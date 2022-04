TROIS-RIVIÈRES, QC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - C'est lors du Conseil québécois qui s'est déroulé à Trois-Rivières du 27 au 29 avril dernier, que les délégués et déléguées ont élu par acclamation Daniel Cloutier comme prochain directeur québécois d'Unifor Québec. Daniel Cloutier succèdera à Renaud Gagné qui quittera ses fonctions au congrès statutaire d'Unifor en août prochain après 41 ans d'implication syndicale.

Fier militant, Daniel Cloutier entame sa carrière syndicale en 1990 alors qu'il travaille chez Purolator. Il a été représentant de service pendant 17 ans avant d'occuper le poste de responsable de santé et sécurité au sein d'Unifor à compter de 2013 et jusqu'à ce jour.

Au cours des prochaines semaines, les deux directeurs québécois travailleront de concert pour assurer une transition toute en douceur selon une méthode planifiée et entendue. Ainsi, d'ici le 12 août 2022, ils se transfèreront les informations, autorités et compétences nécessaires afin que M. Gagné se dessaisisse de l'ensemble de ses responsabilités, tandis que M. Cloutier les prendra en charge au fur et à mesure.

« Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer notre volonté ferme de faire de cette période de transition un franc succès. Guidés par le plus grand intérêt d'Unifor-Québec, nous sommes persuadés que nous saurons y parvenir dans la meilleure solidarité possible », ont déclaré les deux dirigeants syndicaux.

