Changement de l'image de marque de l'IRSST

MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Les membres du personnel de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) sont fiers d'annoncer le lancement la nouvelle identité visuelle de l'organisation dans le cadre de l'évolution continue de la marque de l'IRSST.



« L'IRSST a grandi et évolué au cours des 42 dernières années, et nous avons estimé qu'il était temps d'actualiser notre identité visuelle. Ainsi le nouveau logo a été conçu pour refléter qui nous sommes aujourd'hui et symboliser notre avenir. La nouvelle identité visuelle de l'Institut présente une image moderne, cohérente avec les valeurs et orientations de l'IRSST mises de l'avant dans son plan stratégique.

Cette refonte permettra à l'IRSST de mieux se positionner auprès de ses différentes parties prenantes et contribuera au rayonnement souhaité. Elle repose sur un symbole fort et porteur d'une grande signification. D'abord, le choix de la couleur n'est pas anodin : orange, la couleur de la prévention. Ensuite, le graphisme qui met de l'avant le regard prospectif que l'Institut porte sur les problématiques de santé et de sécurité du travail (SST) tout en soulignant sa façon de fédérer les connaissances et les intervenantes et intervenants dans un mode collaboratif pour éclairer l'action en SST », affirme Lyne Sauvageau, la présidente-directrice générale de l'organisation.

Les travaux

Au cours des dernières semaines, les différents sites Web de l'IRSST, les publications, guides et outils techniques et de sensibilisation, etc. ont été mis à jour avec le nouveau logo et ses déclinaisons. Tous les outils existants ont été revus, du bulletin électronique de l'Institut, l'InfoIRSST, à la couverture des rapports de recherche.

Changer une image institutionnelle est un processus qui implique de nombreuses étapes et peut prendre un certain temps, il se peut que certaines transformations se fassent progressivement au cours des prochains mois.

Si vous avez utilisé le logo de l'IRSST dans l'un de vos supports de communication, nous vous serions reconnaissants de les mettre à jour. Pour toutes questions concernant l'utilisation du logo et ses déclinaisons, n'hésitez pas à contacter le service des communications.

Nous apprécions votre aimable soutien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à [email protected].

Pour découvrir les grandes lignes de cette transformation visuelle : https://youtu.be/fGql8jQqJ8g

À propos de l'IRSST

L'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est une corporation sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs. Dans l'esprit de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), la mission de l'IRSST est de contribuer à la santé et à la sécurité des travailleuses et travailleurs par la recherche, l'expertise de ses laboratoires, ainsi que la diffusion et le transfert des connaissances, et ce, dans une perspective de prévention et de retour durables au travail.

