Changement de garde à la Fondation du MNBAQ - Départ de Marie-Cossette et arrivée de Julie-Anne Vien à la présidence du CA

QUÉBEC, le 24 juill. 2023 /CNW/ - C'est avec une vive émotion que la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) salue la prestigieuse nomination de Marie Cossette, à titre de juge à la Cour supérieure du Québec dans le district de Québec ainsi que tout le formidable travail accompli par cette dernière durant sept années au sein du conseil d'administration de la Fondation du Musée, dont deux à la présidence. Dans la foulée de cette annonce importante, Marie Cossette a annoncé son départ de la Fondation, qui en profite aujourd'hui pour officialiser l'accession de Julie-Anne Vien à ce poste majeur, qui facilite la réalisation de projets d'avenir du Musée.

Marie Cossette : © Gracieuseté Marie Cossette // Julie-Anne Vien. © Gracieuseté Julie-Anne Vien (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec)

L'engagement exemplaire de Marie Cossette

La nouvelle magistrate a été une personne clé dans plusieurs réalisations et projets déterminants de la Fondation, dont sa transformation en profondeur. Elle s'est d'abord démarquée comme présidente du Comité de gouvernance, éthique et ressources humaines. Ensuite, sa passion pour les arts, sa rigueur ainsi que son aide précieuse dans les dossiers importants, notamment ceux d'ordre juridique, ont pu soutenir les actions stratégiques de la Fondation et appuyer le Musée dans la poursuite de ses rêves. Enfin, elle a aussi participé activement à l'annonce d'un don historique d'œuvres de Riopelle au Musée et à sa Fondation par les mécènes associés à la Fondation Jean Paul Riopelle, ainsi qu'à amasser une contribution majeure pour la création du futur Espace Riopelle.

« Marie Cossette a été nommée comme présidente à un moment charnière de notre histoire : en pleine pandémie et à la veille de projets majeurs. Pendant ses deux années à la présidence de notre CA, son leadership a permis de solidifier notre organisation et d'avancer dans nos visées transformatrices. Je la félicite pour cette nomination si méritée et la remercie pour son importante implication et son précieux soutien. La magistrature québécoise comptera en ses rangs une femme de grande qualité. », de dire Emilie L.Cayer, présidente-directrice générale de la Fondation du MNBAQ.

« C'est avec le sentiment du devoir accompli et un attachement inaltérable à la Fondation du MNBAQ et à son équipe que je quitte mon poste de dirigeante. Je tiens à remercier tous les membres du conseil et à saluer le dynamisme de la valeureuse équipe de la Fondation pour tous leurs efforts et leurs appuis pendant mon mandat. La philanthropie est au cœur de cette organisation, qui continuera à se distinguer par des initiatives fortes et originales. », de mentionner Marie Cossette.

Julie-Anne Vien , leader d'exception

Associée directrice au sein du Cabinet de relations publiques NATIONAL, la plus importante firme‐conseil en relations publiques au Canada, et cumulant près de 18 ans d'expérience en affaires publiques, Julie‑Anne Vien dirige le bureau de Québec reconnu comme l'un des plus performants du réseau. Redoutable conseillère, stratège multidisciplinaire, gestionnaire attentionnée, elle est avant tout une leader positive et engagée qui carbure aux défis les plus complexes, soucieuse d'appuyer les organisations d'ici ou d'ailleurs, dans leur croissance et leur rayonnement.

Titulaire d'un baccalauréat en communication (relations publiques) de l'Université du Québec à Montréal et d'une maîtrise en relations internationales complétée à l'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université Laval ainsi qu'à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, Julie-Anne Vien est particulièrement impliquée au sein de sa communauté, interpellée par la cause des enfants, de la culture et du leadership au féminin. Elle siège au conseil de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec depuis 2016.

« Julie-Anne Vien œuvre depuis plusieurs années au sein de la Fondation, jouissant ainsi d'une grande connaissance de l'organisation. Ses réflexes stratégiques ainsi que sa détermination seront des atouts formidables pour poursuivre sa métamorphose initiée et concrétiser, avec le Musée et l'équipe en place, nos grands projets d'immobilisation ainsi que nos programmes éducatifs et culturels. », de dire Emilie L.Cayer, présidente-directrice générale de la Fondation du MNBAQ.

« Je suis honorée de la confiance que me témoignent la Fondation, l'équipe du Musée et les membres du conseil d'administration chevronnés avec qui j'ai le bonheur de collaborer depuis plusieurs années. On me confie ce rôle à un moment clé et hautement stimulant pour la Fondation alors que nous nous apprêtons à donner le coup d'envoi à une campagne historique qui permettra non seulement de bâtir un écrin exceptionnel pour Riopelle, mais aussi de rendre notre Musée toujours plus inclusif, accessible et connecté à sa communauté. J'entrevois ce défi avec grand enthousiasme et j'entends m'y consacrer avec cœur, détermination et énergie, appuyée d'une équipe de partenaires et de mécènes qui partagent cette ambition de soutenir la mission culturelle et éducative de cette institution phare. », de mentionner Julie-Anne Vien, Associée directrice, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL.

La Fondation du MNBAQ

La mission première de la Fondation du MNBAQ est de promouvoir et de soutenir l'œuvre du Musée en favorisant le développement des collections, le financement des expositions et l'accessibilité aux programmes d'activités éducatives et culturelles. La Fondation permet en outre au mécène de personnaliser sa contribution par la création d'un fonds dédié et lui offre un plan de reconnaissance adapté.

fmnbaq.org

Le MNBAQ

Situé au cœur du majestueux parc des Champs-de-Bataille à Québec, le MNBAQ est constitué de quatre pavillons distincts : le pavillon Gérard‑Morisset (1933), le pavillon Charles-Baillairgé (1867), le pavillon central (1991) et le pavillon Pierre Lassonde, un bâtiment signature de calibre international inauguré en 2016, qui a permis d'avoir pignon sur la Grande Allée - artère principale menant au Vieux-Québec. Avec plus de 42 000 œuvres - peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes et objets d'art décoratif et de design ainsi que sa collection d'art inuit - le complexe muséal offre un vaste panorama de l'histoire de l'art du Québec du 17e siècle à aujourd'hui pour servir sa mission de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois de toutes les périodes. C'est à l'emplacement actuel du pavillon central - entre les pavillons Gérard-Morisset et Charles-Baillairgé - que sera érigé le futur Espace Riopelle du MNBAQ en 2026. Le bâtiment à venir créera à son tour un dialogue inédit entre l'art, l'architecture et le parc, afin d'offrir aux œuvres de Jean Paul Riopelle un site faisant écho à sa source d'inspiration première : la nature. À l'évidence, le MNBAQ est un musée qui voit grand, qui se distingue aussi par sa façon d'être un musée à échelle humaine.

mnbaq.org

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Renseignements: SOURCE ET RENSEIGNEMENTS : Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec et Linda Tremblay, MNBAQ, 418 262-4681 / [email protected]