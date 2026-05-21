Inspiré par le nombre emblématique qui a défini la vie et la carrière de Charles Leclerc, cet assemblage réunit 16 whiskies exceptionnels, 16 ans d'âge au minimum chacun. Conçue en collaboration avec le maître assembleur de Chivas Regal, Sandy Hyslop, cette édition illustre la recherche commune de la précision, l'ambition et le savoir-faire.

Alors que l'effervescence augmente en anticipation de la fin de semaine de la course automobile de Montréal, le Chivas Regal 16 ans édition limitée sera disponible chez certains détaillants partout au Canada. Ce lancement marque un moment important pour Chivas Regal au Canada, l'occasion pour les consommateurs de découvrir le premier assemblage vedette de Charles Leclerc avant l'une des fins de semaine culturelles et sportives du pays attendues avec le plus d'impatience.

À Montréal, Chivas Regal fera vivre cette collaboration en animant une série d'activations dans des circuits de distribution haut de gamme et de vente sur place pendant toute la fin de semaine de la course. Chivas Regal assumera notamment le contrôle de la Sélection-Carrefour Angrignon de la SAQ où les consommateurs pourront découvrir et déguster le Chivas Regal 16 ans édition limitée, parallèlement à l'organisation d'expériences en collaboration avec les partenaires clés du secteur de l'accueil partout dans la ville. De ses services exceptionnels à ses moments exceptionnels de la vie nocturne, Chivas Regal immergera les consommateurs et certains influenceurs de premier plan du Canada dans l'énergie de l'une des fins de semaine les plus attendues au pays.

« 16 est depuis toujours plus qu'un nombre pour moi -- c'est quelque chose que j'emporte avec moi depuis le début de ma carrière, a déclaré Charles Leclerc, ambassadeur mondial de la marque Chivas Regal. Aller en Écosse, voir les distilleries, comprendre l'obsession associée à chaque fût m'a inspiré à créer mon propre assemblage. Chivas Regal et moi partageons la même conviction que la norme que vous fixez aujourd'hui est simplement le point de départ. J'ai poussé Sandy à aller plus loin. Il m'a poussé à penser différemment. Chivas Regal 16 nous semblait être la prochaine étape naturelle de notre partenariat, une création en commun vraiment extraordinaire. »

Au cœur de Charles Leclerc et de Chivas Regal, une conviction commune : l'excellence n'est jamais statique; elle est constamment façonnée, raffinée et redéfinie au fil du temps.

« Charles ne s'est pas contenté d'y ajouter son nom. Il était sur place en prenant des décisions et en repoussant. Il a gravité vers le caractère qui définit Chivas Regal : riche, à plusieurs niveaux et bâti avec une réelle profondeur. Ce que nous avons créé ensemble, c'est un assemblage qui est indéniablement le sien et indéniablement le nôtre », a expliqué Sandy Hyslop, maître assembleur de Chivas Regal.

Au nez, les subtils arômes de mandarine, de raisin et de miel de Manuka cèdent la place à la douceur de la cannelle et à la délicatesse du caramel. En bouche, la saveur de marmelade d'oranges et de gâteau aux pommes évolue en accents de chêne grillé et de gingembre. Finale : riche, veloutée et longue.

Levez votre verre à la recherche du meilleur. Regardez le film du héros ici.

Veuillez savourer Chivas Regal de manière responsable et ne conduisez jamais après avoir bu de l'alcool.

Chivas Regal 16 Riviera Manhattan, boisson-vedette

Ce cocktail emblématique combine les traits classiques du whisky et les saveurs de la Riviera française.

1 oz de Chivas Regal CL16

0,75 oz de vermouth sucré

0,5 oz de Chambord

1 oz de soda

Verre : whisky

Glace : grand cube de glace

Garniture : mûres et thym

Notes de dégustation de Chivas Regal 16

Au nez : les subtils arômes de tranches de mandarine et de raisin juteux se combinent avec le miel de Manuka et la délicatesse des notes de violette des chocolats à la crème. Appétissant pudding délicat au caramel, bonbons à la cannelle et croissants aux amandes.

En bouche : la saveur de marmelade d'oranges accompagnée de gâteau aux pommes fraîchement cuit évolue en accents de chêne grillé et de caramel foncé, riches en douceur de cannelle, de muscade et de gingembre, évocatrice de noisette.

La finale : riche, veloutée et piquante

À propos de Chivas Regal

La distillerie Strathisla, en Écosse, est le foyer spirituel de Chivas Regal. L'entreprise exporte du whisky et des spiritueux dans plus de 100 pays. Chivas Regal vend plus de 4,5 millions de caisses de neuf litres par an.

Les frères fondateurs, James et John Chivas, ont été les pionniers de l'assemblage du whisky dans l'Écosse du 19e siècle, animés par une éthique de travail inlassable et motivés constamment par l'excellence, leur dynamisme entrepreneurial ambitieux et l'esprit communautaire.

Ces valeurs ont inspiré l'éthique de Chivas Regal, « I Rise We Rise » (Debout tous ensemble), un cri de ralliement pour la génération suivante d'amateurs de spiritueux qui se motivent et motivent leur entourage à s'élever, en ouvrant de nouvelles voies de réussite et en associant l'excellence et la générosité.

Aujourd'hui, Chivas Regal donne vie à ces spiritueux grâce à son association de longue date avec la culture sportive mondiale. La marque vient d'accroître son solide engagement à l'égard de la réussite sportive en devenant partenaire de l'équipe Scuderia Ferrari HP et le whisky officiel, partenaire de l'Arsenal FC.

Lancée en 1909, Chivas Regal a été le premier whisky écossais d'assemblage de luxe. Chivas Regal est partie intégrante de la croissance de la catégorie du whisky écossais à l'échelle mondiale -- la valeur de ses ventes au détail surpassant 2 milliards d'euros. La gamme de Chivas Regal associe les classiques indémodables et l'innovation moderne et comprend le Chivas Regal 12, le Chivas Regal 18 et le Chivas Regal 25, ses produits vedettes, et vient de commencer son expansion dans les spiritueux innovants.

www.chivas.com

SOURCE Corby Spirit and Wine Limited (Communications)

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