Cette annonce fait suite au partenariat historique de Pernod Ricard Amérique du Nord avec la Major League Soccer (MLS) qui a fait de Jameson le whiskey officiel de la Ligue et de six clubs américains. Maintenant que le CF Montréal se joint à ce réseau en pleine expansion, les amateurs de soccer canadiens feront personnellement l'expérience de la plateforme mondiale de la marque : « Must Be a Jameson » (tu dois être un Jameson). Plus qu'un slogan de campagne publicitaire, « Must Be a Jameson » est un engagement de la marque -- la conviction que, lorsque les gens se rassemblent pour célébrer collectivement leur passion, leurs liens et leur communauté, Jameson appartient au cœur de ce moment.

« Le soccer unit les gens de manière incroyable et c'est particulièrement vrai ici, à Montréal. De l'énergie dans les gradins à la fierté ressentie dans toute la ville, la culture qui entoure ce club est unique, a déclaré Maura Cowan, vice-présidente du marketing pour Corby Spiritueux et vins. Jameson est honoré de faire partie de cette histoire et ce partenariat nous permet de célébrer la culture dynamique du soccer de Montréal, d'investir dans des expériences qui rassemblent les amateurs et les communautés et de mettre en vedette avec fierté l'esprit qui définit Jameson dans le monde entier. »

Au Stade Saputo, l'activation de Jameson s'appuiera sur la promotion efficace de son image de marque, sur des espaces réservés à l'accueil et sur des expériences immersives qui rapprocheront les partisans de l'action et tireront parti des liens profonds du CF Montréal avec la communauté. Cela illustre la passion des partisans dont l'affluence massive se poursuit saison après saison -- le signe incontestable de l'importance et de la pertinence culturelle croissantes du soccer à Montréal. On prévoit que l'année 2026, pendant laquelle le Canada fera partie des trois nations hôtes de la Coupe du monde de la FIFA, sera exceptionnelle pour ce sport qui retiendra l'attention nationale comme jamais auparavant, créant ainsi une base solide pour ce partenariat et pour les expériences qu'il offrira aux amateurs.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jameson dans la famille du CF Montréal, a affirmé Éric Nadeau, vice-président et chef de la direction des revenus. Notre club est fondé sur les valeurs de l'inclusion, de la communauté et de la passion et nous recherchons constamment des partenaires qui partagent cette vision. En collaboration avec Jameson, nous avons hâte de créer des expériences mémorables pour nos partisans, stimulant ainsi la popularité du soccer dans notre ville, et de continuer de renforcer le lien unique entre Montréal et ce sport magnifique. »

Le CF Montréal est devenu l'un des clubs les plus enthousiasmants de la Major League Soccer, avec son histoire enracinée dans la fierté locale et une saison de dix mois qui assure sa présence toute l'année. En unissant ces valeurs et l'attachement de longue date de Jameson à la convivialité et à la communauté, ce partenariat met en valeur le pouvoir de réunir les gens qui est celui du sport et de la culture.

Tout au long de la saison, Jameson et le CF Montréal célébreront ensemble les moments qui rendent les jours de match si particuliers, de l'anticipation d'avant-match aux festivités après-match entre amis et partisans. Que ce soit au Stade Saputo ou au-delà, ce partenariat est ancré dans les liens, la passion et la joie de se réunir pour ce sport superbe.

À propos du CF Montréal

Fondé en 1992 et ayant complété sa première saison en 1993, le CF Montréal est un Club de soccer professionnel évoluant en MLS depuis 2012. Il a gagné cinq fois (2008, 2013, 2014, 2019, 2021) le Championnat canadien et a notamment accédé à la finale de la Ligue des champions de la Concacaf en 2015, ainsi qu'aux quarts de finale en 2009 et en 2022. Le CF Montréal dispute ses matchs à domicile au Stade Saputo, un stade spécifique au soccer de 19 619 places.

L'organisation a mis sur pied en 2010 l'Académie du CF Montréal, un centre de formation de joueurs de soccer, qui compte plus de 100 joueurs et joueuses. Le CF Montréal a été le premier Club professionnel en Amérique du Nord à proposer un programme sport-études. La structure de développement du Club comprend aussi les équipes de la Pré-Académie U13 et U14. Le réseau des Clubs partenaires (CIP) et les programmes régionaux permettent également au Club de rejoindre près de 1000 joueurs supplémentaires d'âge U8 à U12. Le programme féminin a été introduit à l'Académie du Club le 31 mai 2023.

Par la Fondation Impact de Montréal, qui célébrait en 2023 son 10e anniversaire, le CF Montréal est très engagé dans la communauté. Sa mission est d'organiser et de soutenir des activités en vue d'améliorer la qualité de vie d'enfants et de familles provenant de milieux vulnérables. Elle fournit notamment des installations sportives afin de promouvoir la pratique de l'activité physique et l'insertion sociale.

À propos de Corby Spiritueux et vins

Corby Spiritueux et vins Limitée (« Corby ») est l'un des chefs de file au Canada dans la production, la commercialisation et la distribution de spiritueux, de vins et de boissons prêtes à boire. Le portefeuille des marques de Corby inclut certaines des marques les plus renommées au Canada, comme les whiskies canadiens J.P. Wiser's®, Lot 40® et Pike Creek®, la vodka Polar Ice®, le rhum Lamb's® et les liqueurs McGuinness®, les boissons prêtes à boire Cottage Springs® et Nude®, ainsi que le gin Ungava®, les liqueurs Coureur des bois® à base de sirop d'érable et les vins Foreign Affair®. Grâce à son affiliation avec Pernod Ricard S.A., un chef de file mondial de l'industrie des spiritueux et vins, Corby représente également des marques phares à l'échelle internationale, comme la vodka Absolut®, les whiskies écossais Chivas Regal®, The Glenlivet® et Ballantine's®, le whiskey irlandais Jameson®, le gin Beefeater®, le rhum Malibu®, la liqueur Kahlúa® et le champagne Mumm®. Corby représente également les vins Jacob's Creek®, Wyndham Estate®, Stoneleigh® et Campo Viejo® de Vinarchy. Établie à Toronto (Ontario), Corby est une entreprise cotée à la Bourse de Toronto sous les symboles CSW.A et CSW.B. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter notre site Web ou nous suivre sur LinkedIn ou Instagram.

