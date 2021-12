CAMPBELLTON, NB, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes des changements aux restrictions de charge sur le pont J.C. Van Horne pendant les travaux de réparation en cours.

Dans le but de réduire la fréquence et la durée des fermetures de voies et des perturbations pour les usagers et de maintenir la durée des travaux à un minimum, SPAC doit réduire temporairement la limite de poids sur le pont pour les véhicules lourds. On ne prévoit pas de répercussions supplémentaires sur les véhicules d'urgence qui traversent le pont.

Les restrictions de charge suivantes seront en vigueur à partir du 17 décembre 2021 :

40 tonnes pour les trains routiers;

35 tonnes pour les véhicules de deux unités;

22 tonnes pour les véhicules d'une seule unité.

Les véhicules plus lourds devront emprunter le pont interprovincial de Matapédia (Québec). Les restrictions de charge seront levées une fois les travaux de construction terminés.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]

Liens connexes

www.tpsgc-pwgsc.gc.ca