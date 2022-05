Changements climatiques - L'UMQ met en place un Comité sur la production d'énergie renouvelable

QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la tournée du président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui s'est arrêtée aujourd'hui dans la région de la Capitale-Nationale, le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, a annoncé la création d'un tout nouveau comité politique, qui aura pour mandat de se pencher sur la production d'énergie renouvelable.

Présidé par le maire de Sainte-Anne-des-Monts, monsieur Simon Deschênes, le Comité sur la production d'énergie renouvelable, qui réunira une dizaine d'élues et élus de plusieurs régions du Québec, se penchera notamment sur le rôle des municipalités dans la production et la récupération d'énergie, sur le potentiel de production au Québec et les retombées probables pour le milieu municipal, sur le cadre législatif et sur les bonnes pratiques.

Pour l'UMQ, l'enjeu des changements climatiques est indissociable de l'enjeu de l'énergie. En effet, le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables est primordial pour accélérer la transition énergétique et lutter contre les changements climatiques. Les questions énergétiques sont d'ailleurs au cœur de la Plateforme municipale pour le climat, lancée par l'UMQ en 2021, qui vise à accompagner les municipalités afin qu'elles posent des actions concrètes en matière de lutte aux changements climatiques.

« Dans un contexte où la demande d'énergie est en hausse et le demeurera au cours des prochaines années, notamment en raison de l'électrification des transports, la nécessité de hausser la production d'énergie renouvelable est bien réelle. Aujourd'hui, la création du comité démontre que les municipalités sont plus que jamais mobilisées pour déployer des projets énergétiques sobres en carbone, tout en ayant le potentiel d'entraîner des retombées économiques et sociales importantes pour les régions, notamment en diversifiant les revenus des municipalités. Cette initiative est une réponse directe de la Plateforme municipale pour le climat déposée par l'UMQ l'an dernier », a déclaré monsieur Côté.

« Je suis particulièrement fier de présider ce comité, qui est pour moi en toute cohérence avec les raisons qui m'ont poussé à faire de la politique. Miser sur les énergies vertes pour développer les régions du Québec est une approche gagnante sur toute la ligne. Qu'on parle d'éolien, de solaire ou de bioénergie, les perspectives de développement sont particulièrement prometteuses. L'Union sera un partenaire de choix dans la mise en œuvre du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec », a souligné pour sa part monsieur Deschênes.

Le Comité sur la production d'énergie renouvelable tiendra une première réunion de travail la semaine prochaine pour donner le coup d'envoi de ses travaux.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]