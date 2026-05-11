A&W offre un an de Teen Burgers gratuits pour célébrer son « Récompensanniversaire »

Chaque commande passée via le programme Récompenses A&W entre le 11 et le 24 mai donne une chance de gagner un an de Teen Burgers.

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - Demandez à n'importe quel.le amateur.trice d'A&W ce qui est mieux qu'un Teen Burger juteux, et il ou elle vous répondra : des Teen Burgers gratuits! Pour célébrer le premier anniversaire des Récompenses A&W (notre « Récompensanniversaire »), A&W voit grand avec ses offres exclusives sur son application pour remercier sa fidèle communauté.

Chaque commande passée via le programme Récompenses A&W entre le 11 et le 24 mai donne une chance de gagner un an de Teen Burgers. (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc. (marketing & PR))

C'est le plus gros prix dont un.e amateur.trice d'A&W puisse rêver : un an de Teen Burgers gratuits. A&W offre ce prix à 14 chanceux.euses par le biais du programme Récompenses A&W. Chaque commande effectuée sur l'application mobile A&W entre le 11 et le 24 mai donne une participation au concours. En plus de courir la chance de gagner ce prix, les invité.e.s continueront de cumuler des points échangeables contre des produits A&W, rendant chaque bouchée encore plus gratifiante.

Participer est simple comme bonjour :

Obtenez l'application : téléchargez l'application mobile A&W et inscrivez-vous aux Récompenses A&W.

Passez votre commande : commandez à l'avance via l'application ou scannez votre code au restaurant.

Chaque commande compte : chaque commande passée sur l'application pendant la période du concours vous donne automatiquement une chance de gagner.

Aucune limite : il n'y a pas de dépense minimale ni de limite de participation. Plus vous commandez, plus vous courez la chance de savourer des Teen Burgers gratuits pendant un an.

« Nous célébrons notre Récompensanniversaire, une année entière à offrir des produits A&W gratuits via notre programme de récompenses, avec encore plus de cadeaux! C'est notre façon de dire merci à nos invité.e.s fidèles », déclare Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W Canada.

Quatorze gagnant.e.s seront sélectionné.e.s pour recevoir le grand prix ultime : un an de Teen Burgers gratuits, offert directement via l'application A&W. De plus, 50 gagnant.e.s seront tiré.e.s au sort pour recevoir des ensembles de marchandise exclusive A&W.

Les membres des Récompenses A&W peuvent visiter le aw.ca pour consulter les conditions générales complètes. Aucun achat requis.

À propos d'A&W Canada

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec près de 200 restaurants au Québec. Reconnus pour notre célèbre famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 070 restaurants partout au pays, fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca.

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc. (marketing & PR)

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