Chantier Montréal abordable - Montréal dédiera un premier terrain du site de l'ancien hippodrome à un projet 100 % abordable

MONTREAL, le 22 août 2022 /CNW Telbec/ - Travaillant à offrir à la population des cadres de vie inclusifs, verts et axés sur la mobilité durable, la Ville de Montréal annonce qu'un premier appel à projets sera lancé dans le but d'offrir une offre de logements 100 % abordables sur un terrain du site de l'ancien hippodrome, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Cette annonce marque la mise en œuvre du chantier Montréal abordable et lance la phase active du projet d'écoquartier Namur-Hippodrome , qui sera axé sur la carboneutralité, la mobilité durable et des services de proximité, tout en laissant une place prépondérante à la nature.

À terme, le site municipal de l'ancien hippodrome accueillera 6 000 logements. De ce nombre, une part significative de logements sociaux et abordables sera construite, dépassant considérablement les cibles fixées par le Règlement pour une métropole mixte .

« Le lancement de ce premier appel à projets contribuera à l'atteinte des cibles ambitieuses que notre administration s'est fixée pour assurer la carboneutralité et l'abordabilité de Montréal. En dédiant un premier terrain à une offre de logements 100% abordable, nous témoignons de notre engagement à assurer la qualité de vie des Montréalaises, des Montréalais et des générations futures. La mobilisation des organismes à but non lucratif est une étape essentielle pour répondre aux besoins en matière de logements sociaux et abordables », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Des terrains ciblés par le Chantier Montréal abordable

Le premier terrain visé par cet appel à projets s'insère dans le cadre du Chantier Montréal abordable , une démarche de concertation initiée par la Ville de Montréal en juin dernier. Le lot se trouve à l'entrée du site de l'ancien hippodrome, du côté est de l'intersection de la rue Jean-Talon et de l'avenue Clanranald, et donc accessible et à distance de marche de la station de métro Namur.

« Grâce au Chantier Montréal abordable, nous sommes en train de briser les silos, de simplifier les processus et les encadrements réglementaires pour mieux bâtir ensemble. Le développement de l'ancien hippodrome représente une occasion parfaite d'expérimentation afin de trouver des solutions porteuses et reproductibles pour accélérer la construction de logements abordables à Montréal », a expliqué Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

Ainsi, le projet pilote sera réalisé par le biais de la vente d'un terrain sur le site de l'écoquartier Namur-Hippodrome, qui fera l'objet d'un appel de candidatures réservé aux organismes à but non lucratif actifs en habitation. Le terrain sera cédé à la meilleure proposition, évaluée selon des critères qui seront annoncés lors de l'appel formel en septembre.

Dans l'intervalle, la planification du quartier Namur-Hippodrome se poursuit et un plan directeur d'aménagement est en cours d'élaboration, laissant une place importante à la concertation avec l'ensemble des parties prenantes, dont la société civile.

« Nous sommes fiers que le site de Namur-Hippodrome fasse l'objet d'un redéveloppement d'avenir et qu'il puisse accueillir des projets pilotes qui vont contribuer à une meilleure abordabilité pour Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et pour Montréal. La démarche de planification se poursuit, avec l'apport des organismes locaux, afin de concrétiser notre vision ambitieuse d'en faire un quartier complet pour des milliers de familles montréalaises et qui contribuera à la carboneutralité de Montréal », a souligné Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

