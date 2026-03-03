Changement d'heure : la vente ou le service des boissons alcooliques devront cesser à 2 h

QUÉBEC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Cette année, le passage à l'heure avancée de l'Est se fera à 2 h du matin, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026. À ce moment, montres et horloges devront être avancées d'une heure.

Les titulaires d'un permis de bar, de restaurant ou de réunion ou encore d'un permis accessoire devront cesser la vente ou le service de boissons alcooliques au moment de ce changement d'heure, puisqu'à 2 h, heure normale, il sera 3 h, heure avancée.

Les établissements récupéreront ces 60 minutes d'exploitation à l'automne, au moment où nous reviendrons à l'heure normale de l'Est.

À propos de la Régie

La Régie des alcools, des courses et des jeux a pour mission de contribuer à la protection de l'intérêt public, de la sécurité publique et de la tranquillité publique; d'encadrer et de surveiller les activités de ses secteurs pour qu'elles s'y déroulent de façon sécuritaire, honnête et juste; de délivrer les permis, les licences et les autorisations appropriés; de donner des sanctions ou des avis aux titulaires ayant des comportements non conformes à l'égard de leurs obligations.

SOURCE Régie des alcools, des courses et des jeux

Source : Joyce Tremblay, avocate; Relations médias: Régie des alcools, des courses et des jeux, 418 646-4151