MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Au terme d'un processus de sélection exhaustif et rigoureux, le conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec nomme Charles Émond à titre de président et chef de la direction. Conformément à la loi constitutive de la Caisse, la nomination a été faite par le conseil d'administration de la Caisse et a été approuvée par le gouvernement du Québec aujourd'hui. Il entrera en fonction le 1er février 2020.

Charles Émond nommé président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (Groupe CNW/Caisse de dépôt et placement du Québec)

Charles Émond est actuellement premier vice-président, Québec, Placements privés et Planification stratégique à la Caisse, à laquelle il s'est joint en février 2019 après presque 20 ans à la Banque Scotia. En plus du leadership de la stratégie d'investissement au Québec, il dirige les équipes de Placements privés (Québec et hors Québec), qui comprennent des investissements directs et indirects dans près de 800 sociétés. Il mène également l'exercice de planification stratégique annuel de la Caisse.

À son départ de la Banque Scotia, il était établi à Toronto et agissait à titre de chef mondial, Services bancaires d'investissement et Marchés des capitaux, et chef, Services aux grandes entreprises - Canada. Dans ce rôle, il dirigeait une équipe de plus de 500 professionnels établis au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pendant ces années, il a continué de diriger les activités de Scotia Capitaux au Québec, agissant à titre de plus haut représentant de la Banque auprès de sociétés de premier plan et de leurs différentes parties prenantes. Pour consulter les notes biographiques complètes de Charles Émond : https://www.cdpq.com/fr/a-propos/gouvernance/comite-direction/charles-emond

« Depuis plus de 25 ans, Charles a cumulé une vaste expérience internationale et une connaissance approfondie des entreprises et du milieu des affaires québécois. C'est un leader reconnu pour la qualité de son jugement, ses compétences à la fois techniques et de gestionnaire ainsi que pour ses habiletés de communicateur. Négociateur chevronné, Charles a tout au long de son parcours démontré sa capacité de mener à bien des dossiers complexes et importants en mobilisant ses équipes et en gérant les relations avec les différentes parties prenantes dans une perspective de long terme. C'est cette riche combinaison d'expériences et de compétences qui a guidé la décision du conseil d'administration, » a déclaré Robert Tessier, président du conseil d'administration de la Caisse.

« Je suis très heureux qu'il ait accepté de piloter la prochaine étape de l'évolution de la Caisse, en continuant de construire une organisation toujours plus forte et résiliente, » a-t-il ajouté.

« Diriger la Caisse est un défi que j'ai accepté de relever avec énormément de fierté et beaucoup d'humilité, mais aussi avec confiance parce que je sais que je pourrai m'appuyer sur l'expertise et le grand talent de nos équipes. La Caisse est une institution unique, avec une signature distinctive, parce qu'elle joue un rôle clé dans notre économie et porte son savoir-faire en investissement partout dans le monde, au service des Québécoises et des Québécois, » a déclaré Charles Émond. « Je veux continuer de bâtir cette organisation pour qu'elle réponde bien aux grands défis de notre époque, dont celui de développer notre économie de demain, d'investir de façon durable, tout en générant des rendements pour nos déposants dans l'avenir. »

« En terminant, au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les employés de la Caisse, je souhaite encore une fois remercier Michael Sabia pour sa vision et son engagement profond, qui ont fait de la Caisse ce qu'elle est aujourd'hui, » a conclu M. Tessier.

