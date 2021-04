Changements climatiques - L'UMQ lance une plateforme ambitieuse pour le climat

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé virtuellement aujourd'hui la Plateforme municipale Unis pour le climat, en présence de plus de 200 élues, élus et gestionnaires municipaux de partout au Québec, ainsi que des représentantes et représentants d'organismes économiques, environnementaux, sociaux et communautaires.

Pour l'Union, cette feuille de route climatique est devenue prioritaire, particulièrement dans un contexte où la pandémie a pris toute la place dans l'actualité et dans la vie des gens.

« La Plateforme de l'UMQ est ambitieuse. C'est une première dans le milieu municipal. Avec cette Plateforme, on veut encourager les municipalités à poser des gestes concrets pour répondre au défi climatique. La pandémie ne doit pas éclipser la crise climatique. C'était un enjeu prioritaire, c'est un enjeu qui est toujours prioritaire. Tout le monde doit se mettre en action, maintenant! », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

La Plateforme municipale pour le climat est un outil conçu pour aider les municipalités à poser des actions concrètes en matière de lutte aux changements climatiques. Elle aborde dix grands chantiers qui touchent les défis auxquels devront faire face les municipalités dans les prochaines années et les prochaines décennies, tels que la mobilité, les infrastructures, l'aménagement du territoire et la gestion des matières résiduelles. La Plateforme est le fruit d'une vaste consultation menée au cours des derniers mois par l'UMQ auprès de ses membres et partenaires des milieux économiques et environnementaux.

« La pierre angulaire de la Plateforme, c'est la déclaration d'engagement. Elle permet aux municipalités de s'engager auprès de leur population, et surtout, d'agir avec exemplarité, pour chaque décision et chaque action mise de l'avant. C'est une déclaration forte et mobilisatrice », a conclu madame Roy.

Notons que l'UMQ a lancé le site Internet pourleclimat.ca, qui répertorie les principaux chantiers de la Plateforme municipale pour le climat, de même que les outils nécessaires pour prendre part au mouvement.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca