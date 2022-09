Chantier Métropole abordable - La Ville de Montréal investit 2,3 M$ dans un projet innovant de logements abordables à Lachine

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal octroie une contribution financière de 2,3 M$ à l'organisme SOLIDES - Société locative d'investissement et de développement social - pour l'acquisition et la remise en état d'un immeuble de 47 logements abordables situé au 450, 33e Avenue, dans l'arrondissement de Lachine. L'objectif de l'organisme est d'effectuer les travaux requis sur l'immeuble tout en maintenant en place les locataires, essentiellement des personnes seules, retraitées, travailleuses à petits revenus et issues des minorités ethnoculturelles.

« Avec le Chantier Métropole abordable, nous mettons en place toutes les conditions gagnantes pour maintenir le parc locatif abordable existant et accroître l'offre de logements salubres et accessibles sur le territoire montréalais. Pour réaliser ce grand projet de construction et de préservation de logements abordables pérennes, nous avons réuni une diversité de partenaires privés et collectifs et nous soutenons des projets, comme celui de SOLIDES, qui permettront, s'ils sont reproduits à grande échelle, de préserver un nombre significatif de logements abordables dans la métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

En plus des 47 logements, le projet comprend 11 stationnements intérieurs et un ascenseur. Le bâtiment de quatre étages est situé à quelques pas de nombreux commerces et services dans le domaine de la santé, des services sociaux et de l'hébergement pour personnes âgées.

Tester un nouveau modèle

La contribution financière de la Ville permet de réduire les coûts du projet de SOLIDES, qui est d'une valeur totale de 7,96 M$, et d'ainsi pérenniser l'abordabilité des loyers à long terme et de rendre l'opération de l'immeuble financièrement viable.

« L'aspect innovant du projet consiste dans le développement de nouveaux modèles financiers qui incluent, en plus de contribution financière de la Ville, plusieurs prêteurs qui assureront le financement du projet. Ces nouveaux partenaires, tels que First National et New Market Funds, fourniront les sommes requises pour compléter le financement. Les avantages de ce montage financier feront l'objet d'une évaluation dans le cadre du Chantier Montréal abordable afin d'identifier les conditions de sa reproduction à grande échelle », a souligné le responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques au comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

« SOLIDES acquiert un immeuble et en assure la sécurité, certes, mais elle permet également, et surtout, de protéger des dizaines de ménages locataires qui pourraient, à tout moment, être victimes de mauvais traitements, comme ceux que l'on voit trop souvent dans l'actualité. Ces 47 logements deviennent, pour toujours, 47 outils de plus contre l'exclusion sociale et économique de locataires de Lachine et ça, nous en sommes très fiers », a conclu le directeur général de SOLIDES, François Giguère.

Les principales conditions associées à l'aide financière de la Ville de Montréal sont le maintien de l'abordabilité des loyers ; la rénovation du bâtiment et des logements sans déplacer de locataires ; une contribution annuelle à la réserve de remplacement pour assurer le bon état de l'immeuble pour la durée de la convention ; une reddition de comptes annuelle durant toute la durée de la convention et l'engagement de procéder, à tous les trois ans pendant la durée de la Convention, à une inspection du bâtiment par un professionnel certifié.

Pour en savoir plus sur le Chantier Montréal abordable, une offensive majeure pour l'avenir de Montréal, cliquez ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Ville de Montréal, Camille Bégin, Relationniste, [email protected], 438 874-8588