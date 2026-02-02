Deux marques emblématiques, un mélange épique : J.P. Wiser's et Canada Dry font équipe pour créer le parfait cocktail whisky gingembre prêt-à-boire!

« Depuis longtemps, le whisky et le soda gingembre accompagnent les Canadiens dans leurs rassemblements, des soirs de match aux simples moments de détente. Ces liens ont joué un rôle important dans la naissance de ce partenariat, a déclaré Maura Cowan, vice-présidente du marketing chez Corby Spirit and Wine. Quand on regarde vers l'avenir, ce lancement reflète une approche délibérée pour faire évoluer la marque J.P. Wiser's. L'idée, c'est d'explorer de nouvelles innovations et occasions tout en restant ancré dans les valeurs, la qualité et les normes qui la définissent depuis des générations. »

Fortes de plus d'un siècle d'héritage canadien combiné, J.P. Wiser's et Canada Dry se sont engagées dans cette collaboration avec un objectif commun : la précision et la cohérence. Le whisky devait rester expressif et équilibré, tandis que le Soda gingembre Canada Dry devait conserver son goût vif et rafraîchissant qui a fait sa renommée. Le résultat : un whisky et soda gingembre prêt-à-boire à 7 % d'alcool, au goût familier dès la première gorgée.

« S'il y a un soda gingembre auquel les Canadiens font confiance pour accompagner leur whisky, c'est bien Canada Dry, a souligné Chris McMahon, vice-président des ventes hors domicile et des boissons prêtes-à-boire chez Keurig Dr Pepper Canada. Cette collaboration marque l'entrée de notre soda gingembre dans la catégorie des prêts-à-boire et notre partenariat avec J.P. Wiser's, l'une des marques de whisky les plus réputées et les plus primées au Canada, représente une association tout à fait naturelle pour Canada Dry. »

À partir de février, ce nouveau prêt-à-boire sera disponible à l'échelle du pays, offrant une option polyvalente pour une multitude d'occasions. Il sera disponible en canettes de 473 ml, et en paquets de quatre en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec.. Le Whisky et soda gingembre J.P. Wiser's et Canada Dry ne requiert aucune préparation ni aucun dosage, et peut être servi directement à partir de la canette ou sur glace, offrant ainsi un favori canadien aussi savoureux que celui servi dans les bars.

Conçu pour aller à la rencontre des consommateurs là où ce cocktail classique est déjà apprécié, ce partenariat va bien au-delà des étagères des magasins. J.P. Wiser's et Canada Dry organiseront des activations à l'échelle nationale tout au long de l'année dans les commerces de détail, dans les bars et restaurants, et lors d'événements culturels. Les activités prévues comprennent des dégustations et des programmes d'échantillonnage dans les magasins, des promotions dans certains bars et restaurants, des commandites de grande envergure liés à des événements sportifs et culturels majeurs, ainsi qu'une série d'expériences immersives éphémères et une présence dans plusieurs festivals.

En tant que whisky officiel des soirs de match, J.P. Wiser's étendra également son partenariat aux événements liés aux jours de match qui attirent les fans d'un océan à l'autre. Une campagne numérique et sociale dynamique amplifiera davantage cette collaboration, célébrant les moments canadiens et la nostalgie de ce duo emblématique. D'autres activations seront annoncées à mesure que le déploiement se poursuivra.

Pour plus d'information, visitez le site www.jpwisers.com.

À propos de J.P. Wiser's

Créé en 1857, le Whisky J.P. Wiser's est l'un des plus anciens whiskys canadiens encore produits aujourd'hui. Hiram Walker & Sons Limited le produit actuellement dans sa distillerie de Windsor, en Ontario.

À PROPOS DE CANADA DRY

Le Soda gingembre Canada Dry® est né en 1904 sous le nom de Pale Ginger Ale. Son fondateur, John J. McLaughlin, possédait une usine d'eau gazéifiée au Canada. Consterné par la montée des sodas gingembre très sucrés, il s'est mis à perfectionner une version plus légère, donnant ainsi naissance à la boisson que l'on connaît aujourd'hui. Durant la prohibition, le soda gingembre de Canada Dry devient un allongeur prisé pour masquer le goût des spiritueux forts de l'époque. Surnommé le champagne des boissons gazeuses, il a longtemps été associé à une clientèle raffinée. Depuis sa création, son goût authentique de gingembre en fait la boisson de prédilection des consommateurs en quête de fraîcheur et de réconfort. Canada Dry fait désormais partie du portefeuille de boissons de Keurig Dr Pepper.

SOURCE Corby Spirit and Wine Limited (Communications)