle avec quatre stagiaires : Anne Leblanc de Saint-Eustache, Félix Bélanger de Québec, Sandrine Jouis de Sept-Îles et Olivier Montreuil

de Trois-Rivières.



L'appel de candidatures se poursuit



Les étudiantes, les étudiants et les jeunes diplômés qui se démarquent par la qualité de leur dossier scolaire, leur intérêt envers les institutions démocratiques et leur engagement communautaire ont jusqu'au 15 février 2021 pour soumettre leur candidature au programme de stages de la

Fondation Jean-Charles-Bonenfant.



L'information sur le stage et les critères d'admissibilité au programme se trouvent sur le site Web de la Fondation.

