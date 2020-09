Les activités commerciales de Nespresso sont carboneutres depuis 2017 et l'entreprise s'engage à étendre ce standard à l'entièreté de sa chaîne d'approvisionnement et du cycle de vie de ses produits.

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Nespresso s'engage aujourd'hui à ce que chaque tasse de café Nespresso, autant à la maison qu'au bureau, soit carboneutre d'ici la fin de 2022. Ce nouvel objectif s'appuie sur plus de dix ans de travail pendant lesquels Nespresso a réduit ses émissions de carbone et a compensé l'excédent en agroforesterie.

« Le changement climatique est une réalité et notre avenir dépend de la rapidité et de l'efficacité de la mise en place de nos engagements en matière de développement durable. C'est pourquoi nous accélérons nos engagements en matière de développement durable afin d'être en mesure d'offrir à nos clients une façon de boire une tasse de café carboneutre d'ici 2022, soit un café fabriqué à partir des grains les plus fins et les plus rares, issus de sources durables. Je crois sincèrement que notre entreprise et l'industrie du café peuvent avoir un impact positif en nous attaquant à cette problématique urgente », a déclaré Guillaume Le Cunff, président-directeur général de Nespresso.

« L'annonce d'aujourd'hui fait aussi écho à une série d'initiatives mises de l'avant au Canada depuis l'arrivée de la marque au pays en 2009. Parmi celles-ci, mentionnons le rôle clé que l'entreprise joue dans la réduction des matières résiduelles à l'échelle du pays avec son programme de recyclage des capsules. Notre plus récente solution de recyclage, le programme du sac vert, connait d'ailleurs un immense succès au sein de près de 500 municipalités, et nous avons la ferme intention de l'étendre à la grandeur du pays », souligne Alfonso Troisi, président de Nespresso Canada.

Ayant déjà atteint la carboneutralité dans ses activités commerciales (étapes 1 et 2) depuis 2017, le nouvel engagement de la compagnie s'attaquera désormais aux émissions produites dans sa chaîne d'approvisionnement ainsi qu'au cours du cycle de vie des produits (étape 3).

Nespresso atteindra la carboneutralité grâce aux initiatives suivantes : la réduction de ses émissions de carbone, la plantation d'arbres dans les plantations de café (insetting) où l'entreprise se procure son café ainsi qu'autour de celles-ci, de même qu'en en soutenant et en investissant dans des projets de compensation de hautes qualités.

1. La réduction des émissions de carbone : Un élément fondamental de la vision de Nespresso est de travailler à décarboniser sa chaîne de valeur. Les initiatives à court terme incluent :

L'utilisation d'une énergie durable dans la chaîne de valeur de Nespresso : vers une énergie 100 % renouvelable dans toutes les boutiques Nespresso et l'augmentation de l'utilisation du biogaz dans le processus de fabrication.

: vers une énergie 100 % renouvelable dans toutes les boutiques et l'augmentation de l'utilisation du biogaz dans le processus de fabrication. L'augmentation du modèle d'affaires circulaire au sein des produits et emballages Nespresso : l'augmentation de l'utilisation accrue de plastique recyclé dans ses machines et de l'utilisation d'aluminium recyclé à faible empreinte en carbone dans les capsules de café.

2. La plantation d'arbres dans les plantations de café et les environs (insetting): Les arbres sont le meilleur moyen de capturer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère et d'investir dans l'environnement et le développement d'un système agricole renouvelable. La plantation d'arbres fournit l'ombre nécessaire à l'amélioration de la qualité et de la quantité des récoltes de café. Les racines aident également à prévenir l'érosion des sols et les glissements de terrain, tout en favorisant la régénération des sols. Avec son partenaire Pur Projet, Nespresso triplera sa capacité à planter des arbres dans les pays producteurs de café comme la Colombie, le Guatemala, l'Éthiopie et le Costa Rica.

3. L'accélération pour un impact positif immédiat (initiatives de offsetting) : Nespresso investira également dans des projets de soutien à la conservation et à la restauration des forêts, tout en mettant en oeuvre des solutions énergétiques propres dans les communautés agricoles.

Cet engagement en carboneutralité fait partie d'une vision du développement durable plus globale qui sera dévoilée plus tard cette année : préserver des cafés d'exception, bâtir une agriculture du café plus résiliente et renouvelable pour Nespresso et les communautés où l'entreprise opère, favoriser des moyens de subsistance durables pour les fermiers et créer une économie circulaire.

CITATIONS DE NOS PARTENAIRES:

La feuille de route vers la carboneutralité en 2022 a été approuvée par les membres du Conseil consultatif de développement durable de Nespresso.

GEORGE CLOONEY, AMBASSADEUR DE LA MARQUE NESPRESSO

« Les changements climatiques se produisent maintenant, ce qui implique que nous devons nous montrer responsables en prenant action rapidement », a déclaré l'acteur George Clooney, ambassadeur de la marque Nespresso et membre du Conseil consultatif de développement durable de Nespresso. « Il est clair que Nespresso comprend l'urgence d'agir et place la planète ainsi que l'humain au centre de ses décisions. Cette vision s'appuie sur un engagement en faveur du développement durable auquel j'ai eu le privilège de m'impliquer au cours des sept dernières années. J'ai été témoin du chemin parcouru pendant cette période et je suis ravi de voir tout le bien que Nespresso sera en mesure d'offrir au cours des dix prochaines années. »

TRISTAN LECOMTE, FONDATEUR, PUR PROJET

« La pression est forte pour que toutes les entreprises réduisent leur empreinte carbone et Nespresso démontre une volonté claire de lutter contre ses propres émissions de carbone par l'entremise de ce programme ambitieux et de qualité en carboneutralité. Alors que nous cherchons tous les techniques les plus innovantes pour réduire notre empreinte carbone, il est urgent que les entreprises investissent aussi dans la capture du dioxyde de carbone afin d'atteindre un équilibre le plus rapidement possible », a déclaré Tristan Lecomte, fondateur de Pur Projet et membre du Conseil consultatif de développement durable de Nespresso. « Nous sommes fiers de supporter Nespresso dans cette aventure depuis 2014 en plantant des millions d'arbres à travers le monde dans les régions productrices de café telles que la Colombie, le Guatemala et l'Éthiopie, afin de retirer le dioxyde de carbone de l'air. Nous poursuivrons notre collaboration et triplerons la capacité du programme d'insetting, régénérant ainsi les écosystèmes dont nous dépendons tous. »

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 110 000 fermiers répartis dans 14 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 84 pays et emploie plus de 14 250 personnes. En 2019, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 810 boutiques. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : https://www.nestle-nespresso.com/.

