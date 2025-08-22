Chantal Proulx accusée de fraude envers un mandataire de la SAAQ

MONTRÉAL, le 22 août 2025 /CNW/ - Une enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) tend à démontrer que Chantal Proulx a frustré un mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) d'un montant inférieur à 5 000 $.

L'enquête révèle que la prévenue utilisait sa position de préposée pour détourner des paiements effectués par les clients. L'ex-employée aurait ainsi empoché des montants acquittés en espèce au comptoir opéré par la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant, un mandataire de la SAAQ.

Une accusation de fraude a ainsi été déposée contre Mme Proulx qui devra comparaître le 29 août 2025 au palais de justice de Saint-Jérôme.

Les gestes reprochés se seraient déroulés entre le 3 avril 2023 et le 22 avril 2024.

Rappelons que toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

