Changements d'horaires pour la rentrée : Des ajustements importants à prévoir pour la clientèle dès le 24 août

LAVAL, QC, le 14 août 2024 /CNW/ - À l'approche de la rentrée scolaire, la Société de transport de Laval (STL) rend disponibles ses nouveaux horaires pour l'automne, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le samedi 24 août. Le contexte financier difficile contraint la Société à procéder à plusieurs ajustements de service, dont le retrait de trois lignes d'autobus et d'une ligne de taxi collectif. Plusieurs lignes d'autobus verront aussi leur fréquence réduite et des voyages seront également retirés sur une douzaine de lignes en fin de soirée. La STL invite donc ses client×es à bien vérifier leurs horaires et à planifier dès maintenant leurs déplacements.

Des ajustements réfléchis

Malgré un achalandage en croissance atteignant 92 % de 2019 cet été, le contexte financier et les manques à gagner importants pour l'année 2024 ont forcé la STL à procéder à des ajustements dans son offre de service d'automne. Pour ce faire, la Société a effectué une analyse minutieuse afin d'identifier les ajustements qui impacteraient le moins de personnes possibles, en fonction de la demande et de l'achalandage actuel sur le réseau.

Retrait de lignes

Dans ce contexte, la Société procédera donc au retrait de :

la ligne d'autobus 41 qui emprunte une bonne partie du boulevard des Laurentides jusqu'au métro Cartier ;

; la ligne 360 qui dessert gratuitement le centre-ville de Laval notamment les fins de semaine;

notamment les fins de semaine; la ligne express 942 dans le quartier de Saint-François;

la ligne de taxi collectif T14 qui relie Laval à Saint-Eustache .

Accompagner la clientèle

Engagée à accompagner au mieux la clientèle qui sera impactée par ces ajustements de service, la STL propose sur son site Web des trajets alternatifs, notamment pour les usagers qui empruntaient les lignes 41, 360 et 942 et les lignes dont les voyages de fin de soirée ont été retirés. Les client×es sont invité×es à consulter le STLaval.ca/automne2024 ou à communiquer avec les agent×es du Centre contact clients qui pourront les aiguiller dans leurs différentes options de déplacement.

Citations

« Réduire l'offre de service aux Lavallois×es est bien la dernière chose que nous souhaitions faire. Mais force est de constater que le contexte financier exceptionnel que connait le transport collectif nous oblige à faire des choix pour limiter nos dépenses et être en mesure de boucler notre budget pour l'année 2024. Nous espérons traverser cette période difficile avec la perspective d'un avenir plus reluisant pour le financement du transport en commun et pour nos clients qui croient en une mobilité durable à Laval. Après avoir procédé à des réductions administratives impliquant des abolitions de postes au mois de juin dernier, la STL poursuit ses efforts pour optimiser davantage ses dépenses et travaille en collaboration avec toutes les parties concernées afin de trouver des solutions financières pérennes au maintien et au développement de l'offre en transport. », a affirmé Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL.

« Nous sommes bien conscients que les ajustements importants de service de cet automne créeront des bouleversements dans les habitudes de déplacement de nos client×es. Je veux leur assurer que nos équipes mettent actuellement tout en œuvre pour les accompagner et les aider à trouver des trajets alternatifs pour leurs déplacements. La baisse de service pour l'automne s'élève à près de 6 % par rapport à l'offre de service du printemps dernier. Avec cette baisse, on est malheureusement loin des objectifs du Plan d'action 2018-2030 de la Politique de mobilité durable du gouvernement qui prévoyait au contraire une augmentation de 5 % de service par année. Sans un cadre financier stable, pérenne et surtout suffisant attendu du gouvernement du Québec pour les années à venir, l'offre en transport collectif risque encore d'écoper. », a déclaré Josée Roy, directrice générale de la STL.

Jours fériés

Comme chaque année, les horaires de service sont modifiés lors des jours fériés. Voici les changements à retenir cet automne :

2 septembre (fête du Travail) : service du dimanche

14 octobre (Action de grâce) : service du samedi

