2020 est une année extraordinaire, marquée par une croissance explosive des technologies et l'adoption de réformes dans différentes industries. Pour débloquer l'énorme potentiel de la transformation numérique, nous devons créer une synergie entre cinq domaines technologiques, c'est-à-dire un environnement où la connectivité, l'informatique en nuage, l'IA, les applications et la 5G s'entremêlent comme jamais auparavant.

En élaborant plus de dix scénarios de transformation de mines de charbon en structures numériques, Huawei a réalisé un jumelage numérique, rendant l'ensemble de l'industrie minière numérique et intelligente.

Dans le cadre du projet du Malanshan Video Cultural Creative Industrial Park, Huawei a collaboré avec ses clients et ses partenaires afin de mettre au point une plateforme en nuage capable d'appuyer le processus de tournage et de simplifier toutes les tâches liées à la production vidéo, telles que le tournage, le montage, la diffusion, le stockage et le transport. Au bout du compte, la plateforme permet de raccourcir le cycle de production de 30 % et de réduire les coûts de 20 %.

Huawei adhère depuis longtemps aux meilleures pratiques en vue d'un avenir meilleur. En 2018, Huawei a entrepris une transformation de son pôle logistique à Dongguan, un projet qui a duré six mois. Grâce aux équipements automatisés et aux algorithmes intelligents, Huawei a augmenté de 67 % l'efficacité de ses livraisons (volume de biens livrés par habitant) tout en raccourcissant de plus de 50 % la durée des cycles de livraison.

M. Peng a conclu : « Les scénarios de numérisation reposent sur trois facteurs déterminants. Le premier est la technologie de pointe, qui permet d'intégrer les technologies de l'information et des communications (TIC) aux scénarios de base. Le deuxième est le savoir-faire industriel : nous devons approfondir nos connaissances et notre compréhension de l'industrie. Enfin, tout dépend de l'exécution. Nous devons mettre en pratique ces éléments et ces théories, tout en continuant à explorer et innover. »

La transformation numérique, un nouveau paradigme

La mise en place d'un écosystème numérique où Huawei peut créer et partager de la valeur est essentiel à la construction d'un avenir numérique prospère.

À l'ère numérique, l'objectif principal des affaires est de « faire grossir le gâteau » et d'obtenir des résultats mutuellement bénéfiques, plutôt que de se faire concurrence dans un jeu à somme nulle. À cette fin, Huawei propose de construire un écosystème numérique sous forme de cube, basé sur trois dimensions. La première dimension consiste à cibler l'avenir de la numérisation et, à l'aide de nombreux scénarios segmentés, cerner les demandes insatisfaites qui émanent de divers secteurs. C'est sur cela que repose l'idée du « plus grand gâteau ». La deuxième dimension consiste à « faire grossir le gâteau », c'est-à-dire réunir les différentes capacités de partenaires divers en tirant un maximum de leurs points forts. Le troisième consiste à mettre au point différentes approches collaboratives et plusieurs modèles d'affaires, et à faire un effort conscient pour créer et partager de la valeur les uns avec les autres. C'est cette force permanente qui alimente en continu l'expansion du marché.

Prenons l'exemple de l'aéroport de Shenzhen. En travaillant avec des partenaires qui proposent des solutions à la pointe de l'industrie et en s'appuyant sur une synergie entre cinq domaines technologiques qui intègre les terminaux, la gestion des données et l'application industrielle, Huawei a mis au point des solutions diversifiées et segmentées basées sur des scénarios spécifiques, comme la programmation des vols, l'attribution des stands et le soutien au sol. En 2019, le système a réduit de près de 2,6 millions le nombre de passagers empruntant la navette et augmenté de 60 % l'efficacité des contrôles de sécurité. En plus d'être plus sûr et plus efficace, l'aéroport fournit désormais une expérience supérieure adaptée aux besoins des voyageurs.

Aujourd'hui, Huawei tire parti de ses 100 solutions fondées sur des scénarios pour offrir plus de valeur industrielle à ses partenaires.

« Il est impossible de trouver un nouveau territoire avec une ancienne carte », a déclaré M. Peng. Celui-ci a également appelé les clients à accepter le changement et à bâtir un nouveau paradigme de transformation numérique de l'industrie en vue d'un avenir meilleur.

Lors de HUAWEI CONNECT 2020, le leader mondial du secteur des TIC a également invité des clients ayant réalisé de grands exploits en matière de transformation numérique à partager leur expérience.

Chen Jinzu, directeur général de Shenzhen Airport Group, a décrit l'aéroport de Shenzhen comme un pionnier de la transformation numérique, soulignant que la construction de cet aéroport civil intelligent a tiré parti de l'expertise et de l'expérience de Shenzhen.

Tang Shaojie, directeur général de Shenzhen Metro Group, a parlé du rôle que jouera Shenzhen Metro en tant que pilier du transport en commun. La société facilitera l'intégration entre les stations et la ville, reliera un grand nombre de modes de transport à l'échelle de Shenzhen et de la région, participera à la construction de la « Greater Bay Area on the track » et lancera une initiative de ville intelligente.

Pour rendre hommage à ses partenaires mondiaux, à leurs efforts visant à stimuler les affaires et au succès commun qu'ils ont connu au cours des dernières années, Huawei a décerné ses prix 2020 du partenaire exceptionnel, notamment dans les catégories suivantes : partenaire excellent du réseau mondial, excellent partenaire stratégique mondial, excellent distributeur mondial, partenaire mondial excellent en solutions industrielles, partenaire mondial excellent de l'écosystème des talents et partenaire excellent du réseau HUAWEI CLOUD. En parallèle, Huawei a annoncé un objectif commun pour l'écosystème industriel : innover et croître ensemble pour un avenir prospère à tous.

HUAWEI CONNECT 2020 est un événement phare annuel organisé par Huawei pour l'industrie mondiale des TIC, et se tiendra à Shanghai du 23 au 26 septembre 2020. HUAWEI CONNECT est une plateforme ouverte conçue pour aider nos clients et nos partenaires à s'y retrouver parmi ces changements, à partager leur expérience et à travailler ensemble pour créer une nouvelle valeur ajoutée. Au cours de l'événement de cette année, nous explorerons les tendances et les possibilités en ce qui concerne la numérisation industrielle; nous présenterons des technologies, des produits et des solutions des TIC de pointe; nous vous montrerons un regard d'initié des fruits d'une innovation conjointe, et nous partagerons les meilleures pratiques en matière de transformation numérique. Notre but ultime est de bâtir un écosystème industriel ouvert et solide qui profitera à tous les intervenants et créera une nouvelle valeur ajoutée à toutes les industries. Pour en savoir plus, consultez le site :

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1280353/HUAWEI_CONNECT_2020.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: CONTACT : Qiwei Li, [email protected], www.huawei.com/cn

Liens connexes

www.huawei.com/cn